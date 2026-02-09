BCCI CENTRAL CONTRACT FOR 2025-26: रोहित शर्मा, विराट कोहली A+ मधून थेट B ग्रेडमध्ये; शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा अव्वल श्रेणीत

Rohit Sharma Virat Kohli demoted to B grade: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI ) सोमवारी त्यांचे वार्षिक करार जाहीर केले. त्यांनी १ ऑक्टोबर २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२६ या वर्षाकरीता करारबद्ध खेळाडूंची नावं जाहीर केली. 'सकाळ'ने आधी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार बीसीसीआयने A+ श्रेणी रद्द केली आणि A+ श्रेणीत वन डे व कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याच्यासह प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराह व रवींद्र जडेजा यांनाच कायम ठेवले आहे. रोहित शर्मा व विराट कोहली हे पूर्वी A+ श्रेणीत होते, परंतु त्यांना ब श्रेणीत स्थान दिले गेले आहे..रोहित व विराट यांनी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० व कसोटी संघातून निवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे त्यांना खालच्या श्रेणीत स्थान दिले जाईल हे निश्चित होते. त्यानुसारच त्यांना ब श्रेणीत स्थान दिले गेले आहे. त्यांच्यासह या श्रेणीत वॉशिंग्टन सुंदर, लोकेश राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, रिषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जैस्वाल, सूर्यकुमार यादव व श्रेयस अय्यर यांचा समावेश आहे..Video Viral: हा कसला 'देवदास'; तो तर रोज 'पारो' बदलतो! आशिष नेहराचे On Air हार्दिक पांड्याबद्दल वादग्रस्त विधान.क श्रेणीत अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, संजू सॅमसन, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्थी, नितीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवी बिश्नोई व ऋतुराज गायकवाड या खेळाडूंचा समावेश केला गेला आहे. .BCCI ने यावेळी सिनियर महिला क्रिकेटपटूंचाही करार जाहीर केले. महिला क्रिकेटपटूंमध्ये कर्णधार हरमनप्रीत कौर, स्मृती मानधना, जेमिमा रॉड्रिग्ज, दीप्ती शर्मा यांनी अ श्रेणीत स्थान टिकवले आहे. ब श्रेणीत रेणुका ठाकूर, शफाली वर्मा, रिचा घोष, स्नेह राणा यांचा समावेश आहे. क श्रेणीत राधा यादव, अमनजोत कौर, प्रतिका रावल, क्रांती गौड, उमा चेत्री, अरुंद्धती रेड्डी, श्री चरणी, यास्तिका भाटीया, हर्लीन डेओल, काश्वी गौतम, जी कमालिनी, वैष्णवी शर्मा व तेजल हसबनीस यांचे नाव आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.