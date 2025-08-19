World Cup 2025 India Squad: वनडे वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची घोषणा! १५ जणींच्या संघात कोणाला मिळाली संधी?

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ साठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. हरमनप्रीत कौर कर्णधारपद सांभाळणार असून स्मृती मानधना उपकर्णधार असेल. भारतात १२ वर्षांनंतर महिला वनडे वर्ल्ड कप खेळवला जाणार आहे..यावर्षी भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना मायदेशात वनडे वर्ल्ड कपचे सामने पाहायला मिळणार आहेत. यावर्षी महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ भारत आणि श्रीलंका येथे खेळवण्यात येणार आहेत. ३० सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारतीय महिला संघाची मंगळवारी (१९ ऑगस्ट) घोषणा झाली आहे. तसेच १४ ते २० सप्टेंबर दरम्यान ऑस्ट्रेलिया महिला संघाविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिकेसाठीही भारतीय महिला संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. या संघाचे कर्णधारपद हरमनप्रीत कौर सांभाळताना दिसेल, तर उपकर्णधारपद स्मृती मानधनाकडे आहे..या संघात शफाली वर्माला संधी मिळालेली नाही. तसेच ऑस्ट्रेलिया मालिका आणि वर्ल्ड कपसाठी जवळपास सारखाच संघ आहे. केवळ सायली सतघरे हिला ऑस्ट्रेलिया मालिकेसाठी निवडण्यात आले आहे. मात्र वर्ल्ड कपसाठी ती राखीव खेळाडूंमध्ये आहे.तसेच अमनजोत वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी निडण्यात आली आहे. पण ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेसाठी तिची निवड झालेली नाही. हा बदल वगळता बाकी संघ वनडे मालिकेसाठी आणि वर्ल्ड कपसाठी सारखाच आहे.१२ वर्षांनंतर भारतात महिला वनडे वर्ल्ड कप होत आहे. त्यामुळे भारतीय महिला संघाकडून मोठ्या अपेक्षा भारतीय चाहत्यांना आहे. २०१७ मध्ये भारतीय संघ उपविजेता ठरला होता. पण त्यानंतर २०२२ वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघाला उपांत्य फेरीही गाठता आली नव्हती. आता मायदेशात होत असलेल्या या स्पर्धेत भारतीय संघ पहिला वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी प्रयत्न करेल..वनडे वर्ल्ड कप २०२५ साठी भारतीय महिला संघहरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ती शर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, रेणुका सिंग ठाकूर, अरुंधती रेड्डी, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), क्रांती गौड, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (यष्टीरक्षक) आणि स्नेह राणा.ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे मालिकेसाठी भारतीय महिला संघ हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ती शर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, रेणुका सिंग ठाकूर, अरुंधती रेड्डी, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), क्रांती गौड, सायली सतघरे, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (यष्टीरक्षक) आणि स्नेह राणा.यावर्षी होणाऱ्या महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये भारत आणि श्रीलंका या यजमान देशांसह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांचे संघ सहभागी होणार आहेत.गेल्याच वर्षी आयसीसीने जाहीर केल्याप्रमाणे भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांच्या देशांचे दौरे करणार नसल्याने महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतील पाकिस्तानचा कोणताही सामना भारतात होणार नाही. पाकिस्तानचे सर्व सामने श्रीलंकेतील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर होणार आहेत. तसेच भारतात बंगळुरूतील एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, गुवाहाटीमधील एसीए स्टेडियम, इंदूरमधील होळकर स्टेडियम, विशाखापट्टणम मधील ACA-VDCA स्टेडियम या चार स्टेडियमवर बाकी सर्व संघांचे सामने होणार आहेत.साखळी फेरीत सर्व संघ एकमेकांविरुद्ध खेळतील. त्यानंतर अव्वल चार संघ उपांत्य फेरीत खेळतील..२९ आणि ३० ऑक्टोबर उपांत्य फेरीचे सामने होतील. अंतिम सामना २ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. दरम्यान, उपांत्य फेरीतील पहिला सामना गुवाहाटीमध्ये होईल, पण जर पाकिस्तानही पहिल्या ४ संघात असेल, तर हा सामना कोलंबोला होईल. तसेच दुसरा उपांत्य सामना बंगळुरूला होईल. अंतिम सामनाही बंगळुरूला होणार आहे. पण जर पाकिस्तान अंतिम सामन्यात असेल, तर अंतिम सामना कोलंबोत होईल.महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारताचा पहिला सामना ३० सप्टेंबर रोजी श्रीलंकाविरुद्ध बंगळुरूत होईल. भारताचा पाकिस्तानविरुद्ध ५ ऑक्टोबर रोजी कोलंबोत सामना होईल. .भारताचे महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ चे वेळापत्रक३० सप्टेंबर - भारत विरुद्ध श्रीलंका, बंगळुरू५ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो९ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, विशाखापट्टणम१२ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, विशाखापट्टणम१९ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध इंग्लंड, इंदूर२३ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड, गुवाहाटी२६ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध बांगलादेश, बंगळुरू.FAQsमहिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ कधी सुरू होणार आहे?(When will the Women’s ODI World Cup 2025 begin?)➤ महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा ३० सप्टेंबरपासून स्पर्धा सुरू होईल.महिला वर्ल्ड कप २०२५ कोणत्या देशात होत आहे?(Which countries are hosting the Women’s World Cup 2025?)➤ महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेसाठी भारत आणि श्रीलंका यजमान देश आहेत.महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारताचा पहिला सामना कोणत्या संघाविरुद्ध आहे?(Who is India playing their first match against?)➤ महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारताचा पहिला सामना श्रीलंकेविरुद्ध बंगळुरूत होणार आहे.महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान सामना कुठे होणार आहे?(Where will the India vs Pakistan women’s match be played?)➤ महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान सामना ५ ऑक्टोबर रोजी कोलंबोमध्ये होईल.महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेचा अंतिम सामना कुठे खेळवला जाईल?(Where is the final match scheduled?)➤ महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेचा अंतिम सामना २ नोव्हेंबर रोजी बंगळुरूत (पाकिस्तान असेल तर कोलंबोमध्ये) होईल.महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेसाठी भारतीय महिला संघाची कर्णधार कोण आहे?(Who is the captain of the Indian women’s cricket team?)➤ महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेसाठी भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर असून स्मृती मानधना उपकर्णधार आहे.महिला वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये किती संघ सहभागी आहेत?(How many teams are participating in the Women’s World Cup 2025?)➤ एकूण आठ संघ महिला वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत सहभागी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.