Cricket

IPL 2026 : बांगलादेश आपला शत्रू नाही...! Mustafizur Rahman वादावर बीसीसीआयने स्पष्ट केली भूमिका, म्हणतात...

BCCI clarification on Mustafizur Rahman controversy: मुस्ताफिझूर रहमान आणि कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR) संदर्भातील वादावर अखेर बीसीसीआयने आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. “बांगलादेश हा भारताचा शत्रू देश नाही,” असं ठामपणे सांगत बीसीसीआयने या प्रकरणाला राजनैतिक वळण देण्याचे प्रयत्न फेटाळून लावले आहेत.
BCCI clarification on Mustafizur Rahman controversy

BCCI clarification on Mustafizur Rahman controversy

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Bangladesh is not an enemy nation BCCI statement: बांगलादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात भारतात संतापाची लाट आहे. त्यामुळेच इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी कोलकाता नाइट रायडर्सने ( KKR) करारबद्ध केलेल्या मुस्ताफिजूर रहमान ( Mustafizur Rahman ) वरून वातावरण तापले आहे. अनेकांनी KKR व संघ मालक शाहरुख खान ( Shahrukh Khan) यांच्यावर देशद्रोही असल्याची टीका केली. त्यात आता भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) या प्रकरणी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
BCCI
bangladesh
Cricket News in Marathi
Kolkata Knight Riders
indian premier league
shah rukh khan
Bangladesh Cricketer
cricket news today
controversy
IPL 2026

Related Stories

No stories found.