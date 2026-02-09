Cricket

BCCI CENTRAL CONTRACT FOR 2025-26: रोहित शर्मा, विराट कोहली A+ मधून थेट B ग्रेडमध्ये; शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा अव्वल श्रेणीत

BCCI central contract list 2025-26 full details: बीसीसीआयने २०२५-२६ हंगामासाठी भारतीय क्रिकेट संघाचे केंद्रीय करार जाहीर करत मोठा धक्का दिला आहे. भारतीय क्रिकेटचे दिग्गज रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना थेट सर्वोच्च A+ श्रेणीतून B ग्रेडमध्ये टाकण्यात आले आहे.
Swadesh Ghanekar
Rohit Sharma Virat Kohli demoted to B grade: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI ) सोमवारी त्यांचे वार्षिक करार जाहीर केले. त्यांनी १ ऑक्टोबर २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२६ या वर्षाकरीता करारबद्ध खेळाडूंची नावं जाहीर केली. 'सकाळ'ने आधी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार बीसीसीआयने A+ श्रेणी रद्द केली आणि A+ श्रेणीत वन डे व कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याच्यासह प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराह व रवींद्र जडेजा यांनाच कायम ठेवले आहे. रोहित शर्मा व विराट कोहली हे पूर्वी A+ श्रेणीत होते, परंतु त्यांना ब श्रेणीत स्थान दिले गेले आहे.

