कोच म्हणून ठेवायचं की नाही, ते BCCI ला ठरवू द्या! गौतम गंभीरचं विधान अन् बोर्डाने घेतला निर्णय, झाली का उचलबांगडी?

'टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदावर मला कायम ठेवायचे की नाही, याचा निर्णय BCCI घेईल,' असे विधान मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir) याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतील पराभवानंतर केले होते. भारताला गुवाहाटी कसोटीत आफ्रिकेने ४०८ धावांनी हरवले आणि हा भारताचा सर्वात लाजीरवाणा पराभव ठरला. गौतमच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय संघाने मागील १२ महिन्यांत दोनवेळा घरच्या मैदानावर कसोटी मालिकेत व्हाईटवॉश स्वीकारला. मागील वर्षी न्यूझीलंडने ३-० अशा फरकाने भारताला लोळवले होते आणि त्यामुळे जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेची फायनल हुकली होती. काल आफ्रिकेने दुसरी कसोटी जिंकून मालिका २-० अशी खिशात घातली आणि भारताचा WTC Final 2027 चा मार्ग खडतर बनवला. .भारताच्या या लाजीरवाण्या कामगिरीनंतर गौतम गंभीरला हटवण्याची मागणी होत आहे. अशात गंभीरनेही बीसीसीआयला निर्णय घेऊ द्या असे म्हणताचा चॅम्पियन्स ट्रॉफी व आशिया चषक विजेतेपदाची आठवण करून दिली. तो मीच होतो, ज्याच्या मार्गदर्शनाखाली संघाने चॅम्पियन्स ट्रॉफी व आशिया चषक जिंकला, असे तो म्हणाला. त्यानंतर बीसीसीआयकडूनही महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत..India's Test Downfall: तुला हवं ते सर्व दिलं अन् तू टीम इंडियाचं वाटोळं केलंस! गौतम गंभीरच्या हट्टापाई कसोटीत आपली पिछेहाट....भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात बीसीसीआय सध्या कोणताही बदल करण्याच्या भूमिकेत नसल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे गौतम गंभीरसह सपोर्ट स्टाफमध्ये २०२७च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंत कोणताही बदल होण्याची शक्यता कमीच आहे. भारतीय संघाने शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंड दौरा गाजवला आणि मालिका २-२ अशी बरोबरीत सोडवली. त्यानंतर वेस्ट इंडिजला घरच्या मैदानावर व्हाईटवॉश दिला..बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, बोर्ड कोणताही निर्णय घाईघाईत घेऊ इच्छित नाही. संघ संक्रमणातून जातोय आणि राहिला गौतम गंभीरचा प्रश्न, तर वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर असताना असा कोणताच निर्णय घेतला जाणार नाही. २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंत त्याचा करार आहे. पण, बीसीसीआय निवड समिती आणि संघ व्यवस्थापन यांच्यासोबत कामगिरीबाबत चर्चा करणार आहे. सध्यातरी कोणतीही कारवाई होणार नाही..Sanju Samson : १६ चौकार, ११ षटकार! संजू सॅमसनची रेकॉर्ड ब्रेकिंग कामगिरी; असा खेळ कुणीच केला नव्हता... गौतम गंभीरला चपराक.९ महिन्यांनी कसोटी मालिकाभारतीय संघाची पुढील कसोटी मालिका ऑगस्ट २०२६ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध होणार आहे. त्यानंतर न्यूझीलंडविरुद्ध ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२६ मध्ये दोन कसोटी सामने खेळणार आहे. त्यानंतर WTC 2025-27 मधील शेवटची कसोटी मालिका घरच्या मैदानावर होणार आहे. पाच सामन्यांची ही कसोटी मालिका जानेवारी-फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणार आहे.