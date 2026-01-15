Bangladesh Cricket: बांगलादेश क्रिकेटपटूचं बंड! भारताला धमकी देणाऱ्या BCB विरोधात आक्रमक; बहिष्काराची भाषा

Bangladesh Players Threaten Boycott Over BCB Director's Controversial Remarks: बांगलादेश क्रिकेटमध्ये मोठा उलटफेर होताना दिसत आहे. बांगलादेशच्या खेळाडूंनीच आता देशांतर्गत सामन्यांवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे (BCB) संचालक नजमुल इस्लाम यांनी वादग्रस्त विधान केल्यानंतर खेळाडूंमध्ये मोठ्या प्रमामात नाराजी दिसून येत आहे. आधीच बांगलादेशच्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मधील (T20 World Cup 2026) सहभागावर प्रश्नचिन्ह आहे. त्यात आता हा नवा गोंधळ समोर आला आहे. मात्र नजमुल यांच्या विधानापासून बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने स्वत:ला लांब ठेवले आहे. .Shakib Al Hasan IND vs BAN: शाकिब अल हसनवर हत्येचा गुन्हा; भारताविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी BCB चा मोठा निर्णय.बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रेहमानला आयपीएल २०२६मधून काढून टाकण्याचे निर्देश बीसीसीआयने काही दिवसांपूर्वी दिले होते. त्यानंतर बांगलादेशने खेळाडूंच्या सुरक्षेचे कारण देत भारतात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ खेळायला जाणार नसल्याचे आयसीसीला कळवले असून ठिकाण बदलण्याची मागणी केली आहे. मात्र आयसीसीने दोनदा ही मागणी फेटाळली आहे. तसेच सध्या बीसीबी आणि आयसीसी यांच्यात या संदर्भात चर्चा सुरू आहेत. .अशातच नजमुल यांनी राष्ट्रीय खेळाडूंच्याच वचनबद्धतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांनी म्हटले होते की काही मोजके खेळाडू त्यांच्यात गुंतवलेल्या पाठिंबा आणि संसाधनांचा योग्य वापर करत नाही. याशिवाय माजी कर्णधार तमिम इक्बालला त्यांनी 'भारताचा एजंट' असंही म्हटलं होतं. तमिमने टी२० वर्ल्ड कपमधील सहभागाबाबत भावनिक होऊन निर्णय न घेण्याची विनंती बोर्डाला केली होती. त्यानंतर नजमुल यांनी वादग्रस्त भाष्य केले होते. नजमुल यांनी असंही म्हटलं होतं की जरी बांगलादेश टी२० वर्ल्ड कपमध्ये खेळले नाही, तरी बोर्डाला मोठा आर्थिक फटका बसणार नाही. त्यांच्या या विधानांवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती..त्यांच्या या विधानांनंतर बांगलादेशच्या खेळाडूंनी नाराजी व्यक्त केली असून जोपर्यंत नजमुल त्यांच्या पदाचा राजीनामा देत नाहीत किंवा खेळाडूंच्या सन्मानासाठी बोर्डाकडून जोपर्यंत स्पष्ट पावले उचलली जात नाही, तोपर्यंत क्रिकेटवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली होती. याशिवाय ज्याप्रकारे टी२० वर्ल्ड कपमध्ये खेळण्याचा मुद्दाही हाताळला जात आहे, त्यावरूनही खेळाडूंमध्ये नाराजी आहे.आता खेळाडूंच्या या धमकीनंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने स्पष्ट केले आहे की नजमुल यांचे विधान बोर्डाकडून करण्यात आलेले अधिकृत विधान नसून ते त्यांचे वैयक्तिक विधान आहे. बोर्डाच्या निवेदनात म्हटले आहे की 'बीसीबी नियुक्त प्रवक्त्यांकडून किंवा मीडिया आणि कम्युनिकेशन विभागाकडून कोणतेही अधिकृत विधान केले जात नाही, तोपर्यंत कोणत्याही विधानाची जबाबदारी किंवा समर्थन बीसीबी करत नाही.'.बांगलादेशचे वादग्रस्त खेळाडू Shakib Al Hasan व तमीम इक्बाल चॅम्पियन्स ट्रॉफी खेळणार; BCB अध्यक्षांनी दिले संकेत.याशिवाय बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने बांगलादेश क्रिकेटच्या सन्माला ठेच पोहचवणाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती कारवाई केली जाईल असे आश्वासनही दिले आहे. त्यांच्या निवेदनात असंही म्हटले आहे की 'खेळाडू हे बांगलादेश क्रिकेटचे हृदय आहेत. त्यांचे योगदान आणि कल्याण यालाच सर्वोच्च प्राधान्य असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.