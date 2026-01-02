IPL 2026 : बांगलादेश आपला शत्रू नाही...! Mustafizur Rahman वादावर बीसीसीआयने स्पष्ट केली भूमिका, म्हणतात...

Bangladesh is not an enemy nation BCCI statement: बांगलादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात भारतात संतापाची लाट आहे. त्यामुळेच इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी कोलकाता नाइट रायडर्सने ( KKR) करारबद्ध केलेल्या मुस्ताफिजूर रहमान ( Mustafizur Rahman ) वरून वातावरण तापले आहे. अनेकांनी KKR व संघ मालक शाहरुख खान ( Shahrukh Khan) यांच्यावर देशद्रोही असल्याची टीका केली. त्यात आता भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) या प्रकरणी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. .मागील महिन्यात दुबईत झालेल्या आयपीएल २०२६ च्या मिनी लिलावात विकला जाणारा मुस्तफिजूर हा एकमेव बांगलादेशी खेळाडू होता, ज्याला कोलकाताने ९.२० कोटी रुपयांच्या विक्रमी किमतीत विकत घेतले. पण, बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरता आणि हिंसक घटनांमुळे, KKR आणि BCCI यांच्यावर सोशल मीडियावर टीका होत आहे. पाकिस्तानी खेळाडूंप्रमाणे बांगलादेशी खेळाडूंनाही आयपीएलमधून बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी काही राजकीय नेते आणि धार्मिक नेत्यांनी केली आहे..India Squad For New Zealand ODIs : ऋतुराज गायकवाडचा पत्ता कट, मोहम्मद शमी पुन्हा दुर्लक्षित! भारताच्या वन डे संघात अचंबित करणारे निर्णय....बीसीसीआयची भूमिका...भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) मुस्तफिजूर रहमान प्रकरणी वेट अँड वॉचची भूमिका घेतली आहे. InsideSport ने दिलेल्या वृत्तानुसार बीसीसीआयने म्हटले आहे की, भारत सरकारच्या निर्देशाशिवाय कोणत्याही खेळाडूवर बंदी घालणार नाही. परिस्थिती संवेदनशील आहे. आम्ही सरकारशी सतत संपर्कात आहोत. बांगलादेशी खेळाडूंवर बंदी घालण्याचे काहीही कारण नाही. मुस्तफिजूर आयपीएलमध्ये खेळेल. बांगलादेश हा शत्रू देश नाही..बीसीसीआय सध्या २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी बांगलादेशी खेळाडूंच्या व्हिसासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाशी वाटाघाटी करत आहे. आयपीएल २०२६ च्या संपूर्ण हंगामासाठी मुस्तफिजूरची उपलब्धता अजूनही निश्चित नाही. बांगलादेशचा संघ एप्रिलमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका खेळणार आहे आणि जर बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने मुस्तफिजूरला NOC देण्यास नकार दिला तर तो IPL 2026 च्या अनेक सामन्यांना मुकू शकतो..Usman Khawaja Retirement : नवीन वर्षाच्या दुसऱ्याच दिवशी निवृत्तीचा बॉम्ब! निवड समितीकडून दुर्लक्षित राहिल्याने घेतला निर्णय, भारताला....बांगलादेशी खेळाडूंच्या व्हिसाबद्दल BCCI च्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मुस्तफिजूर रहमान ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी व्हिसासाठी अर्ज करेल, जो आयपीएलसाठी वाढवला जाईल. व्हिसा हा मोठा मुद्दा राहणार नाही आणि एनओसीबाबत बीसीबीकडून कोणतेही नकारात्मक संकेत मिळालेले नाहीत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.