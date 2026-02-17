T20 World Cup: भारताच्या मार्गातील 'मोठा' अडथळा दूर झाला! Super 8s मध्ये आता लिंबूटींबू संघ दिसणार; जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

India's T20 World Cup 2026 Super-8 Schedule: मंगळवारी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील झिम्बाब्वे विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात पाल्लेकेले येथे होणारा सामना पावसामुळे रद्द झाला. यामुळे झिम्बाब्वेला मात्र फायदा झाला. हा सामना रद्द झाल्याने दोन्ही संघांना प्रत्येकी १ गुण मिळाला. त्यामुळे झिम्बाब्वेचे ५ पाँइंट्स झाले आणि त्यांनी बी गटातून सुपर-८ फेरीत प्रवेश मिळवला. यामुळे ऑस्ट्रेलिया संघ मात्र स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे. ऑस्ट्रेलियाचा (Australia) या स्पर्धेत फारशी चांगली कामगिरी करता आली नव्हती. त्यांनी आयर्लंडला हरवलं होतं, पण त्यांना झिम्बाब्वे आणि श्रीलंकेविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला. .ऑस्ट्रेलियाचा गेम झाला, शेवटच्या सामन्याआधीच T20 World Cup मधून बाहेर; Super-8 मधील ७ संघ ठरले, आता एका जागेसाठी कोण शर्यतीत?.दरम्यान, झिम्बाब्वेने सुपर-८ मध्ये (Super 8) प्रवेश केल्याने भारताच्या मार्गातील ऑस्ट्रेलियाचा काटाही दूर झाला आहे. कारण जर ऑस्ट्रेलिया सुपर ८ साठी पात्र ठरले असते, तर भारताच्या गटातच आले असते. मात्र आता त्यांची जागा झिम्बाब्वे घेणार आहे.खरंतर पहिल्या फेरीपूर्वीच चारही गटातील प्रत्येकी दोन बलाढ्य संघांना (क्रमवारीत वरचढ असलेल्या) मानांकन देण्यात आले होते. या मानांकनानुसार सुपर -८ मधील दोन गटात प्रत्येकी ४ संघांची विभागणी झाली होती. मात्र जर मानांकन असलेल्या संघांपैकी जर कोणता संघ सुपर ८ मध्ये पोहचला नाही, तर त्या संघाच्या गटातील जो दुसरा संघ सुपर -८ साठी पात्र ठरला आहे, तो संघ मानांकन असलेल्या संघाची जागा घेणार, असं नियमात होतं. .यानुसार ऑस्ट्रेलियाला आणि श्रीलंका या दोन्ही संघांना बी गटातून मानांकन होतं. त्यांना सुपर - ८ साठी वेगवेगळ्या गटात ठेवलं होतं. पण ऑस्ट्रेलिया बाहेर गेल्याने, त्यांची जागा आता झिम्बाब्वे घेईल.त्यामुळे आता सुपर - ८ साठी भारतीय संघ (Team India) ज्या गटात आहे, त्या गटाचे वेळापत्रक निश्चित झाले आहे. त्यामुळे भारतीय संघही कोणत्या संघाविरुद्ध कधी सुपर - ८ सामने खेळणार हे देखील ठरले आहे. भारतालाही अ गटातून मानांकन मिळाले होते. भारतासोबत सुपर - ८ मध्ये एकाच गटात दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे आहे. त्यामुळे भारतीय संघ आता या तीन संघांविरुद्ध खेळून उपांत्य फेरीत स्थान मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. या गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीत जाणार आहेत..भारताचे सुपर - ८ मधील सामनेभारतीय संघाचा पहिल्या फेरीतील नेदरलँड्सविरुद्धचा एक सामना अद्याप बाकी आहे, हा सामना १८ फेब्रुवारी रोजी अहमदाबादला होईल. त्यानंतर भारतीय संघ सुपर - ८ मधील पहिला सामना २२ फेब्रुवारी रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध अहमदाबादला सामना खेळेल. यानंतर झिम्बाब्वेविरुद्ध भारताचा दुसरा सामना २६ फेब्रुवारी रोजी चेन्नईत होईल. तिसरा सामना कोलकातामध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध भारतीय संघ खेळेल. भारताचे हे सर्व सामने संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होणार आहेत..T20 World Cup: रचिन रवींद्र - ग्लेन फिलिप्स बरसले अन् न्यूझीलंडलाही दिली सुपर ८ मध्ये थेट एन्ट्री! टॉप आठमधील ६ संघ निश्चित.भारताचे सुपर-८ चे वेळापत्रक(India's Super - 8 Schedule)२२ फेब्रुवारी - भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, अहमदाबाद (वेळ: संध्या. ७ वा.)२६ फेब्रुवारी - भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे, चेन्नई (वेळ: संध्या. ७ वा.)१ मार्च - भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज, कोलकाता (वेळ: संध्या. ७ वा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.