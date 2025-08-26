टीम इंडियासोबत १५ वर्ष असलेल्या सदस्याने साथ सोडली; BCCI चा निर्णय

Team India masseur Rajeev Kumar farewell news : भारतीय क्रिकेट संघाच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये बदल पाहायला मिळणार आहे. टीम इंडियासोबत दीर्घकाळ असलेले मसाज थेरपिस्ट राजीव कुमार यांना बीसीसीआयने निरोप दिला आहे. जवळपास दीड दशक संघासोबत राहिलेल्या या सदस्याच्या प्रवासाची सांगता झाली आहे..२०१६ साली राष्ट्रीय संघाच्या व्यवस्थेत सामील झाल्यानंतर राजीव कुमार ड्रेसिंगरूमचा अविभाज्य भाग बनले होते. परदेश दौऱ्यांचा थकवा, खेळाडूंच्या फिटनेसची जबाबदारी, या सर्वात त्यांची भूमिका कायमच महत्त्वाची राहिली. बाऊंड्री लाईनवर हसतमुखाने वावरणारे राजीव यांचे भारतीय खेळाडूंसोबत जवळचे नाते बनले होते..Cheteshwar Pujara: मला फार काही बोलायचे नाही! चेतेश्वरने 'निवृत्ती' घेण्यामागचं खरं कारण सांगितलं, म्हणाला....इंस्टाग्रामवर त्यांनी लिहिले की, “२०१६ ते २०२५ हा काळ भारतीय संघासोबत घालवणे माझ्यासाठी मोठा सन्मान आणि अभिमान आहे. देवाचे आभार, ही संधी दिल्याबद्दल मी मनापासून कृतज्ञ आहे.” .वेगवान गोलंदाजांसोबत त्यांचा घट्ट स्नेह होता. सलग स्पेलनंतर खेळाडूंच्या स्नायूंना विश्रांती मिळवून देण्याची जबाबदारी तेच पेलत असत. कंबरदुखी, हॅमस्ट्रिंगची काळजी ते घेत असतं आणि यासाठी त्यांनी केव्हाच वेळ पाहिली नाही. तसेच प्रत्येक खेळाडूसाठी खास एनर्जी ड्रिंक्स तयार करण्याचे काम ते करत. .मोहम्मद शमीने एकदा त्यांच्या वाढदिवसाचा फोटो इशांत शर्मासह शेअर केला होता, तर युजवेंद्र चहलने त्यांना “भारतीय क्रिकेटचे अनसंग हिरो” म्हणून गौरवले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.