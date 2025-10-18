BCCI अफगाणिस्तानसोबत! पाकिस्तानच्या हल्ल्यात जीव गमावणाऱ्या तिन्ही क्रिकेटपटूंबद्दल व्यक्त केला शोक

पाकिस्तानच्या हवाई हल्ल्यात अफगाणिस्तानच्या पक्तिका प्रांतात ४० जणांचा मृत्यू झाला, ज्यात तीन उदयोन्मुख क्रिकेटपटूंचा समावेश होता. अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने या हल्ल्याचा निषेध केला असून, पाकिस्तानविरुद्धच्या आगामी टी२० मालिकेतून माघार घेतली आहे. बीसीसीआयनेही शोक व्यक्त केला आहे आणि अफगाणिस्तानच्या दु:खात सामील असल्याचे म्हटले आहे..शुक्रवारी रात्री पाकिस्तानकडू अफगाणिस्तानच्या पक्तिका प्रांतावर हवाई हल्ला करण्यात आला. यात रहिवासी भागांना लक्ष्य करण्यात आलं होतं. त्यामुळे जवळपास ४० जणांचा मृत्यू या हल्ल्यात झाला. यामध्ये अफगाणिस्तानचे उदयोन्मुख तीन खेळाडूही होते. याबद्दल अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाकडूनही पुष्टी करण्यात आली. कबीर आगा, सिबघाटुल्ला आणि हारून अशी तिन्ही खेळाडूंची नावं होती. या तिन्ही खेळाडूंच्या निधनाबद्दल भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडून (BCCI) शोक व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डासोबत उभे असल्याचेही बीसीसीआयने म्हटले आहे..AFG vs PAK: पाकड्यांचे शेपूट वाकडे! अफगाणिस्तानच्या क्रिकेटपटूंना मारल्यानंतरही मालिका खेळणवण्यार ठाम; म्हणतात....बीसीसीआने शोक व्यक्त करताना म्हटले आहे की 'बीसीसीआय पक्तिका प्रांतावर झालेल्या भ्याड हवाई हल्ल्यात आपले प्राण गमावणाऱ्या तीन युवा अफगाणिस्तानच्या क्रिकेटपटू कबीर आगा, सिबघाटुल्ला आणि हारून यांना श्रद्धांजली वाहत आहे. तसेच त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत आहे.'.याशिवाय बीसीसीआयने म्हटले आहे की ते अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट विश्व आणि दिवंगत क्रिकेटपटूंच्या कुटुंबियांच्या दु:खात सामील आहे. याशिवाय बीसीसीआयने असंही म्हटलं आहे की निष्पाप नागरिकांचे आणि विशेषत: उदयोन्मुख खेळाडूंचे प्राण अशाप्रकारे जाणे हे अत्यंत वेदनादायक असून चिंतेची बाब आहे. बीसीसीआने पुढे म्हटले अफगाणिस्तानच्या जनतेप्रती सहानुभूती व्यक्त करत आहोत आणि त्यांच्या दु:खात सामील आहोत..या घटनेनंतर अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डानेही मोठे पाऊल उचलले आहे. १७ नोव्हेंबरपासून अफगाणिस्तानला पाकिस्तानमध्ये तिरंगी टी२० मालिका खेळायची होती. मात्र या हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तानने या मालिकेतून माघार घेतली आहे. तसेच या हल्ल्याचा निषेध केला आहे..दरम्यान, या हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तानचा टी२० कर्णधार राशिद खाननेही शोक व्यक्त करत पाकिस्तानसोबत भविष्यात क्रिकेट न खेळण्याच्या अफगाणिस्तानच्या बोर्डच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. .याशिवाय देखील क्रिकेट विश्वातूनही अनेकांनी जीव गमावलेल्या तिन्ही क्रिकेटपटूंना श्रद्धांजली वाहिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.