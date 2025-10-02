Cricket

World Cup 2025: पाकिस्तानची पहिल्याच सामन्यात दयनीय अवस्था! आधी १२९ वर ऑलआऊट केलं अन् मग बांगालादेशनं गोलंदाजांनाही झोडलं

Bangladesh Women Beat Pakistan Women: बांगलादेशने पाकिस्तानला ७ विकेट्सने हरवून महिला वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये पहिला विजय मिळवला.
Summary

  • महिला वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये बांगलादेशने पाकिस्तानला ७ विकेट्सने पराभूत केले.

  • कोलंबोच्या आर प्रेमदासा स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात पाकिस्तानने १२९ धावांवर सर्वबाद होऊन बांगलादेशसमोर १३० धावांचे लक्ष्य ठेवले.

  • बांगलादेशने ३१.१ षटकात ३ बाद १३१ धावा करत विजय मिळवला.

