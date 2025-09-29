Asia Cup 2025 Final: टीम इंडियाचा ट्रॉफी घेण्यास नकार, पण BCCI ने केलंय मालामाल; इतक्या कोटींचं बक्षीस जाहीर

भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला ५ विकेट्सने पराभूत करून नवव्यांदा आशिया कप जिंकला. बीसीसीआयने भारतीय संघासाठी कोट्यवधींचे बक्षीस जाहीर केले आहे. भारतीय संघाने विजेतेपदाची ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला..भारतीय संघाने रविवारी (२८ सप्टेंबर) आशिया कप २०२५ स्पर्धा अंतिम सामन्यात पाकिस्तानचा धुव्वा उडवून जिंकली. दुबईत झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ५ विकेट्सने पराभूत केले आणि नवव्यांदा आशिया कपवर नाव कोरले. त्यामुळे बीसीसीआयने भारतीय संघासाठी कोट्यवधींच्या बक्षीसाची घोषणा केली आहे..IND vs PAK Final : भारताने पाकड्यांना ठेचले! २१ दिवसांत तिसऱ्यांदा वस्त्रहरण करून जिंकला आशिया चषक; शेजारी तोंड लपवताना दिसले.भारतीय संघ या स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी संघ आहे. दरम्यान, हा विजय भारतासाठी आणखी खास ठरला आहे. भारताने या स्पर्धेत तीनवेळा पाकिस्तानला पराभूत केले. साखळी फेरी, सुपर फोर आणि अंतिम सामना असे तीन वेगवेगळ्या फेऱ्यांमध्ये भारतीय संघ पाकिस्तानवर वरचढ ठरला. तसेच आशिया कपच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारतीय संघाने पाकिस्तानविरुद्ध सामना खेळला होता..दरम्यान, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर आशिया कपमध्ये हे दोन संघ आमने-सामने आल्याने या स्पर्धेतील दोन्ही संघांच्या सामन्यांना भावनिक किनारही होती. अशात आता भारतीय संघाने तीन वेळा पाकिस्तानला पराभूत करत स्पर्धा जिंकल्याने भारतभरात आनंद साजरा होत आहे.तथापि, आशियाई क्रिकेट काऊन्सिलचे अध्यक्ष पाकिस्तानचे मोहसिन नाकवी असल्याने भारतीय संघाने त्यांच्या हातून विजेतेपदाची ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे प्रेझेंटेशनमध्ये केवळ सामनावीर, मालिकावीर पुरस्कार देऊन कार्यक्रम संपवावा लागला..IND vs PAK: छक्केनेही कप जिताया! पाकिस्तानच्या नांगी ठेचणारा तिलक वर्माचा सिक्स अन् गौतम गंभीरची नादखुळी रिऍक्शन; Video.आता बीसीसीआयने भारतीय संघातील खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफसाठी तब्बल २१ कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. याबाबत पोस्ट करताना बीसीसीआयने लिहिले की '३ धक्के. ० प्रतिसाद. आशिया कप चॅम्पियन्स. मेसेज पोहोचलाय. भारतीय संघ आणि सपोर्ट स्टाफसाठी २१ कोटी रुपयांचे बक्षीस.'.भारतीय संघ या संपूर्ण स्पर्धेत अपराजित राहिला आहे. भारताने स्पर्धेतील सर्व ७ सामने जिंकले. तसेच विविध स्पर्धांमध्ये मिळून पाकिस्तानला सलग आठव्यांदा भारताने पराभूत केले आहे. अंतिम सामन्यात पाकिस्तानने १९.१ षटकात सर्वबाद १४६ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर भारतीय संघाने १४७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना १९.४ षटकात ५ बाद १५० धावा करत सामना जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.