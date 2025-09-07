Cricket

BCCI कडे किती कोटींचा बँक बॅलन्स? गेल्या ५ वर्षात झाली बंपर कमाई

BCCI Bank Balance: बीसीसीआय सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड म्हणून ओळखले जाते. त्यांची आर्थिक उलाढाल लक्षात घेता, त्यांना श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड का म्हटलं जातं, हे लक्षात येतं. बीसीसआयचा एकूण बँक बॅलन्स जाणून घ्या.
BCCI Bank Balance

BCCI Bank Balance

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) गेल्या पाच वर्षांत आपला बँक बॅलन्स १४,६२७ कोटी रुपयांनी वाढवला आहे.

  • २०२४ मध्ये बीसीसीआयचा बँक बॅलन्स २०,६८६ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

  • राज्य संघटनांचे देय चुकते केल्यानंतरही निधीत दुपटीने वाढ झाली आहे.

Loading content, please wait...
Bank
Cricket
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Team India
cricket news today
BCCI title sponsor search
BCCI fitness policies
Indian cricket board funding

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com