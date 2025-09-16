Cricket

Asia Cup 2025: आशिया कपमध्ये बांगलादेशसमोर अस्तित्वाची लढत; अफगाणिस्तानवर विजय आवश्यक

Bangladesh Vs Afghanistan: आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत बांगलादेशसाठीआज अस्तित्वाचा सामना होणार आहे. स्पर्धेतले आव्हान कायम ठेवण्यासाठी त्यांना अफगाणिस्तानविरुदची लढत जिंकावी लागणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
