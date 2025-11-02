Cricket

IND vs AUS: कुलदीप यादवला भारताच्या T20 संघातून अचानक केलं बाहेर, BCCI ने सांगितलं कारण

Kuldeep Yadav released from T20I series vs Australia: ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या टी२० सामन्यानंतर कुलदीप यादवला उर्वरित मालिकेसाठी भारतीय संघातून मुक्त करण्यात आले आहे. त्याला परत भारतात बोलवण्यामागील कारणही बीसीसीआयने सांगितले आहे.
Summary

  • भारताचा टी२० संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ५ सामन्यांच्या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली आहे.

  • कुलदीप यादवला उर्वरित दोन टी२० सामन्यांतून मुक्त करण्यात आले आहे.

  • तो भारत अ संघाकडून दक्षिण आफ्रिका अ विरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात खेळणार आहे.

