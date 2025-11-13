Cricket

Barabati Stadium: ओडिशातील बाराबती स्टेडियम पुन्हा सज्ज; भारत-दक्षिण आफ्रिका टी-२० सामना ९ डिसेंबरला रंगणार

India Vs SouthAfrica: ओडिशातील ऐतिहासिक बाराबती स्टेडियममध्ये ९ डिसेंबरला भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यात टी-२० सामना रंगणार आहे. सुरक्षा, वीज आणि गर्दी नियंत्रणासाठी राज्य सरकारने ठोस तयारी केली आहे.
स्मृती सागरिका कानुनगो
भुवनेश्‍वर : ओडिशामध्ये पुन्हा एकदा क्रिकेटची चाहूल लागली आहे. ऐतिहासिक बाराबती स्टेडियम, कटक येथे येत्या ९ डिसेंबर २०२५ रोजी भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये टी-२० सामना खेळला जाणार आहे.

