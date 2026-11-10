Pune IPL team comeback latest news: इंडियन प्रीमिअर लीगच्या कक्षा आणखी रुंदावणार आहेत. आयपीएलमधील संघांची संख्या १० वरुन १२ करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत आणि त्यात पुणेकरांना त्यांच्या हक्काच्या संघाला चिअर करण्याची संधी मिळणार आहे. चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यावर दोन वर्षांची बंदी असताना पुण्याचा संघ आयपीएलमध्ये खेळला होता. पण, त्यानंतर पुणेकरांना आयपीएलच्या हक्काच्या संघासाठी अद्याप वाट पाहावी लागली आहे. त्यांची ही प्रतीक्षा संपणार आहे, कारण नव्या दोन फ्रँचायझींमध्ये पुणे व वडोदरा ही दोन शहरं आघाडीवर असल्याचे वृत्त समोर येत आहे..Money Control च्या वृत्तानुसार, आयपीएल पुन्हा एकदा आपला विस्तार करण्याच्या विचारात आहे आणि IPL 2028 च्या हंगामापासून किमान दोन फ्रँचायझींचा समावेश करण्याच्या शक्यता BCCI पडताळून पाहत आहे. पुणे आणि वडोदरा ही संभाव्य ठिकाणे म्हणून समोर आली आहेत, मात्र चर्चा प्राथमिक टप्प्यावर असून शहरांची अंतिम निवड बदलू शकते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IPL 2027 Trade : ठरलं तर मग! अर्शदीप सिंग Mumbai Indians च्या ताफ्यात; यशस्वी जैस्वालसाठी सरप्राईज ट्रेड, कोणत्या संघाकडून खेळणार? .प्रस्तावित विस्तार हा २०२८ ते २०३२ या कालावधीतील पुढील आयपीएल मीडिया हक्कांच्या वितरणासोबतच होण्याची शक्यता आहे. देशातील उद्योगपती आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक कंपन्यांकडून वाढत्या स्वारस्यामुळे प्रत्येक नवीन फ्रँचायझीचे मूल्यांकन १ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असू शकते, असे Mintच्या अहवालात म्हटले आहे. संभाव्य गुंतवणूकदारांमध्ये प्रायव्हेट इक्विटी फर्म Permira, पश्चिम आशियातील sovereign wealth funds, अमेरिकेतील फॅमिली ऑफिसेस आणि प्रमुख भारतीय व्यावसायिक समूहांचा समावेश असल्याचे समजते..२०११ ते २०१३ दरम्यान सहारा ग्रुपच्या मालकीची पुणे वॉरियर्स इंडिया ही फ्रँचायझी IPL खेळली होती. फ्रँचायझी शुल्कावरून बीसीसीआयसोबत झालेल्या आर्थिक मतभेदांमुळे ही फ्रँचायझी नंतर स्पर्धेतून बाहेर पडली. त्यानंतर चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स या संघांवर बंदी असताना, पुण्याने २०१६ आणि २०१७ या दोन हंगामांसाठी रायझिंग पुणे सुपरजायंटचे यजमानपद भूषवले. हा संघ २०१७ च्या अंतिम सामन्यात पोहोचला, पण मुंबई इंडियन्सकडून केवळ एका धावेने पराभूत झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.