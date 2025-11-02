IND vs AUS: कुलदीप यादवला भारताच्या T20 संघातून अचानक केलं बाहेर, BCCI ने सांगितलं कारण

भारताचा टी२० संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ५ सामन्यांच्या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली आहे. कुलदीप यादवला उर्वरित दोन टी२० सामन्यांतून मुक्त करण्यात आले आहे. तो भारत अ संघाकडून दक्षिण आफ्रिका अ विरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात खेळणार आहे..भारताचा टी२० संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून ५ सामन्यांची मालिका खेळत आहे. ही मालिका रोमांचक सुरू आहे. पहिला सामना जरी पावसामुळे रद्द झाला, तरी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सामन्यात दोन्ही संघात चांगली लढत पाहायला मिळाली. दुसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने विजय मिळवला, तर तिसऱ्या सामन्यात रविवारी (२ नोव्हेंबर) भारताने ५ विकेट्सने विजय मिळवत मालिकेत १-१ अशी बरोबरी केली आहे. त्यामुळे आता पुढचे दोन सामने महत्त्वाचे असणार आहेत. अशात आता बीसीसीआयने महत्त्वाचा निर्णय घेतला..IND vs AUS, Viral Video: मैदानात शुभमन गिल बॅटिंग करत होता अन् कॅमेरा वळाला सारा तेंडुलकरकडे, पाहा कशी होती रिअॅक्शन.ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या टी२० मालिकेतील उर्वरित दोन सामन्यातून कुलदीप यादवला भारतीय संघातून मुक्त करण्यात आले आहे. बीसीसीआयने याबाबत माहिती दिली असून त्यांनी सांगितले की भारतीय संघ व्यवस्थापनाने कुलदीप यादवला शेवटच्या दोन सामन्यातून मुक्त करण्याची विनंती केली होती. ज्यामुळे तो परत भारतात येऊन बंगळुरूतील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स येथे सुरू असलेल्या भारत अ विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका अ यांच्यातील कसोटी मालिकेत सहभागी होऊ शकतो. या मालिकेतील पहिला सामना भारत अ संघाने जिंकला आहे, तर दुसरा सामना ६ नोव्हेंबरला सुरू होणार आहे. या मालिकेत भारत अ संघाचे नेतृत्व रिषभ पंत करत असून दुसऱ्या सामन्यात कुलदीप यादव खेळणार आहे..भारतीय कसोटी संघाला १४ नोव्हेंबरपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मायदेशात दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळायची आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचा भाग आहे, त्यामुळे महत्त्वाची आहे. याशिवाय दक्षिण आफ्रिका या स्पर्धेतील गतविजेते आहेत. या मालिकेची तयारी म्हणून कुलदीपला भारत अ संघाकडून खेळण्यास सांगण्यात आले आहे..दरम्यान, कुलदीप भारताकडून ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्या दोन टी२० सामन्यात खेळला होता. पण पहिला सामना रद्द झाला, तर दुसऱ्या सामन्यात त्याने २ विकेट्स घेतल्या होत्या. तिसऱ्या सामन्यात मात्र त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली नव्हती. आता तो पुढच्या दोन्ही टी२० सामन्यांसाठी उपलब्ध नसेल..IND vs AUS 3rd T20I : भारताने केला विक्रमी लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग, ऑस्टेलियाला नमवून मालिका बरोबरीत; अर्शदीप, सुंदर ठरले लकी.ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध चौथ्या आणि पाचव्या टी२० सामन्यासाठी भारतीय संघ - सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकर्णधार), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर.दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीसाठी भारतीय अ संघ - रिषभ पंत (कर्णधार / यष्टीरक्षक), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), साई सुदर्शन (उपकर्णधार), देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर ब्रार, अभिमन्यू ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, कुलदीप यादव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.