IND W vs BAN W: वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर होणारी भारतीय संघाची मालिका BCCI कडून स्थगित! जाणून घ्या सविस्तर

India vs Bangladesh Women's Series Postponed: बीसीसीआयने भारतीय महिला संघाची आगामी मालिका स्थगित केली आहे. डिसेंबरमध्ये कोलकाता आणि कटक येथे होणाऱ्या या मालिकेच्या ऐवजी दुसरी मालिका आयोजित करण्याचा विचार सुरू आहे.
  • भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने भारतीय महिला संघाची बांगलादेशविरुद्धची मालिका स्थगित केली आहे.

  • डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या या मालिकेच्या ऐवजी बीसीसीआय दुसरी मालिका आयोजित करण्याचा विचार करत आहे.

  • बांगलादेशमधील राजकीय अस्थिरतेमुळे हा निर्णय घेतला गेला असल्याची शक्यता आहे.

