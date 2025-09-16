Asia Cup 2025: आशिया कपमध्ये बांगलादेशसमोर अस्तित्वाची लढत; अफगाणिस्तानवर विजय आवश्यक

अबुधाबी : आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत बांगलादेशसाठी आज अस्तित्वाचा सामना होणार आहे. स्पर्धेतले आव्हान कायम ठेवण्यासाठी त्यांना अफगाणिस्तानविरुदची लढत जिंकावी लागणार आहे. .बगटातून श्रीलंका, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश यापैकी दोन संघ सुपर ४ साठी पात्र ठरणार आहेत. बांगलादेशने श्रीलंकेविरुद्धची लढत गमावलेली आहे आणि उद्या अफगाणिस्तानविरुद्धही पराभव झाला, तर त्यांचे आव्हान साखळीतच संपुष्टात येईल..दुसरीकडे अफगाणिस्तानने हाँगकाँगवर ९४ धावांनी मोठा विजय मिळवून आपली सरासरी उंचावलेली आहे. त्याचबरोबर लयही मिळवलेली आहे. त्या सामन्यात १८८ धावा केल्यानंतर त्यांनी हाँगकाँगला नऊ बाद ९४ असे रोखले होते. .बांगलादेशची श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यात दाणदाण उडाली होती. दोन बाद शून्य अशा अवस्थेनंतर त्यांचा निम्मा संघ ५३ धावांत परतला होता. त्यानंतर कशीबशी पाच बाद १३९ अशी मजल त्यांना मारता आली होती. श्रीलंकेने हे आव्हान १४.४ षटकांत पूर्ण करून बांगलादेशची गोलंदाजीही निष्प्रभ ठरवली होती. .Asia Cup 2025: UAE च्या विजयाने पाकिस्तानला दिलंय टेन्शन! सुपर फोरमध्ये कोण मिळवणास स्थान?.उद्याच्या सामन्यास सामोरे जाताना अफगाणिस्तानच्या खात्यात दोन गुण जमा झालेले आहेत, तर बांगलादेशच्या समोर एकाही गुणाची नोंद नाही. अबुधाबीतील खेळपट्टी फिरकीस साथ देणारी असली तरी सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांनाही संधी मिळत आहे. म्हणून श्रीलंकेच्या वेगवान गोलंदाजांनी बांगलादेशचे सलामीवीर भोपळा फोडण्याअगोदरच माघारी धाडले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.