Naman Awards 2026: स्मृती मानधना सलग ५ व्यांदा ठरली सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू; BCCI ने जाहीर केली पुरस्कारांची यादी

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) वार्षिक पुरस्कार २०२६ (Naman Awards 2026) घोषणा केली आहे. हा पुरस्कार वितरण सोहळा नवी दिल्लीत १५ मार्च रोजी पार पडेल. पण त्याआधी पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंची नावं बीसीसीआयने जाहीर केली आहेत. तीन दिग्गज खेळाडूंचा जीवनगौरव पुरस्काराने (Lifetime Achievement Award) सन्मान करण्यात येणार आहे, तर शुभमन गिल (Shubman Gill) आणि स्मृती मानधना (Smriti Mandhana) सर्वोत्तम खेळाडू ठरलेत. .भारतीय महिला संघाची स्टार खेळाडू ठरलेल्या स्मृती मानधनाला २०२४-२५ मधील सर्वोत्तम महिला क्रिकेटपटूचा पुरस्कार दिला जाणार आहे. ती तिसऱ्यांदा हा पाचव्यांदा हा पुरस्कार स्वीकारेल. तिने २०२५ मध्ये महिला संघाला वनडे वर्ल्ड कप जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता. तसेच ती या वर्षात सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडूही होती. तिने वनडेत २०२५ मध्ये २३ सामने खेळताना ५ शतकांसह १३६२ धावा केल्या, तर ९ सामन्यांत ३४१ धावा केल्या.तसेच भारताचा वनडे आणि कसोटी कर्णधार शुभमन गिलला सर्वोत्तम पुरुष क्रिकेटपटूचा पॉली उम्रीगर पुरस्कार दिला जाणार आहे. त्याला हा पुरस्कार दुसऱ्यांदा मिळणार आहे. त्याने २०२५ वर्षात ३५ सामन्यांमधील ४२ डावात ७ शतकांसह १७६४ धावा केल्या होत्या. यातील ७५४ धावा त्याने इंग्लंड दौऱ्यातील कसोटी मालिकेत केल्या होत्या..जीवनगौरव पुरस्काराचे मानकरी१९८३ वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाचे सदस्य आणि बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष रॉजर बिन्नी आणि माजी क्रिकेटपटू व प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांना सीके नायुडू जीवनगौरव पुरस्कार देण्यात आला होता. तसेच भारताची दिग्गज महिला क्रिकेटपटू मिताली राज हिला देखील जीवनगौरव पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे.बिन्नी यांनी खेळाडू, मार्गदर्शक आणि प्रशासकर अशा तीन क्षेत्रात काम करताना भारतीय क्रिकेटसाठी योगदान दिले आहे. त्यांनी भारताला १९८३ वर्ल्ड कप आणि १९८५ मधील वर्ल्ड चॅम्पियनशीप जिंकून देण्यात योगदान दिले होते. त्यांनी २०१२ ते २०१६ दरम्यान निवड समिती सदस्य म्हणूनही काम पाहिले..राहुल द्रविडने १९९६ ते २०१२ दरम्यान भारतीय संघासाठी क्रिकेट खेळताना अनेक अविस्मरणीय खेळी केल्या. त्याने भारताचे नेतृत्वही केले. त्याने ६०५ आंतरराष्ट्रीय डावात ४८ शतकांसह २४२०८ धावा केल्या.भारतीय महिला क्रिकेटवर मिताली राजचाही मोठा प्रभाव राहिला. तिने १० वर्षांहून अधिक काळ भारतीय संघाचे नेतृत्वही केले. तिने वनडेत ७००० हून अधिक धावा केल्या असून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १० हजारांपेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत..BCCI Awards: राहुल द्रविडला जीवनगौरव, तर टी२० संघातून वगळलेल्या खेळाडूला सर्वोत्तम क्रिकेटपटूचा पुरस्कार.देशांतर्गत क्रिकेटमधील खेळाडूंचाही सन्मान मुंबईची इरा जाधव हिला देशांतर्गत क्रिकेटमधील सर्वोत्तम महिला खेळाडूचा जगमोहन दालमिया ट्रॉफी पुरस्कार मिळणार आहे, तसेश शफाली वर्माला सिनियर वनडे स्पर्धेतील सर्वोत्तम महिला फलंदाज म्हणून पुरस्कार मिळेल. देशांतर्गत मर्यादीत षटकांच्या क्रिकेटमधील सर्वोत्तम अष्टपैलू पुरुष खेळाडूचा लाला अमरनाथ पुरस्कार मुंबईच्या आयुष म्हात्रेला मिळणार आहे, तर हर्ष दुबेला रणजी ट्रॉफी २०२४-२५ मधील सर्वोत्तम अष्टपैलूचा लाला अमरनाथ पुरस्कार मिळेल.मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला बीसीसीआयच्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सर्वोत्तम कामगिरीसाठी पुरस्कार मिळणार आहे. याशिवाय चॅम्पियन्स ट्ऱॉफी २०२५ आणि टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकणारे भारतीय पुरुष संघ, २०२५ वनडे महिला वर्ल्ड कप जिंकणारा भारतीय संघ, १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ विजेता भारतीय संघ यांचाही या पुरस्कार सोहळ्यात सन्मान केला जाणार आहे.