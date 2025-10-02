World Cup 2025: पाकिस्तानची पहिल्याच सामन्यात दयनीय अवस्था! आधी १२९ वर ऑलआऊट केलं अन् मग बांगालादेशनं गोलंदाजांनाही झोडलं

महिला वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये बांगलादेशने पाकिस्तानला ७ विकेट्सने पराभूत केले.कोलंबोच्या आर प्रेमदासा स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात पाकिस्तानने १२९ धावांवर सर्वबाद होऊन बांगलादेशसमोर १३० धावांचे लक्ष्य ठेवले. बांगलादेशने ३१.१ षटकात ३ बाद १३१ धावा करत विजय मिळवला. .महिला वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत गुरुवारी तिसरा सामना बांगलादेश विरुद्ध पाकिस्तान महिला संघांमध्ये पार पडला. पाकिस्तान संघ भारतात येणार नसल्याने त्यांचे सर्व सामने कोलंबोमध्ये होत आहेत, त्यामुळे हा सामना देखील कोलंबोमधील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर झाला. मात्र या स्पर्धेच्या पहिल्याच सामन्यात पाकिस्तानला दारुण पराभव स्वीकारावा लागला आहे. बांगलादेशच्या संघाने या सामन्यात त्यांच्यापेक्षा बलाढ्य असलेल्या पाकिस्तान संघावर गोलंदाजी आणि फलंदाजीत दमदार कामगिरी करत ७ विकेट्सने मात केली..ODI World Cup 2025: भारतीय संघाची विजयाने दणक्यात सुरुवात! दीप्ती शर्मा - स्नेह राणाची फलंदाजीपाठोपाठ गोलंदाजीतही कमाल.या सामन्यात पाकिस्तानला बांगलादेशसमोर १३० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग बांगलादेशने ३१.१ षटकात ३ बाद १३१ धावा केल्या आणि सामना जिंकला. बांगसलादेशसाठी शोरना अख्तर, नाहिदा अख्तरआणि रुबया हैदर विजयाच्या नायिका ठरल्या.पाकिस्तानने दिलेल्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना बांगलादेशकडून फरगना हक आणि रुबया हैदर यांनी डावाची सुरुवात केली होती. पण फरगना १७ चेंडूत २ धावाच करून बाद झाली. पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी सुरुवातीला चांगली गोलंदाजी केली होती. त्यामुळे बांगलादेशच्या फलंदाजांना मोठे शॉट्स खेळता येत नव्हते. .शर्मिन अख्तरही ३० चेंडूत १० धावा करून बाद झाली. पण मधल्या षटकांमध्ये रुबयाला कर्णधार निगर सुलतानाची चांगली साथ मिळाली. या दोघींनी अर्धशतकी भागीदारी करत संघाचा विजय सोपा केला. पण निगर सुलतानानेच ४४ चेंडूत २३ धावा केल्या. त्यानंतर शोबना मोस्तरीने रुबयाला साथ दिली. यादरम्यान, रुबयाने अर्धशतकही केले. या दोघींनी मिळून बांगलादेशला विजय मिळवून दिला. रुबयाने ७७ चेंडूत ८ चौकारांसह नाबाद ५४ धावा केल्या. तसेच शोबना मोस्तरीने १९ चेंडूत २४ धावांची खेळी केली.पाकिस्तानकडून गोलंदाजी करताना कर्णधार फातिमा सना, डायना बैग आणि रमिन शमिम यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, पाकिस्तानचा संघ ३८.३ षटकातच १२९ धावांवर सर्वबाद झाला. पाकिस्तानने पहिल्याच षटकात सलग दोन चेंडूत ओमैना सोहैल आणि सिद्रा अमिन यांच्या विकेट्स गमावल्या होत्या. मुनीबा अलीही १७ धावांवर विकेट्स घेतल्या. खेळपट्टीवर स्थिरावलेल्या रमिन शमिमही २३ धावांवर बाद झाल्यानंतर सिद्रा नवजने १५ धावांवर आणि अलिया रिआझने १३ धावांवर विकेट गमाववी होती. कर्णधार फातिमा सनाने २२ धावांवर बाद झाली. नतालिया परवैझ (९), नशरा संधू (१) सादिया इक्बालही (४) स्वस्तात बाद झाली. डायना बैगने नाबाद १६ धावा केल्या..बांगलादेशकडून शोरना अख्तरने ३.३ षटकात केवळ ५ धावा खर्च करत ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच मारुफा अख्तर आणि नाहिदा अख्तर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. निशिता अख्तर निशी, फाहिमा खातून आणि राबेया खान यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.