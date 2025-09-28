Team India Selectors: रोहित शर्माचे भिडू आता निवडणार भारतीय संघ! BCCI कडून निवड समितीतील बदल जाहीर

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (BCCI) वार्षिक सभेत महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. बीसीसीआयने पुरुष, महिला आणि ज्युनियर संघांच्या निवड समितीत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. पुरुष संघांच्या निवड समितीत रोहित शर्माच्या माजी संघसहकाऱ्यांची निवड झाली आहे..भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (BCCI) वार्षिक सर्वसाधारण सभा रविवारी (२८ सप्टेंबर) पार पडली. या सभेत अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले. बीसीसीआयला मथून मनहास नवा अध्यक्ष म्हणून लाभला आहे. रॉजर बिन्नी यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर आता मिथून मनहास यांची बीसीसीआयचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती रविवारी झाली. याशिवाय भारताच्या महिला आणि पुरुष संघांच्या निवड समितीतही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत.भारताच्या पुरुष संघांच्या निवड समितीचा अध्यक्ष अजित आगरकर कायम असून यात आता माजी क्रिकेटपटू आरपी सिंग आणि प्रज्ञान ओझा यांचाही समावेश झाला आहे. याबाबत बीसीसीआयने रविवारी मुंबईत घोषणा केली..BCCI ला मिळाला नवा अध्यक्ष..! अखेर माजी रणजी क्रिकेटपटूच्या नावावर शिक्कामोर्तब, कोण आहे मिथुन मनहास?.आता या निवड समितीमध्ये आगरकर अध्यक्ष असून शिव सुंदर दास, अजय रात्रा, आरपी सिंग आणि प्रज्ञान ओझा हे सदस्य असतील. शिव सुंदर दास आणि अजय रात्रा हे देखील आगरकर सर समितीत कायम राहिले आहेत. पण आता आरपी सिंग आणि प्रज्ञान ओझा यांच्या आगमनाने आता नवा दृष्टीकोन निवड समितीला मिळू शकतो. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की हे दोघेही सध्याचा वनडे कर्णधार रोहित शर्माचे माजी संघसहकारीही राहिले आहेत. त्यांनी भारत आणि मुंबई इंडियन्स या दोन्ही संघांकडून रोहितसोबत क्रिकेट खेळले आहे. याशिवाय प्रज्ञान रोहितचा चांगला मित्रही राहिला आहे. आता या दोघांच्या समावेशाने पुन्हा एकदा विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या भवितव्याबाबत नव्याने विचार होणार का, हे पाहावे लागणार आहे..आरपी सिंगला क्रिकेट खेळण्यासोबतच क्रिकेट प्रशासनाचाही अनुभव आहे. त्याने भारतासाठी १४ कसोटी, ५८ वनडे आणि १० टी२० सामने खेळले आहेत. याशिवाय तो २००७ टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाचाही भाग राहिला आहे. प्रज्ञान ओझाने २४ कसोटी, १८ वनडे आणि ६ टी२० सामने खेळले आहेत. हे दोघेही एमएस धोनीच्याही नेतृत्वाखाली खेळले आहेत.बीसीसीआयने ऑगस्टमध्ये निवड समितीमधील मध्य विभागातील सुब्रतो बॅनर्जी आणि दक्षिण विभागातील एस शरथ यांच्या जागांसाठी अर्ज मागवले होते. यासाठी काही अर्जही आले होते, ज्यात आरपी सिंग आणि प्रज्ञान ओझाने बाजी मारली आहे. त्यामुळे आता यापुढे भारतीय संघनिवडीवेळी हे दोघेही निवड समितीचा भाग असतील. विशेष म्हणजे आता १९ ऑक्टोबरपासून ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात होणाऱ्या वनडे आणि टी२० मालिकेसाठीच्या संघ निवडीसाठी हे दोघेही निवड समितीचा भाग असतील.भारतीय पुरुष निवड समिती - अजित आगरकर (अध्यक्ष), शिव सुंदर दास, अजय रात्रा, आरपी सिंग आणि प्रज्ञान ओझा..महिला निवड समितीचे अध्यक्षा बदलल्याबीसीसीआयने महिला संघाच्या निवड समितीबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून आता माजी क्रिकेटपटू अमिता शर्मा नव्या अध्यक्ष असतील. अमिता यांनी ५ कसोटी, ११६ वनडे सामन्यांमध्ये भारतीय महिला संघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. याशिवाय त्यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला संघांच्या निवड समितीत माजी क्रिकेटपटू शामा डे, सुलक्षणा नाईक, जया शर्मा आणि श्रवंती नायुडू यांचा समावेश आहे. या सर्वांचेच भारतीय महिला क्रिकेटसाठी महत्त्वाचे योगदान राहिले आहे.भारतीय महिला निवड समिती - अमिता शर्मा (अध्यक्षा), शामा डे, सुलक्षणा नाईक, जया शर्मा, श्रवंती नायुडू.IPL मध्ये वैभव सूर्यवंशीसारखे आणखी खेळाडू कसे खेळू शकणार? BCCI ने बदलला महत्त्वाचा नियम.ज्युनियर संघाच्या निवड समितीतही बदलदरम्यान, भारताच्या राष्ट्रीय संघाच्या निवड समितीतून बाहेर पडलेले एस शरथ हे आता ज्युनियर संघ निवड समितीचे अध्यक्ष असतील. त्यांचीही नियुक्ती रविवारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता युवा प्रतिभा शोधण्याची मोठी जबाबदारी त्यांच्यावर असणार आहे.ज्युनियर संघ निवड समिती - एस शरथ (अध्यक्ष), हरविंदर सोधी, पथिक पटेल, कृष्णा मोहन, राणादेब बोस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.