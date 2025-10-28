Shreyas Iyer च्या जीवाला होता धोका, BCCI च्या मेडिकलने टीमने वेळीच पावलं उचलली नसती, तर...

श्रेयस अय्यर सिडनी वनडेत गंभीर जखमी झाला होता, त्याला ICU मध्येही हलवण्यात आले होते. बीसीसीआयच्या मेडिकल टीमने वेळीच उपचार करून त्याचे प्राण वाचवले. सध्या त्याची प्रकृती स्थिर आहे आणि धोका टळलेला आहे. .शनिवारी (२५ ऑक्टोबर) भारताचा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सिडनीत तिसरा वनडे सामना झाला. या सामन्यात भारताने विजय मिळवला, पण भारतासाठी हा सामना संमिश्र भावनांचा झाला. एकिकडे या सामन्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांची जोडी पुन्हा गोलंदाजांवर एकत्र वर्चस्व गाजवताना दिसली, तर दुसरीकडे मात्र श्रेयस अय्यर गंभीर जखमी झाल्याने भारतीय संघाची चिंता वाढली. श्रेयस अय्यरला तातडीने अतिदक्षता विभागातही (ICU) हलवण्यात आले होते. पण आता त्याची प्रकृती स्थिर असून धोका टळला आहे. त्याला ICU मधूनही बाहेर काढण्यात आले आहे. पण त्याच्यावर वेळीच उपचार झाले नसते, तर परिस्थितीत गंभीर झाली असती..Shreyas Iyer बरा होतोय...! ICU मधून बाहेर, वाचा काय आहेत नवे अपडेट्स.सिडनी वनडेत हर्षित राणाच्या गोलंदाजीवर ऍलेक्स कॅरीचा झेल घेताना श्रेयस डाव्या अंगावर पडला, त्यावेळी त्याच्या हाताला आणि बरगड्यांना दुखापत झाल्याचे दिसत होते. कारण तो असह्य वेदना होत असल्याने मैदानावरच झोपला होता. त्यामुळे भारतीय संघाच्या फिजिओने त्याला मैदानातून बाहेर नेले. त्याला लगेचच त्यानंतर हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले होते. त्यानंतर असे अपडेट्स आले की त्याला सिडनीतील ICU मध्ये हलवण्यात आले होते..बीसीसीआयने नंतर माहिती दिली की त्याची प्लीहा फुटली (Spleen Laceration) आहे. पोटातील सर्वात असुरक्षित अवयवांपैकी एक प्लीहा आहे. त्यामुळे श्रेयसला अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला होता. तथापि, बीसीसीआयने दिलेल्या माहितीनुसार श्रेयसवर उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती स्थिर आहे. बीसीसीआयचे डॉक्टरही त्याच्यासोबत सिडनीमध्ये आहेत..आता अशी माहिती समोर आली आहे की वेळीच बीसीसीआयच्या मेडिकल टीमने योग्य पाऊले उचलली नसती, तर कदाचित श्रेयसची प्रकृती गंभीर होऊ शकली असती. दैनिक जागरणने दिलेल्या वृत्तानुसार त्याचे मेडिकल रिपोर्ट्स डॉक्टर दिनशॉ परडीवाला यांना पाठवण्यात आले होते. ते आयसीसी मेडिकल कमिटी, बीसीसीआय मेडिकल पॅनल आणि कोकिलाबेन धिरूभाई अंबानी सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिनचे प्रमुख आहेत. परडीवाला यांनी सांगितले की बीसीसीयच्या मेडिकल टीमने मैदानात वेळेवर हस्तक्षेप करून श्रेयसचे प्राण वाचवले आहेत.त्यांनी बीसीसीआयला केलेल्या इमेलमध्ये लिहिले आहे की 'शेवटी, मैदानातील मेडिकल टीमचे अभिनंदन, तुम्ही वेळेवर केलेल्या निदानामुळे आणि त्वरित उपचारामुळे जीव वाचला आहे.'.Shreyas Iyer: आता तर त्याला सोबतच घरी घेऊन जाऊ! सूर्यकुमार यादवने दिले श्रेयसच्या प्रकृतीचे अपडेट्स, मित्राची अवस्था पाहून....दरम्यान, सध्या तरी श्रेयसची प्रकृती ठीक असून त्याला आणखी काही दिवस हॉस्पिटलमध्ये ठेवण्यात येणार आहे. बीसीसीआयचे डॉक्टरही त्याच्यासोबत असून त्याचे ऑस्ट्रेलियातील मित्रही त्याच्यासोबत आहेत. त्याचे आई-वडीलही लवकरच ऑस्ट्रेलियात पोहचण्याची शक्यता आहे. तो संपूर्ण उपचारानंतरच आता भारतात परतेल. मात्र आता या दुखपतीमुळे श्रेयसला आगामी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेला मुकावे लागण्याची शक्यता आहे. ही मालिका ३० नोव्हेंबर रोजी सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.