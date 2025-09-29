Cricket

Asia Cup 2025 Final: टीम इंडियाचा ट्रॉफी घेण्यास नकार, पण BCCI ने केलंय मालामाल; इतक्या कोटींचं बक्षीस जाहीर

BCCI Announce Prize Money To Asia Cup 2025 Winner Team India: आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाने पाकिस्तानला अंतिम सामन्यात पराभूत करत विजेतेपद जिंकले. या विजेतेपदानंतर बीसीसीआयने भारतीय संघासाठी कोट्यवधींचे बक्षीस जाहीर केले आहे.
BCCI Announce Prize Money | India vs Pakistan | Asia Cup 2025 Final

BCCI Announce Prize Money | India vs Pakistan | Asia Cup 2025 Final

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला ५ विकेट्सने पराभूत करून नवव्यांदा आशिया कप जिंकला.

  • बीसीसीआयने भारतीय संघासाठी कोट्यवधींचे बक्षीस जाहीर केले आहे.

  • भारतीय संघाने विजेतेपदाची ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Team India
Pakistan Cricket Team
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com