Shreyas Iyer ची काळजी घेण्यासाठी बहीण जाणार सिडनीला, BCCI करणार खास व्यवस्था; सूर्यकुमारनेही दिले अपडेट्स

Shreyas Iyer’s sister to join him in Sydney: श्रेयस अय्यरला सिडनीत झालेल्या सामन्यात गंभीर दुखापत झाली असून, तो हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट आहे. बीसीसीआय त्याच्या बहिणीला सिडनीला नेण्यासाठी विशेष व्यवस्था करत आहेत.
Shreyas Iyer - Shresta Iyer

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय क्रिकेटपटू श्रेयस अय्यरला सिडनीत झालेल्या वनडे सामन्यात गंभीर दुखापत झाली आहे.

  • त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असून, बीसीसीआय त्याच्या बहिणीला सिडनीला नेण्यासाठी विशेष व्यवस्था करणार आहे.

  • बीसीसीआयचे डॉक्टर सध्या त्याच्यासोबत आहेत.

