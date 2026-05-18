बीसीसीआयला RTI कायद्यातून वगळले! CIC चा महत्त्वाचा निर्णय; कारण काय दिले ते वाचा...

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (BCCI) आता भारताचा माहिती अधिकार (RTI) कायदा लागू होणार नाही. बीसीसीआय आरटीआयच्या कक्षेबाहेर असल्याचा निर्णय केंद्रिय माहिती आयोगाने (CIC) घेतला आहे. हा निकाल माहिती आयुक्त पी. आर. रमेश यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता बीसीसीआयला आरटीआय २००५ कायद्या अंतर्गत सार्वजनिक संस्था मानण्यात येणार नाही. त्यामुळे बीसीसीआयला आता माहिती अधिकार कायद्यातील अनिवार्य प्रकटीकरणाच्या आवश्यकतेपासून संरक्षण मिळाले आहे. खरंतर २०१८ मध्ये तत्कालीन माहिती आयुक्त एम श्रीधर यांनी कायद्याच्या कलम २(एच) अंतर्गत बीसीसीआयला सार्वजनिक संस्था म्हणून घोषित केले होत आणि सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले होते. पण या निर्णयाला बीसीसीआयने मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांच्या आधारे नव्याने निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण CIC कडे पाठवले होते. नुकत्याच जाहीर झालेल्या निकालानुसार आता बीसीसीआय खाजगी संस्था आहे. तामिळनाडू सोयायटी नोंदणी कायद्यांतर्गत ही एक नोंदणीकृत खाजगी संस्थान आहे, याची स्थापना संविधानाद्वारे किंवा संविधानाअतंर्गत झालेली नाही. बीसीसीआयकडून महिला, पुरुष आणि वयोगटातील क्रिकेट संघांचे सामने आणि दौरे आयोजित केले जातात. त्यातून मोठी आर्थिक उलाढाल होते. त्यामुळे ही सार्वजनिक संस्था असल्याचे याआधी जाहीर करण्यात आले होते. मात्र आता केंद्रिय माहिती आयोगाने बीसीसीआय खाजगी संस्था असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे सरकारचे थेट नियंत्रण बीसीसीआयवर नाही. बीसीसीआय त्यांचाय महसूल मिडिया राइट्स, तिकीट विक्री, प्रायोजक या माध्यमांमधून गोळा करते. केंद्रिय माहिती आयोगाच्या मते बीसीसीआयला RTI कायद्याच्या कक्षेत आणता येणार नाही, कारण तिच्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही किंवा निधीपुरस्कृत देखील नाही. बीसीसीआयच्या कामकाजात सरकार हस्तक्षेप करत नाही. तसेच बीसीसीआय आर्थिकदृष्टीनेही स्वतंत्र आहे. तसेच कायद्यानुसार असलेली कर सवलत किंवा इतर लाभ हे सरकारी निधी म्हणून गणले जाऊ शकत नाही. माहिती अधिकार कायदा २००५ नुसार सार्वजनिक आणि सरकारी क्षेत्रातील माहिती उपलब्ध करून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना मिळतो.