मुस्ताफिजूर रहमानच्या हकालपट्टीचा राग बांगलादेशने भारतीय तरुणीवर काढला; ती म्हणाली, मला काही बोलायचे नाही, जय हिंद!

Why Ridhima Pathak removed from BPL hosting panel? बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचारामुळे भारतीयांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. त्यांच्या भावनांचा आदर करताना भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI ) इंडियन प्रीमिअर लीगमधून बांगलादेशी खेळाडू मुस्ताफिजूर रहमान याच्या हकालपट्टीचे आदेश कोलकाता नाइट रायडर्सना दिले. KKR नेही त्वरित पाऊलं उचलताना रहमानला करारमुक्त केले, त्यानंतर बांगलादेश सरकार संतापले. त्यांनी बांगलादेशात आयपीएलच्या प्रसारणावर बंदी घातली. भारतात होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत न खेळण्याची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सामने श्रीलंकेत हलवण्याचे मागणी केली. त्यात आता त्यांचा नवीन प्रताप समोर येत आहे..BCB भारतीय प्रेझेंटेटर रिधिमा पाठक हिला सध्या सुरू असलेल्या बांगलादेश प्रीमियर लीग (BPL) च्या होस्टिंग पॅनलमधून काढून टाकल्याची घोषणा केली आहे. भारतात स्टार स्पोर्ट्स आणि सोनी स्पोर्ट्स या ब्रॉडकास्टर्ससाठी अनेक क्रिकेट शो आणि कार्यक्रमांचे आयोजन करणारी रिधिमा बांगलादेशमध्ये पाकिस्तानच्या झैनब अब्बाससोबत BPL 2025-26 चे सह-होस्टिंग करत होती, परंतु आता तिचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे..T20 World Cup 2026 : भारतात खेळा नाही तर...! ICC चा बांगलादेशला थेट इशारा, 'ती' मागणीही फेटाळली.KKR ने बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्ताफिजूर रहमानला आयपीएल २०२६ च्या संघातून वगळल्यानंतर ३ दिवसांनी पाठकला यजमान पॅनेलमधून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला..रिधिमा पाठकने स्पष्ट केली भूमिका...BPL मधून बाहेर पडल्याच्या बातम्यांवर रिधिमाने स्पष्टीकरण दिले. आयोजकांनी मला काढले नाही, तर भारत आणि बांगलादेशमधील सध्याच्या राजकीय वातावरणामुळे स्वेच्छेने या भूमिकेतून माघार घेतली आहे, असे रिधिमाने सांगितले. तिने सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून तिची बाजू मांडली. .तिने लिहिले की, सत्य समोर आलं पाहिजे... मागील काही तास एक नरेटिव्ह सेट केला गेला की मला BPL मधून काढले गेले. हे तथ्य नाही. या स्पर्धेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय हा माझा होता. माझ्यासाठी देश प्रथम.. आणि मी कोणत्याही एका कामगिरीपेक्षा क्रिकेटच्या खेळाला अधिक महत्त्व देतो. मला अनेक वर्षे प्रामाणिकपणा, आदर आणि उत्कटतेने या खेळाची सेवा करण्याची संधी मिळाली आहे. त्यात कोणताही बदल होणार नाही. बस... मला यावर आणखी कोणतीही टिप्पणी करायची नाही..