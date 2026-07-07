Vaibhav Sooryavanshi: वैभववर BCCI चा मोठा विश्वास; गौतम गंभीरला मिळाल्या खास सूचना, संजू सॅमसनचे संघातील स्थान धोक्यात

BCCI instructs Gautam Gambhir on Vaibhav Sooryavanshi: १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचे भारतीय संघाकडून पदार्पण हे विधिलिखित होतं, हे विधान सितांशू कोटक यांनी भारत-इंग्लंड यांच्यातल्या तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यापूर्वी केलं होतं. संघ व्यवस्थापनाचा या युवा खेळाडूसाठी मोठा प्लान असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. दुसऱ्या ट्वेंटी-२०तून वैभवने भारताच्या सीनियर संघातून पदार्पण केले आणि त्याच्यासाठी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ विजेत्या संघाचा नायक संजू सॅमसनला ( Sanju Samson) बाकावर बसवले गेले. त्यात निवड समितीने झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठीच्या संघातूनही संजूला वगळले..वैभवने आता सातत्यपूर्ण कामगिरी केल्यास संजूचे संघातील स्थान धोक्यात येईल, हे निश्चित आहे. त्याचे भारतीय संघातील पुनरागमनही आव्हानात्मक होईल. काही आठवड्यांपूर्वी निवड समितीने वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादव याला संघातून वगळून श्रेयस अय्यरकडे नेतृत्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. मीडिया रिपोर्टवर विश्वास ठेवल्यास मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याला संजूला कॅप्टन बनवायचे होते, परंतु त्याची फक्त यष्टिरक्षक-फलंदाज म्हणून निवड झाली..Team India New Coach: झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी टीम बदलली, आता कोचही बदलणार, गौतम गंभीरचा पत्ता कट ? नेमकी भानगड काय?.CricBlogger ने दिलेल्या वृत्तानुसार इंग्लंड दौऱ्यावर वैभव सूर्यवंशीला संधी देण्याच्या सूचना बीसीसीआयने मुख्य प्रशिक्षकाला केल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गौतम गंभीरला ज्या क्षणी BCCI कडून वैभवला संघात समाविष्ट करून इंग्लंड मालिकेतील सर्व सामने खेळवण्याचे निर्देश मिळाले, त्याच क्षणी त्याने संजू सॅमसनला अंतिम ११ खेळाडूंमधून वगळण्याचा निर्णय घेतला..झिम्बाब्वे मालिकेसाठी भारतीय ट्वेंटी-२० संघात संजूच्या अनुपस्थितीत वैभवने आयपीएलप्रमाणेच उत्कृष्ट कामगिरी सुरू ठेवली, तर गंभीरने संजूच्या पुनरागमनाचे दरवाजे जवळजवळ बंद केले आहेत, असे या वेबसाईटने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार म्हटले आहे. .राहुल द्रविडच्या दोन्ही पोरांनी मैदान गाजवले! अन्वयची भारतीय संघासाठी दमदार खेळी, तर थोरला समित महाराजा ट्रॉफीत चमकला.दरम्यान, क्रिकबजने दिलेल्या वृत्तानुसार युवा खेळाडूंना संधी मिळावी यासाठी झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी संजूला विश्रांती दिली आहे. तो आशियाई स्पर्धेसाठी निवडलेल्या संघात कायम राहणार आहे आणि २०२८ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीसाठी पुढे असे प्रयोग होताना दिसतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.