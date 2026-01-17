Bangladesh Cricket : बांगलादेशची ICC समोर नवी मागणी! आधी म्हणाले, भारतात T20 World Cup खेळणार नाही, आता म्हणतात...

Bangladesh refusal to play T20 World Cup matches in India: बांगलादेशचा संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतात सामने न खेळण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे. बांगलादेशात हिंदूवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात भारतात संतापाची लाट आहे. त्यामुळेच कोलकाता नाइट रायडर्सने आयपीएल २०२६ पूर्वी बांगलादेशचा गोलंदाज मुस्ताफिजूर रहमान याची हकालपट्टी केली. त्यानंतर बांगलादेश सरकार व बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड ( BCB) यांनी सुरक्षेचं कारण पुढे करून भारतातील वर्ल्ड कप सामने न खेळण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी त्यांचे सर्व सामने श्रीलंकेत हलवण्याची मागणी केली. स्पर्धेच्या तोंडावर हे शक्य नसल्याचे समजावण्यासाठी ICCचे अधिकारी बांगलादेशात पोहोचले आणि तेथे त्यांच्यासमोर नवीन मागणी ठेवण्यात आली आहे..श्रीलंके आणि भारतात होणाऱ्या आगामी आयसीसी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी BCB ने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या सदस्यांना त्यांच्या ग्रुपची अदलाबदल करण्याचे आवाहन केले. शनिवारी ढाका येथे आयसीसी प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत बीसीबीने ही मागणी केली आहे. क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार बीसीबीने वर्ल्ड कप स्पर्धेतील त्यांचा गट बदलण्याची विनंती केली आहे. त्यांना ब गटातील आयर्लंड संघाने क गटातील त्यांची जागा घ्यावी, अशी विनंती केली. जेणेकरून ब गटात आल्यावर ते त्यांचे सर्व सामने श्रीलंकेत खेळू शकतील..INDU19 vs BANU19: लायकीत रहा... भारतीय खेळाडूंनी बांगलादेशला त्यांची जागा दाखवली; वैभव सूर्यवंशी तर थेट भिडला, हाय व्होल्टेज ड्रामा.आयर्लंडला ब गटात यजमान श्रीलंका, ओमान व झिम्बाब्वेसोबत स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या गट साखळीतील सर्व लढती श्रीलंकेत होणार आहेत. त्यांचे सामने कोलंबोमध्ये श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया आणि ओमानशी होणार आहे, तर त्यांचा शेवटचा गट सामना कॅंडीमध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध होणार आहे. बांगलादेश सध्या गट ब मध्ये आहे आणि त्यांना कोलकातामध्ये वेस्ट इंडिज, इटली आणि इंग्लंडशी सामना करावा लागणार आहे आणि त्यानंतर मुंबईत नेपाळशी सामना करावा लागणार आहे..बीसीबीने बैठकीशी संबंधित एक निवेदन प्रसिद्ध केले. "बीसीबीने बांगलादेशचे सामने श्रीलंकेत हलवण्याची आयसीसीला औपचारिक विनंती पुन्हा केली," असे निवेदनात म्हटले आहे. "बोर्डने संघ, चाहते, मीडिया आणि इतर भागधारकांच्या सुरक्षिततेबद्दल बांगलादेश सरकारचे विचार आणि चिंता आयसीसीसमोर मांडल्या. सर्वांनी संबंधित मुद्द्यांवर खुलेपणाने चर्चा केली. या बैठकीत बांगलादेशला वेगळ्या गटात हलवण्याची शक्यता यावर चर्चा करण्यात आली," असेही निवेदनात म्हटले गेले आहे..गुज्जूभाई...! पहिल्याच षटकात सलग दोन विकेट्स; पाकिस्तानी आडवा आला, नाहीतर भारतीय वंशाच्या गोलंदाजाची होती हॅटट्रिक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.