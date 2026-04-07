MI vs RR Live: बाहेर एवढं थंड वातावरण कसं झालं? रोहित शर्माचा मजेशीर प्रश्न, तिलक वर्मा म्हणतो... Video; मॅचसाठी खेळाडू रवाना पण...

MI vs RR Guwahati Rohit Sharma reaction to weather viral clip : गुवाहाटी येथे मागील २० मिनिटे पाऊस झालेला नाही आणि त्यामुळे खेळाडू स्टेडियमच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. पण, खेळपट्टीवर अजूनही कव्हर्स टाकले गेले आहेत आणि ४०-५० मिनिटानंतर खेळपट्टीची पाहणी केली जाणार आहे. मुंबई इंडियन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील सामना गुवाहाटीच्या Barsapara Cricket स्टेडियमवर खेळवण्यात येणार आहे. पण, पावसामुळे हा सामना विलंबाने सुरू होण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, रोहित शर्माचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे..मुंबई इंडियन्सला आयपीएल २०२६ मध्ये विजयी सलामी देता आली असली तरी त्यांना दुसऱ्या लढतीत दिल्ली कॅपिटल्सकडून हार पत्करावी लागली आहे. तेच राजस्थान रॉयल्सने दोन्ही सामने जिंकून गुणतालिकेत तिसरे स्थान पटकावले आहे. मुंबईच्या खात्यात २ गुण आहेत. आजच्या सामन्यात कर्णधार हार्दिक पांड्या पुनरागम करणार असल्याने MI ची ताकद वाढली आहे, परंतु रियान परागच्या रणनीतीने RR ला दोन विजय मिळवून दिले आहेत..राजस्थानचा जलदगती गोलंदाज जोफ्रा आर्चर आणि मुंबईचा तिलक वर्मा यांच्यातला आजचा सामना पाहण्यासारखा असेल... नुकत्याच झालेल्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत तिलकने इंग्लंडच्या गोलंदाजाला सलग तीन षटकार खेचले होते. आतापर्यंत जोफ्राच्या २१ चेंडूंत तिलकने ५४ धावा कुटल्या आहेत आणि तो एकदाच बाद झाला आहे. आयपीएल २०२४ नंतर बुमराहने भारतासाठी ४९.२% षटकं पॉवर प्लेमध्ये पूर्ण केली आहेत. पण, मुंबई इंडियन्ससाठी ही टक्केवारी ३६.४ अशी कमी आहे. बर्सापारा स्टेडियमवरील मुंबईचा हा पहिलाच सामना आहे. .Rohit Sharma Video..स्टेडियमच्या दिशेने निघालेला रोहित जेव्हा हॉटेलबाहेर आला, तेव्हा तो म्हणाला बाहर थंडा कैसे है गया इतना? ( बाहेर एवढा गारठा कसा झाला?) त्यावर तिलक वर्माने म्हटलं की, आपण लंडनला आलोय, भाईजी....मुंबई इंडियन्स - रोहित शर्मा (इम्पॅक्ट प्लेअर), रायन रिकल्टन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), शेरफेन रुदरफोर्ड, नमन धीर, मिचेल सँटेनर, शार्दुल ठाकूर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडे (इम्पॅक्ट प्लेअर)राजस्थान रॉयल्स - यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, डेनोवर फरेरा (इम्पॅक्ट प्लेअर), रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे (इम्पॅक्ट प्लेअर), संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर, रवी बिश्नोई