Barabati Stadium: ओडिशातील बाराबती स्टेडियम पुन्हा सज्ज; भारत-दक्षिण आफ्रिका टी-२० सामना ९ डिसेंबरला रंगणार

भुवनेश्वर : ओडिशामध्ये पुन्हा एकदा क्रिकेटची चाहूल लागली आहे. ऐतिहासिक बाराबती स्टेडियम, कटक येथे येत्या ९ डिसेंबर २०२५ रोजी भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये टी-२० सामना खेळला जाणार आहे..या सामन्यामुळे बऱ्याच काळानंतर बाराबती स्टेडियमवर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लढतीचे पुनरागमन होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर या स्टेडियमवर पार पडलेल्या जुन्या रोमांचक सामन्यांच्या आठवणी पुन्हा उजळल्या आहेत आणि चाहत्यांमध्ये उत्साहाची लाट पसरली आहे..मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी बुधवारी लोक सेवा भवन, भुवनेश्वर येथे उच्चस्तरीय बैठक घेऊन सामन्याच्या तयारीचा आढावा घेतला. या वेळी मुख्यमंत्री मोहन माझी म्हणाले, "हा सामना ओडिशाच्या सन्मानाशी निगडित आहे. भारत आणि जगातील सर्वांचीच नजर या सामन्यावर असेल. त्यामुळे सर्व तयारी परिपूर्ण असायला हवी." दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांकडून ओडिशा क्रिकेट संघटनेला आणि सर्व संबंधित विभागांना चुका टाळा व यशस्वी आयोजन करा, असे निर्देश दिले आहेत..पूर्वी बाराबती स्टेडियममध्ये फ्लडलाइट्स बिघाड आणि प्रेक्षकांमधील गोंधळ यांसारख्या घटना घडल्या होत्या. या वेळी अशा चुका टाळण्यासाठी राज्य सरकार आणि ओडिशा संघटना यांनी ठोस उपाययोजना केल्या आहेत. सामना होण्याआधी वीज, सुरक्षा आणि स्थलांतर यावर मॉक ड्रिल्स आयोजित केल्या जाणार आहेत..वीज, सुरक्षा अन्ग र्दी नियंत्रणावर भरओडिशा क्रिकेट संघटनेचे सचिव संजय बेहेरा यांनी सामन्याच्या तयारीबद्दल माहिती दिली. यात तिकीटविक्री, वीज बॅकअप, गर्दी नियंत्रण, अग्निसुरक्षा, पार्किंग आणि वाहतूक व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे. वीजपुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून अतिरिक्त जनरेटर सेट आणि स्वयंचलित बॅकअप प्रणाली बसवण्यात आली आहे. दिल्लीतील स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी गृहमंत्रालय आणि पोलिसांना काटेकोर सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ग्रीन कॉरिडॉर तयार करण्यात येणार आहे. जवळील रुग्णालयांना सज्ज ठेवण्यास सांगिण्यात आले आहे..यशस्वी आयोजन करण्याचा प्रयत्नबैठकीस क्रीडा व युवक सेवा मंत्री सूर्यवंशी सूरज, मुख्य सचिव मनोज आहुजा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृहमंत्रालय) सत्यब्रत साहू, पोलिस महासंचालक वाय. बी. खुरानिया, ओडिसा संघटनेचे अध्यक्ष पंकज लोचन मोहंती, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार प्रकाश मिश्रा आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विभागांना समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून हा सामना सुरक्षित, सुरळीत आणि भव्य पद्धतीने पार पडेल. या सामन्यामुळे बाराबती स्टेडियमला पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय लढतीचा मान मिळाला आहे..