IND vs SA: शुभमन गिल टीम इंडियासोबत दुसऱ्या कसोटीसाठी प्रवास करणार की नाही? अखेर BCCI नेच दिले अपडेट

शुभमन गिलच्या मानेच्या दुखापतीमुळे दुसऱ्या कसोटीत खेळणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. बीसीसीआयने सांगितले की तो गुवाहाटीला प्रवास करेल, पण खेळण्याचा निर्णय त्याच्या फिटनेसवर अवलंबून असेल. जर तो खेळू शकला नाही, तर देवदत्त पडिक्कल किंवा साई सुदर्शन यांना संधी मिळू शकते..भारतीय संघाला समोर आता दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध सुरू असलेल्या कसोटी मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात पुनरागमन करण्याचे आव्हान असेल. अशातच भारताचा कर्णधार शुभमन गिल दुसऱ्या कसोटीत खेळणार की नाही, याबाबत सध्या प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पहिल्या सामन्यात खेळताना गिलच्या मानेला दुखापत झाली होती. त्याच्या दुखापतीबाबत बीसीसीआयने अपडेट दिले आहेत..IND vs SA, ODI Series: रोहित शर्मा नाही, तर शुभमन गिल-श्रेयस अय्यर नसताना 'हा' खेळाडू करू शकतो टीम इंडियाचं नेतृत्व.कोलकाताला झालेल्या पहिल्या कसोटीत पहिल्या डावात फलंदाजी करताना गिलच्या मानेत वेदना झाल्या होत्या. त्यामुळे तो रिटायर्ड हर्ट झाला होता. त्यानंतर दुसऱ्या डावात तो मैदानात खेळण्यासाठी उतरला नाही. त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आल्याचे बीसीसीआयने सांगितले होते. त्यामुळे तो भारतीय संघासोबत दुसऱ्या कसोटीसाठी गुवहाटीला प्रवास करणार की नाही आणि दुसऱ्या सामन्यात खेळणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह होतं. पण याबाबत बीसीसीआयने अपडेट देताना सांगितले की तो प्रवास करेल, पण खेळणार की नाही, हे निश्चित नाही..बीसीसीआयने लिहिले की 'दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कोलकाता कसोटीत भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलला दुसऱ्या दिवशी मानेची दुखापत झाली होकी. त्यामुळे त्याला तपासणीसाठी त्यादिवसाच्या खेळानंतर हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. त्याला डॉक्टरांच्या निगराणीखाली ठेवण्यात आले होते आणि दुसऱ्या दिवशी हॉस्पिटलमधून सोडण्यात आले. शुभमनवर करण्यात आलेल्या उपचारांना त्याने चांगला प्रतिसाद दिला. तो आता गुवाहटीला भारतीय संघासोबत १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रवास करेल. त्याच्यावर बीसीसीआयची मेडिलक टीम यापुढेही लक्ष ठेवून असेल. तसेच दुसऱ्या कसोटीत त्याला खेळवण्याचा निर्णय त्याचा फिटनेस पाहून ठरवला जाईल.'.तो दुसऱ्या सामन्यासाठी भारतीय संघासोबत असणार असल्याने संघाला दिलासा मिळाला असेल. तथापि, जर तो दुसरा कसोटी सामना खेळू शकला नाही, तर त्याच्या जागेवर देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन किंवा नितीश कुमार रेड्डी यांच्यापैकी एकाची वर्णी लागू शकते. तसेच तो खेळणार नसेल, तर दुसऱ्या सामन्यात उपकर्णधार रिषभ पंत नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळेल..IND vs SA: गौतम गंभीरला प्रशिक्षकपदावरून काढून टाकायचं का? सौरव गांगुली म्हणतोय, ' याक्षणी तरी...'.भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात दुसरा कसोटी सामना २२ नोव्हेंबर रोजी गुवाहाटीला खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात विजय मिळून मालिकेतील पराभव टाळून बरोबरी साधण्यासाठी भारतीय संघ मैदानात उतरेल. तसेच दक्षिण आफ्रिकेने जर हा सामना जिंकला किंवा अनिर्णित राहिला, तरी ही दोन सामन्यांची मालिका दक्षिण आफ्रिका संघ जिंकेल.