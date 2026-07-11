India A vs Nepal: BCCI चा मोठा निर्णय! भारत 'अ' संघ पहिल्यांदाच नेपाळ दौऱ्यावर; डिसेंबरमध्ये रंगणार ऐतिहासिक T20 मालिका

BCCI Announces Historic India A Tour of Nepal: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) आशियाई क्रिकेटला बळ देण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. भारत 'अ' पुरुष संघ डिसेंबरमध्ये पहिल्यांदाच नेपाळ दौऱ्यावर जाणार असून, दोन्ही संघांमध्ये तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळवली जाणार आहे. या निर्णयामुळे भारत आणि नेपाळमधील क्रिकेट संबंध अधिक दृढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..या मालिकेतील सामने ९, ११ आणि १३ डिसेंबर रोजी काठमांडूमधील कीर्तीपूर येथील त्रिभुवन विद्यापीठ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानावर खेळवले जाणार आहेत. भारताच्या वरिष्ठ संघाने यापूर्वी नेपाळविरुद्ध सामने खेळले असले, तरी भारत 'अ' संघाचा हा पहिलाच अधिकृत नेपाळ दौरा ठरणार आहे..Vaibhav Sooryavanshi चा भारतीय संघात युरोप दौऱ्यावेळी समावेश होणार? BCCI सचिवांकडून मोठे संकेत.नेपाळ क्रिकेट असोसिएशनने (CAN) काही महिन्यांपूर्वी BCCI कडे भारत 'अ' संघाला नेपाळ दौऱ्यावर पाठवण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर दोन्ही बोर्डांमध्ये चर्चा झाली आणि अखेर या दौऱ्याला हिरवा कंदील मिळाला..या मालिकेत भारत 'अ' संघातील अनेक युवा आणि उदयोन्मुख खेळाडूंना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. भविष्यात भारतीय वरिष्ठ संघात स्थान मिळवू इच्छिणाऱ्या खेळाडूंसाठी ही मालिका महत्त्वाची ठरणार आहे. दुसरीकडे, नेपाळच्या खेळाडूंनाही भारतातील गुणवत्तापूर्ण क्रिकेटपटूंविरुद्ध खेळण्याची मोठी संधी मिळणार आहे..Lalit Modi: हा कसला मूर्ख खेळ आहे?’ सचिन द्रविडसह दिग्गजांनी २००७ च्या T20 World Cup ला दिला होता नकार, ललित मोदींचा खुलासा.. .आशियाई क्रिकेटचा विस्तार आणि शेजारील देशांमधील क्रिकेटला चालना देण्याच्या उद्देशाने BCCI ने उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या या ऐतिहासिक मालिकेकडे दोन्ही देशांतील क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.