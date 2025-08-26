Cricket

टीम इंडियासोबत १५ वर्ष असलेल्या सदस्याने साथ सोडली; BCCI चा निर्णय

Rajeev Kumar’s 15-year journey with Team India : भारतीय क्रिकेट संघासोबत तब्बल १५ वर्षे काम केलेल्या सपोर्ट स्टाफ सदस्याची आता साथ सुटली आहे. बीसीसीआयने टीम इंडियाच्या मसाज थेरपिस्ट (मालिशकार) राजीव कुमार यांचा करार संपुष्टात आणला आहे.
Team India masseur Rajeev Kumar farewell news : भारतीय क्रिकेट संघाच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये बदल पाहायला मिळणार आहे. टीम इंडियासोबत दीर्घकाळ असलेले मसाज थेरपिस्ट राजीव कुमार यांना बीसीसीआयने निरोप दिला आहे. जवळपास दीड दशक संघासोबत राहिलेल्या या सदस्याच्या प्रवासाची सांगता झाली आहे.

