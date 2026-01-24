Cricket

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील डे-नाईट कसोटीसाठी भारतीय संघाची घोषणा, तर वनडे-टी२० संघातही मोठा बदल

India Women Test Squad Announced: भारतीय महिला संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार असून वनडे, टी२० आणि कसोटी सामने खेळणार आहे. या मालिकांसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे.
India Women Test Team

India Women Test Team

India Women Test Squad for Australia Tour: वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा संपल्यानंतर भारतीय महिला संघ पुढच्या महिन्यात ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात वनडे, टी२० आणि कसोटी सामने खेळणार आहे. २०२५ वनडे वर्ल्ड कप विजयानंतर भारतीय संघाचा हा पहिला परदेशी दौरा आहे.

या दौऱ्यातील वनडे आणि टी२० मालिकेसाठी यापूर्वीच संघांची घोषणा करण्यात आली आहे. पण या संघात एक बदल झाला आहे. तसेच एकमेव कसोटी सामन्यासाठीही भारतीय महिला संघाची (India Women's Cricket Team) घोषणा शनिवारी (२४ जानेवारी) करण्यात आली आहे.

