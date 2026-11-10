Cricket

IPL Two New Team : पुणेकरांनो आनंद साजरा करा... आयपीएलमध्ये तुमच्या हक्काच्या टीमचे पुनरागमन होतंय? १२ संघांची होणार लीग

BCCI plans to add two new IPL teams from 2028: आयपीएल चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. जगातील सर्वात लोकप्रिय ट्वेंटी-२० लीग असलेल्या इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये आणखी दोन संघांचा समावेश करण्याच्या हालचाली भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडून (BCCI) सुरू असल्याचं वृत्त आहे.
BCCI plans to add two new IPL franchises. Pune and Vadodara have emerged as potential destinations

BCCI plans to add two new IPL franchises. Pune and Vadodara have emerged as potential destinations

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Pune IPL team comeback latest news: इंडियन प्रीमिअर लीगच्या कक्षा आणखी रुंदावणार आहेत. आयपीएलमधील संघांची संख्या १० वरुन १२ करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत आणि त्यात पुणेकरांना त्यांच्या हक्काच्या संघाला चिअर करण्याची संधी मिळणार आहे. चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यावर दोन वर्षांची बंदी असताना पुण्याचा संघ आयपीएलमध्ये खेळला होता. पण, त्यानंतर पुणेकरांना आयपीएलच्या हक्काच्या संघासाठी अद्याप वाट पाहावी लागली आहे. त्यांची ही प्रतीक्षा संपणार आहे, कारण नव्या दोन फ्रँचायझींमध्ये पुणे व वडोदरा ही दोन शहरं आघाडीवर असल्याचे वृत्त समोर येत आहे.

Loading content, please wait...
pune
IPL
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
indian premier league
cricket news today
Pune cricket news
Marathi cricket news
Pune cricket news updates