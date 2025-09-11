Asia Cup 2025: बांगलादेशचे मोठ्या विजयाचे लक्ष्य; दुबळ्या हाँगकाँगविरुद्ध आज सामना

अबुधाबी : बांगलादेश आपली आशिया करंडक स्पर्धेतील मोहीम गुरुवारी (ता. ११) हाँगकाँगविरुद्धच्या सामन्यातून सुरू करणार आहे. सलामीच्या सामन्यात अफगाणिस्तानकडून मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागलेल्या हाँगकाँगविरुद्धचा हा सामना बांगलादेशसाठी तुलनेने सोपा असेल..अफगाणिस्तानने मंगळवारी (ता. ९) झालेल्या स्पर्धेच्या सलामीच्या सामन्यात ९४ धावांनी हरवले. १८८ धावांच्या प्रत्युत्तरादाखल त्यांना २० षटकांत नऊ बाद ९४ धावाच करता आल्या. त्यांच्या केवळ दोन फलंदाजांना दुहेरी धावसंख्या पार करता आली, त्यामुळे त्यांची कमकुवत फलंदाजी बांगलादेशविरुद्धही अडचणीत येऊ शकते..बांगलादेशचे पुढील साखळी सामने शनिवारी (ता. १३) श्रीलंका आणि मंगळवारी (ता. १६) अफगाणिस्तानविरुद्ध होणार असल्याने उद्याच्या सलामीच्या सामन्यात त्यांचा प्रयत्न मोठ्या विजयासाठी असणार आहे. गटातून दोनच संघ सुपर-४ साठी पात्र ठरणार असल्यामुळे गुणसंख्या समान झाली तर सरासरी निर्णायक ठरणार आहे..बांगलादेशचा आतापर्यंत कधीही आशिया करंडक जिंकता आलेला नाही. २०१२, २०१६ आणि २०१८ मध्ये त्यांनी अंतिम फेरी गाठली; पण प्रत्येक वेळी भारत किंवा श्रीलंकेकडून पराभव पत्करावा लागला..यंदा लिटन दास संघाचे नेतृत्व करणार असून तो आपला पाचवा आशिया करंडक सामना खेळणार आहे; पण प्रथमच पूर्णवेळ कर्णधार म्हणून मोठ्या बहुराष्ट्रीय स्पर्धेत उतरणार आहे. तो यष्टीरक्षक आणि फलंदाज म्हणून जबाबदारी सांभाळतो..PV Sindhu: पी. व्ही. सिंधू पदकापासून थोडक्यात वंचित; जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धा, इंडोनेशियाच्या खेळाडूकडून तीन गेममध्ये पराभूत.नुरूल हसन जवळपास तीन वर्षांनंतर संघात परतला आहे, ज्यामुळे फलंदाजी व यष्टीरक्षणाला बळकटी मिळाली आहे. तौहीद हृदय मधल्या फळीतील आक्रमक फलंदाज आहे, मुस्ताफिजुर रहमान अजूनही आपल्या विविधतेमुळे प्रमुख गोलंदाज आहे, तर तंजिम हसन साकीबचा काटकसरी स्विंग गोलंदाज म्हणून गोलंदाजीत समतोलपणा आणत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.