Cricket

India A vs Nepal: BCCI चा मोठा निर्णय! भारत 'अ' संघ पहिल्यांदाच नेपाळ दौऱ्यावर; डिसेंबरमध्ये रंगणार ऐतिहासिक T20 मालिका

BCCI Announces Historic India A Tour of Nepal: बीसीसीआयने ऐतिहासिक निर्णय घेत भारत 'अ' संघाला पहिल्यांदाच नेपाळ दौऱ्यावर पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिसेंबरमध्ये काठमांडूमध्ये तीन सामन्यांची टी-20 मालिका रंगणार आहे.
India A vs Nepal

India A vs Nepal

esakal

Varsha Balhe
Updated on

BCCI Announces Historic India A Tour of Nepal: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) आशियाई क्रिकेटला बळ देण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. भारत 'अ' पुरुष संघ डिसेंबरमध्ये पहिल्यांदाच नेपाळ दौऱ्यावर जाणार असून, दोन्ही संघांमध्ये तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळवली जाणार आहे.

या निर्णयामुळे भारत आणि नेपाळमधील क्रिकेट संबंध अधिक दृढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

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