Vaibhav Sooryavanshi ला 'राड्या'नंतर बीसीसीआयने एकटे पाडले; सचिव देवजित सैकिया म्हणाले, आम्ही या प्रकरणात...

BCCI Secretary Breaks Silence on Vaibhav Sooryavanshi Incident: १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, श्रीलंका दौऱ्यावर त्याच्या कामगिरीपेक्षा मैदानावरील राड्यावरून जास्तच चर्चेत आला आहे. श्रीलंका अ संघाविरुद्धच्या लढतीत वैभवने धक्काबुक्की केल्याचा Video Viral झाला होता. वैभव आणि श्रीलंकेच्या 'अ' संघातील खेळाडू यांच्यात मैदानावर झालेल्या वादाच्या प्रकरणात BCCI हस्तक्षेप करणार नाही, असे सचिव देवजित सैकिया यांनी ठामपणे सांगितले. यासंदर्भातील कोणतीही कारवाई ही, आयसीसीच्या नियमांनुसार सामनाधिकारी आणि पंचांच्या अधिकारक्षेत्रात येते, असेही ते म्हणाले..वैभववर बीसीसीआय कडक कारवाई करणार अशी चर्चा सुरू आहे आणि अशात सैकिया म्हणतात, "सोशल मीडियावर अनेक गोष्टींवर चर्चा सुरू आहे, ज्यात BCCI कारवाईचा विचार करत असल्याच्या तर्कवितर्कांचाही समावेश आहे. पण, बीसीसीआयने सामनाधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करावा, अशी तुमची इच्छा आहे का? अशा प्रकरणांमध्ये BCCI ही निर्णय घेणारी अधिकृत संस्था नाही. मैदानावर घडणाऱ्या घटनांबाबत निर्णय घेण्याचे मुख्य अधिकार सामनाधिकारी आणि पंचांकडे असतात; त्यामुळे अशा बाबींमध्ये आपण हस्तक्षेप करू नये.".Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी आयर्लंड दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी BCCI चा मोठा निर्णय; नेमकं काय घडलं?."कोणतीही कारवाई करण्याचा किंवा सामन्याच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार बीसीसीआयला नाही. जे काही घडले तो खेळाचाच एक भाग होता आणि बीसीसीआय तसेच आयसीसीच्या नियमांनुसार, अशा प्रकरणांमध्ये मंडळाची कोणतीही भूमिका नसते. याची संपूर्ण जबाबदारी सामनाधिकाऱ्याची असते. काही अयोग्य घडल्यास, सामनाधिकारी आणि पंच त्याबाबत निर्णय घेतील. यासाठी आधीच एक यंत्रणा अस्तित्वात आहे," असे ते म्हणाले. .मॅच रेफरीच्या कार्यक्षेत्रात बीसीसीआय हस्तक्षेप करणार नाही; कारण तेच याबाबतीत सक्षम अधिकारी आहेत. मैदानावर खेळाडूशी संबंधित किंवा क्रिकेटशी निगडित कोणतीही अनुचित बाब घडल्यास, संबंधित अधिकारीच त्यावर योग्य ती कार्यवाही करतील, असे सांगून त्यांनी सर्व चर्चा फेटाळून लावल्या..IPL 2027 Updates: ९४ नव्हे ७४ सामनेच... आयपीएल तारखांमध्ये बदल, मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात नव्हे तर... ; BCCI ने दिले अपडेट्स.बीसीसीआयने हस्तक्षेप केल्यास, एक चुकीचा पायंडा पडेल. सामना पंचांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप केल्यासारखे ते ठरेल आणि बीसीसीआय असे करणार नाही. हे काम आमच्या अखत्यारीत येत नाही आणि आमच्या नियमावलीतही तशी तरतूद नाही, याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.