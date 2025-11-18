IND W vs BAN W: वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर होणारी भारतीय संघाची मालिका BCCI कडून स्थगित! जाणून घ्या सविस्तर

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने भारतीय महिला संघाची बांगलादेशविरुद्धची मालिका स्थगित केली आहे. डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या या मालिकेच्या ऐवजी बीसीसीआय दुसरी मालिका आयोजित करण्याचा विचार करत आहे. बांगलादेशमधील राजकीय अस्थिरतेमुळे हा निर्णय घेतला गेला असल्याची शक्यता आहे. .भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. भारतीय महिला संघाला पुढच्या महिन्यात बांगलादेश महिला संघासोबत वनडे आणि टी२० मलिका मायदेशात खेळायची होती. मात्र ही मालिका बीसीसीआयने स्थगित केली असल्याचे समजत आहे. बीसीसीआय आता या मालिकांच्या बदल्यात दुसऱ्या मालिका आयोजित करण्याचा विचार करत आहे.भारत आणि बांगलादेश यांच्यात डिसेंबरममध्ये तीन वनडे आणि तीन टी२० सामने होणार होते. हे सामने कोलकाता आणि कटक येथे खेळवले जाण्याची शक्यता होती. आयसीसीच्या फ्यूचर टूर प्रोग्राममध्येही या मालिकांची नोंद होती. मात्र आता या मालिका स्थगित करण्याचा निर्णय झाला आहे..Women's World Cup 2025: भारताचा बांगलादेशविरुद्ध सामना पावसामुळे रद्द! साखळी फेरी संपली पाँइट्सटेबलमध्ये कोण कोणत्या स्थानी?.बीसीसीआयच्या एका सुत्राने पीटीआयला सांगितले की 'आम्ही त्याबदल्यात डिसेंबरमध्ये दुसरी मालिका आयोजित करण्याचा प्रयत्न करू पण अद्याप त्याबाबतच्या तपशीलावर अजून काम सुरू आहे. जिथे बांगलादेशविरुद्धच्या मालिकांचा प्रश्न आहे, तर आम्ही या मालिका खेळत नाही आहोत.'.भारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतरची ही पहिली मालिका असणार होती. भारतीय महिला संघाने २ नोव्हेंबर रोजी नवी मुंबईत वर्ल्ड कप जिंकत इतिहास घडवला होता.बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले की 'आम्हाला मालिका स्थगित झाल्याबद्दल बीसीसीआयचे पत्र मिळाले आहे. त्यामुळे आता आम्ही नव्या तारखांचा आणि तपशीलची प्रतिक्षा करत आहोत.'.तथापि, बीसीसीआयने बांगलादेशविरुद्धची मालिका का स्थगित केली, याबाबत स्पष्ट माहिती मिळालेली नाही. मात्र सध्या भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील राजकीय संबंध फारसे चांगले नाहीत. त्यामुळे हे यामागील कारण असल्याची शक्यता दाट आहे. बांगलादेशमधील न्यायायलयाने सोमवारी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना कथित मानवताविरोधी गुन्ह्यांसाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. यामुळे बांगलादेशमधील वातावरण बिघडले आहे. ढाका येथील अंतरिम सरकारने भारताकडे शेख हसीना यांना बांगलादेशकडे सपूर्त करण्याची मागणी केली आहे..IND W vs PAK W: भारतीय रणरागिणींनीही पाकिस्तानला दाखवला इंगा, वर्ल्ड कप सामन्यात चारली पराभवाची धूळ.दरम्यान, यापूर्वी ऑगस्ट २०२५ मध्ये भारतीय पुरुष संघाचाही बांगलादेश दौरा सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पुढे ढकलला होता. आता महिला संघांच्या मालिकांबाबत काय निर्णय होणार हे पाहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.