IND vs SA: शुभमन गिल टीम इंडियासोबत दुसऱ्या कसोटीसाठी प्रवास करणार की नाही? अखेर BCCI नेच दिले अपडेट

BCCI's Medical Update on Shubman Gill: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या कसोटीत भारताचा कर्णधार शुभमन गिल दुखापतग्रस्त झाला होता. आता त्याच्या दुखापतीवर बीसीसीआयनेच अधिकृत माहिती दिली आहे.
  • शुभमन गिलच्या मानेच्या दुखापतीमुळे दुसऱ्या कसोटीत खेळणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.

  • बीसीसीआयने सांगितले की तो गुवाहाटीला प्रवास करेल, पण खेळण्याचा निर्णय त्याच्या फिटनेसवर अवलंबून असेल.

  • जर तो खेळू शकला नाही, तर देवदत्त पडिक्कल किंवा साई सुदर्शन यांना संधी मिळू शकते.

