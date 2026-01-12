T20 World Cup : बांगलादेशची ICC कडून कोंडी! देश नव्हे, फक्त शहर बदलण्याचा ठेवला प्रस्ताव; हेही मान्य न केल्यास...

Bangladesh T20 World Cup matches: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी आता तीन आठवड्यांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे आणि तरीही बांगलादेश आपला हट्ट सोडायला मागत नाहीए. इंडियन प्रीमिअर लीगमधून मुस्ताफिजूर रहमानची हकालपट्टी झाल्यानंतर बांगलादे क्रिकेट बोर्ड ( BCB) आणि बांगलादेश सरकार खवळले. त्यांनी आयसीसीला पत्र लिहून भारतातील सामने श्रीलंकेत हलवण्याची मागणी केली. पहिल्या पत्राला ICC ने भीक घातली नाही आणि त्यामुळे त्यांनी पुन्हा पत्र पाठवले. पण, आता आयसीसीने त्यांच्यासमोर शेवटचा पर्याय देण्याची तयारी सुरू केली आहे..आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड यांच्यात अजूनही भारतातील सामन्यांच्या ठिकाणांवर तोडगा निघालेला नाही. बांगलादेशला भारतात खेळायचे नाही आणि सुरक्षेचे कारण त्यांनी सांगितले आहे. स्पर्धा सुरू होण्यास केवळ तीन आठवडेच शिल्लक आहेत आणि बांगलादेशचा संघ नेमका कुठे खेळेल, याचा निर्णय झालेला नाही. भारत - बांगलादेश यांच्यातल्या राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमिवर बांगलादेशला श्रीलंकेत खेळायचे आहे..IND vs NZ 1st ODI : विराट कोहली प्रेक्षकांवर भडकला! Rohit Sharma बाद झाल्यावर जे घडलं, ते अपेक्षित नाही; त्याला कसला राग आला?.क्रिकबजने दिलेल्या वृत्तानुसार बांगलादेशची ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता नाहीच आहे. त्यांना भारतातच खेळावे लागेल, परंतु आयसीसी आणि बीसीसीआय यांनी बांगलादेशच्या सामन्यांसाठी तामीळ नाडू ( TNCA ) आणि केरळ क्रिकेट संघटनांशी ( KCA ) चर्चा सुरू केली आहे. बांगलादेशचे सामने मुंबई व कोलकाता येथे होणार आहेत, परंतु ते आता चेन्नई आणि थिरुअनंतपूरम येथे खेळवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. .TNCA आणि KCA यांनीही वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सामन्यांच्या आयोजन करण्याची तयारी दर्शवली आहे. चेपॉकवर आधीच वर्ल्ड कपचे काही सामने होणार आहेत. इथे होणाऱ्या सात सामन्यांमध्ये भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्या संभाव्या सुपर ८ मधील लढतीचाही समावेश आहे..IND vs NZ 1st ODI : भारताला मोठा धक्का! रिषभ पंतनंतर आणखीन एका सुपरस्टारची मालिकेतून माघार; वर्ल्ड कपपूर्वी वाढली चिंता.TNCA ने बांगलादेशच्या सामन्यांचे आयोजन करण्यास काहीच हरकत नसल्याचे आयसीसी व बीसीसीआयला कळवले आहे. त्यांच्याकडे सध्या ८ खेळपट्टी तयार आहेत. सध्याच्या वेळापत्रकानुसार बांगलादेशचा संघ ७ ( वि. वेस्ट इंडिज), ९ ( वि. इंग्लंड ) आणि १४ ( वि. इंग्लंड) फेब्रुवारीला कोलकाता येथे आणि १७ फेब्रुवारीला ( वि. नेपाळ) मुंबईत खेळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.