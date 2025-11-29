Cricket

Rohit Shamra, विराट कोहली यांच्या भविष्याचा फैसला करण्यासाठी गौतम गंभीरने डाव साधला! BCCI ने बोलावली बैठक, नेमकं काय घडलं?

ODI Future of Rohit Sharma & Virat Kohli at Crossroads: दक्षिण आफ्रिका मालिकेनंतर भारतीय क्रिकेटमध्ये मोठ्या निर्णयाची चाहूल लागली आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या वनडे भवितव्यावर निर्णय घेण्यासाठी बीसीसीआयने तातडीची बैठक बोलावली असून मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यात मध्यवर्ती भूमिका बजावणार असल्याची सूत्रांची माहिती.
Gambhir Held Talks With BCCI Over Rohit–Kohli ODI Future : भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातल्या तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेला उद्यापासून सुरुवात होत आहे. या निमित्ताने रोहित शर्मा व विराट कोहली हे दोन सीनियर्स पुन्हा एकदा ब्लू जर्सीत पाहायला मिळणार आहेत. पण, ही मालिका त्यांचं भविष्य ठरवणारी ठरू शकते, कारण भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने तशा हालचाली सुरू केल्या आहेत. आफ्रिकेविरुद्धच्या वन डे मालिकेनंतर निवड समिती आणि संघ व्यवस्थापन यांच्यात बैठक आयोजित करण्याची योजना BCCI आखत आहे. यात २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेला डोळ्यासमोर ठेवून रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या भविष्याबद्दल योजना निश्चित केली जाणार आहे.

