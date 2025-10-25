Cricket

AUS vs IND, 3rd ODI: भारताच्या Playing-XI मध्ये कुलदीप यादवला संधी, पण नितीश रेड्डीच्या न खेळण्याचं खरं काय कारण? BCCI कडून खुलासा

Why Nitish Kumar Reddy unavailable: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिसऱ्या वनडे सामन्यात भारताने कुलदीप यादवला संधी दिली आहे, मात्र या सामन्यासाठी नितीश कुमार रेड्डीला निवडीसाठी उपलब्धच नव्हता. बीसीसीआयने याबाबत खुलासा केला असून त्यामागील कारणही सांगितले.
Nitish Kumar Reddy | Australia vs India 3rd ODI

Nitish Kumar Reddy | Australia vs India 3rd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • सिडनीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिसऱ्या वनडे सामन्यात भारताने कुलदीप यादव आणि प्रसिद्ध कृष्णाला संधी दिली आहे.

  • नितीश कुमार रेड्डी आणि अर्शदीप सिंग यांना प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर केले आहे.

  • दरम्यान, बीसीसीआयने सांगितले की नितीश तिसऱ्या सामन्यासाठी उपलब्धच नव्हता, यामागील कारणही सांगितले आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Team India
prasidh krishna
kuldeep yadav
ind vs aus
australia cricket team
nitish kumar
ODI
Arshdeep Singh

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com