Team India: मोठा ट्वीस्ट येणार? BCCI ने दुसऱ्या वनडेआधी बोलावली मिटिंग, गंभीर-आगरकरही राहणार उपस्थित

BCCI Calls meeting with Gautam Gambhir and Ajit Agarkar: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या वनडेत विजय मिळवल्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघ व्यवस्थापन व बीसीसीआय अधिकाऱ्यांमध्ये तातडीची बैठक होणार आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या वनडेत १७ धावांनी विजय मिळवत मालिकेत आघाडी घेतली.

  • अशातच बीसीसीआयने संघाचा पुढील रोडमॅप, निवड प्रक्रियेतील त्रुटी व रणनीतीवर चर्चा करण्यासाठी तातडीची बैठक बोलावली आहे.

  • आगामी टी२० व वनडे वर्ल्डकप लक्षात घेऊन ही बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे.

