BCCI Rewards T20 WC Champions: वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचणाऱ्या भारतीय संघाला १३१ कोटींचं बक्षीस; सूर्याची टीम झाली मालामाल

सलग दोन ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचणाऱ्या भारतीय संघासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) १३१ कोटी बक्षीस रक्कम जाहीर केली आहे. सूर्यकुमार यादवच्या संघाने वर्ल्ड कप फायनलमध्ये रविवारी ८ मार्च रोजी न्यूझीलंडवर ९६ धावांनी विजय मिळवला. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या इतिहासात जेतेपद कायम राखणारा भारत हा पहिलाच संघ ठरला. तर आता सर्वाधिक ३ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जेतेपदं भारताच्या नावावर आहेत. या ऐतिहासिक कामगिरीनंतर बीसीसीआयने मंगळवारी रोख बक्षीसाची घोषणा केली..भारताने २००७ मध्ये महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली पहिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला, त्यानंतर तब्बल १८ वर्षांनी म्हणजेच २०२४ मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली ही ट्रॉफी पुन्हा जिंकली आणि २०२६ मध्ये सूर्यकमार यादवच्या संघाने जेतेपद कायम राखले. आयसीसी जेतेपदासह भारतीय खेळाडूंनी पुरस्कारांमध्येही वर्चस्व गाजवले. भारताच्या ५ बाद २५५ धावांचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संघ १५९ धावांत तंबूत परतला होता आणि भारताने ९६ धावांनी विजय मिळवला. वर्ल्ड कप स्पर्धा फायनलमध्ये मिळवलेला हा सर्वात मोठा विजय आहे..T20 World Cup विजयानंतर भारतीय संघाची ओपन बसमध्ये मिरवणूक होणार की नाही? समोर आले अपडेट्स.घरच्या मैदानावर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकणारा पहिलाच संघ ठरला. यामुळे बीसीसीआयने आपल्या खजिन्यातून भारतीय संघाला १३१ कोटी देण्याचे जाहीर केले. 'भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या भारतीय संघासाठी १३१ कोटी बक्षीस देण्याचे ठरवले आहे. बोर्डाकडून खेळाडू, सपोर्ट स्टाफ आणि निवड समिती यांचे अभिनंदन... भविष्यातही त्यांनी असेच यश मिळवावे ही शुभेच्छा...,'असे बीसीसीआयने त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे. .भारतीय संघाने नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर ८ मार्च रोजी नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर विक्रमी विजय मिळवला. स्पर्धेत भारताकडून सर्वाधिक ३२१ धावा करणारा संजू सॅमसन प्लेअर ऑफ दी टुर्नामेंट ठरला. जसप्रीत बुमराहने फायनलमध्ये १५ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या आणि तो सामनावीर ठरला आहे.