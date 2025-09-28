Cricket

Team India Selectors: रोहित शर्माचे भिडू आता निवडणार भारतीय संघ! BCCI कडून निवड समितीतील बदल जाहीर

Major Changes in BCCI Selection Panels: बीसीसीआयने भारताच्या पुरुष, महिला आणि ज्युनियर संघांच्या निवड समितीत महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. अजित आगरकर अध्यक्ष असलेल्या निवड समितीतही दोन महत्त्वाचे बदल झाले आहेत.
Rohit Sharma - Pragyan Ojha



  • भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (BCCI) वार्षिक सभेत महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले.

  • बीसीसीआयने पुरुष, महिला आणि ज्युनियर संघांच्या निवड समितीत महत्त्वाचे बदल केले आहेत.

  • पुरुष संघांच्या निवड समितीत रोहित शर्माच्या माजी संघसहकाऱ्यांची निवड झाली आहे.

