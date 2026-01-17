Cricket

Bangladesh Cricket : बांगलादेशची ICC समोर नवी मागणी! आधी म्हणाले, भारतात T20 World Cup खेळणार नाही, आता म्हणतात...

Bangladesh Make Fresh Demand to ICC: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुन्हा एकदा बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) चर्चेत आला आहे. आगामी T20 वर्ल्ड कप स्पर्धेआधी बांगलादेशने ICC समोर नवी मागणी ठेवली आहे. यापूर्वी भारतात सामने खेळणार नसल्याची भूमिका घेतल्यानंतर आता बांगलादेशने आपल्या नवीन मागणी केली आहे.
Bangladesh asks ICC to change T20 World Cup group

Swadesh Ghanekar
Updated on

Bangladesh refusal to play T20 World Cup matches in India: बांगलादेशचा संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतात सामने न खेळण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे. बांगलादेशात हिंदूवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात भारतात संतापाची लाट आहे. त्यामुळेच कोलकाता नाइट रायडर्सने आयपीएल २०२६ पूर्वी बांगलादेशचा गोलंदाज मुस्ताफिजूर रहमान याची हकालपट्टी केली. त्यानंतर बांगलादेश सरकार व बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड ( BCB) यांनी सुरक्षेचं कारण पुढे करून भारतातील वर्ल्ड कप सामने न खेळण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी त्यांचे सर्व सामने श्रीलंकेत हलवण्याची मागणी केली. स्पर्धेच्या तोंडावर हे शक्य नसल्याचे समजावण्यासाठी ICCचे अधिकारी बांगलादेशात पोहोचले आणि तेथे त्यांच्यासमोर नवीन मागणी ठेवण्यात आली आहे.

