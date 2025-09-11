Cricket

Asia Cup 2025: बांगलादेशचे मोठ्या विजयाचे लक्ष्य; दुबळ्या हाँगकाँगविरुद्ध आज सामना

Bangladesh Cricket: बांगलादेश आपली आशिया करंडक स्पर्धेतील मोहीम गुरुवारी हाँगकाँगविरुद्धच्या सामन्यातून सुरू करणार आहे. अफगाणिस्तानकडून मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागलेल्या हाँगकाँगविरुद्धचा सामना बांगलादेशसाठी तुलनेने सोपा असेल.
सकाळ वृत्तसेवा
अबुधाबी : बांगलादेश आपली आशिया करंडक स्पर्धेतील मोहीम गुरुवारी (ता. ११) हाँगकाँगविरुद्धच्या सामन्यातून सुरू करणार आहे. सलामीच्या सामन्यात अफगाणिस्तानकडून मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागलेल्या हाँगकाँगविरुद्धचा हा सामना बांगलादेशसाठी तुलनेने सोपा असेल.

