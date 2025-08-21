BCCI निवड समितीमधील 'या' सदस्याची उचलबांगडी करणार, अजित आगरकरचा करार...

अजित आगरकरच्या कार्यकाळात भारताने २०२४ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप आणि २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली.मागील ९ महिन्यांत रोहित शर्मा, विराट कोहली व आर अश्विन यांनी कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली.सध्याच्या निवड समितीत आगरकर, एसएस दास, सुब्रतो बॅनर्जी, अजय रात्रा आणि एस. शरथ यांचा समावेश आहे..BCCI extends Ajit Agarkar’s term as chief selector till 2026 : भारतीय क्रिकेटमध्ये बरेच बदल पाहायला मिळत आहेत. केवळ संघात नव्हे, तर आता निवड समितीतही बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. भारतीय संघाच्या निवड समितीचे प्रमुख अजित आगरकर याचा करार जून २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. आयपीएल २०२५ पूर्वीच आगरकर याला करारवाढीचा प्रस्ताव दिला गेला होता आणि त्याचा त्याने स्वीकार केला आहे..आगरकरची निवड समिती प्रमुख म्हणून २०२३ मध्ये नियुक्ती केली गेली होती आणि त्याच्या कार्यकाळात भारतीय संघाने आयसीसी स्पर्धा जिंकण्याचा दुष्काळ संपवला. भारताने २०२४ मध्ये ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला आणि या वर्षाच्या सुरुवातीलाल चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेचे जेतेपद नावावर केले. त्याशिवाय २०२३ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतीय संघ फायनलपर्यंत पोहोचला होता..BIG UPDATE ON TEAM INDIA: श्रेयस अय्यरच्या खांद्यावर बंदूक अन् रोहित शर्माची विकेट! BCCI च्या चक्रव्यूहात अडकणार हिटमॅन.त्याशिवाय परदेशातही भारतीय संघाने यश मिळवले. पण, मागील ९ महिन्यांच्या कालावधीत आर अश्विन, रोहित शर्मा व विराट कोहली या तीन दिग्गजांनी कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. त्यानंतर शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने इंग्लंड दौरा २-२ असा बरोबरीत सोडवला..''अजित आगरकरच्या कार्यकाळात भारतीय संघाने जेतेपदं जिंकली आणि कसोटी व ट्वेंटी-२० संघात सकारात्मक बदल पाहायला मिळाले. बीसीसीआयने त्याचा करार २०२६ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्याने काही महिन्यापूर्वी त्याचा स्वीकारही केला आहे,''असे बीसीसीआयच्या सूत्रांनी सांगितले. .सध्याच्या निवड समितीतील आगरकर, एसएस दास, सुब्रतो बॅनर्जी, अजय रात्रा आणि एस शरथ यांचा समावेश आहे. पण, यात आता बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत याबाबतचा निर्णय होईल. एस शरथ हे सप्टेंबर २०२१ पर्यंत ज्युनियर संघाचे निवड समिती प्रमुख होते. त्यांचा चार वर्षांचा कार्यकाळ संपतोय. त्यांच्या जागी नवीन व्यक्तीची निवड केली जाणार आहे. .Asia Cup साठी श्रेयस अय्यरला डावलल्यानंतर अजित आगरकरसोबतचे जुने मतभेद पुन्हा चर्चेत; वाचा सविस्तर.बीसीसीआय त्यासाठी अर्ज मागवणार आहेत. पण, दास व बॅनर्जी यांच्या कराराबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. सध्याच्या निवड समितीवर बोर्ड आनंदी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.