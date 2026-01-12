Cricket

T20 World Cup : बांगलादेशची ICC कडून कोंडी! देश नव्हे, फक्त शहर बदलण्याचा ठेवला प्रस्ताव; हेही मान्य न केल्यास...

ICC Proposes New Indian Venues for Bangladesh : बांगलादेशच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमधील सामन्यांच्या आयोजनाबाबत अजूनही तोडगा निघालेला नाही. सुरुवातीला मुंबई आणि कोलकाता येथे नियोजित असलेले बांगलादेशचे सामने आता त्या शहरांमधून हलवले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा ठाम निर्णय आहे की हे सामने भारतातच खेळवले जातील.
Bangladesh’s T20 World Cup matches could be moved from Mumbai and Kolkata

Bangladesh T20 World Cup matches: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी आता तीन आठवड्यांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे आणि तरीही बांगलादेश आपला हट्ट सोडायला मागत नाहीए. इंडियन प्रीमिअर लीगमधून मुस्ताफिजूर रहमानची हकालपट्टी झाल्यानंतर बांगलादे क्रिकेट बोर्ड ( BCB) आणि बांगलादेश सरकार खवळले. त्यांनी आयसीसीला पत्र लिहून भारतातील सामने श्रीलंकेत हलवण्याची मागणी केली. पहिल्या पत्राला ICC ने भीक घातली नाही आणि त्यामुळे त्यांनी पुन्हा पत्र पाठवले. पण, आता आयसीसीने त्यांच्यासमोर शेवटचा पर्याय देण्याची तयारी सुरू केली आहे.

