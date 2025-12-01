Team India: मोठा ट्वीस्ट येणार? BCCI ने दुसऱ्या वनडेआधी बोलावली मिटिंग, गंभीर-आगरकरही राहणार उपस्थित

भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या वनडेत १७ धावांनी विजय मिळवत मालिकेत आघाडी घेतली. अशातच बीसीसीआयने संघाचा पुढील रोडमॅप, निवड प्रक्रियेतील त्रुटी व रणनीतीवर चर्चा करण्यासाठी तातडीची बैठक बोलावली आहे. आगामी टी२० व वनडे वर्ल्डकप लक्षात घेऊन ही बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे..भारतीय क्रिकेट संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध रविवारी (३० नोव्हेंबर) पहिल्या वनडेत १७ धावांनी विजय मिळवला. या विजयासह भारताने वनडे मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. या सामन्यात पुन्हा एकदा विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांचा दमदार खेळ पाहायला मिळाला. एकिकडे त्यांच्या भवितव्याबाबत चर्चा होत असताना, दुसरीकडे हे दोघेही स्वत: चा फॉर्म सिद्ध करत आहेत. अशातच आता भारतीय क्रिकेट वर्तुळात मोठी घडामोड घडण्याची चिन्ह आहेत. बीसीसीआयने भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात बुधवारी (३ डिसेंबर) होणार्या दुसऱ्या वनडेपूर्वी तातडीची बैठक बोलावली आहे..Rohit Shamra, विराट कोहली यांच्या भविष्याचा फैसला करण्यासाठी गौतम गंभीरने डाव साधला! BCCI ने बोलावली बैठक, नेमकं काय घडलं?.ही बैठत भारतीय संघ व्यवस्थापन आणि बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांदरम्यान होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सर्व प्रकारात संघाचा पुढचा रोडमॅप तयार करण्यासाठी, संघ निवड आणि संवादातील त्रृटींसदर्भादीत समस्यांबाबत चर्चेसाठी ही बैठक बोलवण्यात आली आहे.स्पोर्ट्स स्टारने दिलेल्या वृत्तानुसार या बैठकीसाठी बीसीसीआयचे सचिव देवजीव सैकिया, सहसचिव प्रभतेज सिंह भाटिया, भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि निवड समिती अध्यक्ष अजित आगरकर हे सामील असणार आहेत. तसेच बीसीसीआयचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मिथून मन्हास देखील या बैठकीसाठी उपस्थित राहू शकतात, पण त्याबाबत अद्याप काही माहिती मिळालेली नाही. ही बैठक बुधवारी सामन्याच्या दिवशीच होणरा असल्याने खेळाडू या बैठकीत असण्याची शक्यता कमी आहे..दरम्यान, सध्या विराट कोहली, रोहित शर्मासह सिनियर खेळाडू आणि संघव्यवस्थापन यांच्यातील नात्याबाबत सातत्याने चर्चा होत असते. विराट आणि रोहित यांच्यात आणि संघव्यवस्थापन यांच्याच मदभेद असल्याचेही अनेकदा रिपोर्ट्स आले आहेत. अशात ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे..बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की या बैठकीचा उद्देश हा संघव्यवस्थापन आणि निवड समितीला एकाच पानावर आणणे आहे, ज्यामुळे निवड प्रक्रियेत सातत्य दिसेल आणि खेळाडूसाठी विकासाचे मार्ग स्पष्ट होतील. अधिकाऱ्याने हे देखील मान्य केले की गेल्या काही कसोटी सामन्यांदरम्यानच्या रणनीतींनी बोर्डाला चिंतेत टाकलं आहे. त्यामुळे त्याबाबतही स्पष्टता हवी आहे. भारताने काही दिवसांपूर्वीच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिकत २-० असा पराभव स्वीकारला आहे. त्यामुळे संघनिवडीवर आणि संघाच्या योजनांवर बरेच प्रश्न उपस्थित झाले होते..IND vs SA : गौतम गंभीर अन् रोहित शर्मा यांच्यात जोरदार भांडण? 'त्या' Viral फोटोमुळे रंगलीय चर्चा, जाणून घ्या काय खरं ते....पुढच्या दोन वर्षात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ आणि वनडे वर्ल्ड कप २०२७ या दोन महत्त्वाच्या स्पर्धा आहेत. अशात संघात असलेल्या समस्या लवकर सुटाव्यात, अशी बीसीसीआयची इच्छा आहे. आता गेल्या काही दिवसात भारतीय क्रिकेट वर्तुळातील विविध चर्चांनंतर बीसीसीआयच्या या बैठकीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.