Rohit Shamra, विराट कोहली यांच्या भविष्याचा फैसला करण्यासाठी गौतम गंभीरने डाव साधला! BCCI ने बोलावली बैठक, नेमकं काय घडलं?

Gambhir Held Talks With BCCI Over Rohit–Kohli ODI Future : भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातल्या तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेला उद्यापासून सुरुवात होत आहे. या निमित्ताने रोहित शर्मा व विराट कोहली हे दोन सीनियर्स पुन्हा एकदा ब्लू जर्सीत पाहायला मिळणार आहेत. पण, ही मालिका त्यांचं भविष्य ठरवणारी ठरू शकते, कारण भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने तशा हालचाली सुरू केल्या आहेत. आफ्रिकेविरुद्धच्या वन डे मालिकेनंतर निवड समिती आणि संघ व्यवस्थापन यांच्यात बैठक आयोजित करण्याची योजना BCCI आखत आहे. यात २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेला डोळ्यासमोर ठेवून रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या भविष्याबद्दल योजना निश्चित केली जाणार आहे..टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, बीसीसीआयचे वरिष्ठ अधिकारी, प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर पुढील आठवड्यात विशाखापट्टणम येथे होणाऱ्या तिसऱ्या वन डे सामन्यानंतर अहमदाबादमध्ये एकत्रित बैठक घेण्याची शक्यता आहे. रोहित आणि कोहली यांनी पुढील वन डे वर्ल्ड कपसाठी संघाच्या तयारीबद्दल अद्याप योग्य चर्चा केलेली नाही. या दोघांपैकी कोणीही वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या नियोजनात बसत नसल्याची परिस्थिती उद्भवल्यास बॅकअप खेळाडू शोधण्याचे काम करावे लागेल,असे सूचविण्यात आले आहे..RCB vs Mumbai Indians सलामीचा सामना! BCCI ने जाहीर केलं वेळापत्रक; जाणून घ्या कोणता संघ कोणाशी केव्हा, कुठे भिडणार."रोहित आणि विराटसारख्या दिग्गज खेळाडूंना त्यांच्याकडून काय अपेक्षा आहेत व सध्याचे व्यवस्थापन त्यांच्या भूमिकांकडे कसे पाहते याबद्दल स्पष्टता देणे खूप महत्वाचे आहे. ते केवळ अनिश्चिततेसह खेळू शकत नाहीत," असे बीसीसीआयच्या एका सूत्राने सांगितले. रोहितला त्याच्या भविष्याबद्दलच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया देण्यास "टाळून" "फक्त त्याच्या फिटनेस आणि कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करण्यास" बीसीसीआयने सांगितले आहे. .ते फक्त एकाच फॉरमॅटमध्ये खेळतात म्हणून दीर्घ विश्रांतीनंतर ते संघात सामील होतील, त्यामुळे ते किती लवकर मैदानावर सेट होतील आणि फॉर्म कसा मिळवतील याची चिंता आहे. "ऑस्ट्रेलियामध्ये तिसऱ्या वन डे सामन्यात त्यांनी धावा केल्या. पण मालिका आधीच गमावली होती. पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये ते फार चांगले खेळले नव्हते. प्रत्येक मालिकेत ते परवडणारे नाही," असे एका सूत्राने सांगितले. .Ayush Mhatre World Record: मुंबईच्या आयुषचा विश्वविक्रम; मोडला रोहित शर्माने १९ वर्षांचा असताना नोंदवलेला पराक्रम.रोहितने आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीपर्यंत जसा आक्रमक खेळ खेळला होता, तसाच तो खेळत राहील अशी संघाची अपेक्षा आहे. "वरच्या क्रमात तो एक निर्भय फलंदाज म्हणून राहण्याची अपेक्षा आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये परिस्थिती कठीण होती पण तो जोखीम घेण्याचे टाळत होता असे दिसून आले. इतर तरुण फलंदाजांना खेळणे सोपे व्हावे म्हणून दोघेही फलंदाजीचे नेतृत्व करतील अशी अपेक्षा आहे," असे सूत्रांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.