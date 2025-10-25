AUS vs IND, 3rd ODI: भारताच्या Playing-XI मध्ये कुलदीप यादवला संधी, पण नितीश रेड्डीच्या न खेळण्याचं खरं काय कारण? BCCI कडून खुलासा

सिडनीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिसऱ्या वनडे सामन्यात भारताने कुलदीप यादव आणि प्रसिद्ध कृष्णाला संधी दिली आहे. नितीश कुमार रेड्डी आणि अर्शदीप सिंग यांना प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर केले आहे. दरम्यान, बीसीसीआयने सांगितले की नितीश तिसऱ्या सामन्यासाठी उपलब्धच नव्हता, यामागील कारणही सांगितले आहे. .ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत संघात तिसरा वनडे सामना सिडनीमध्ये खेळवला जात आहे. या सामन्यात व्हाईटवॉश टाळण्यासाठी भारतीय संघ मैदानात उतरला आहे, तर ऑस्ट्रेलिया निर्भेळ यश मिळवण्याच्या हेतूने हा सामना खेळत आहे. या मालिकेत सलग तिसऱ्यांदा भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक हरली असून भारताने वनडेत सलग १८ व्यांदा नाणेफेक हरली आहे. भारताने यापूर्वी वनडेत शेवटची नाणेफेक २०२३ वनडे वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीत जिंकली होती..IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ODI मालिका पराभूत झाली, पण शुभमन गिलकडून रोहित शर्माचं कौतुक; म्हणाला, 'जशी बॅटिंग केली...'.दरम्यान, सिडनीत होत असलेल्या तिसऱ्या वनडेत ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्शने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यासाठी दोन्ही संघांनी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केला आहे. ऑस्ट्रेलियाने झेव्हियर बार्टलेटच्या जागेवर नॅथन एलिसला संधी दिली होती. भारतीय संघाने दोन बदल केले आहेत. कुलदीप यादव आणि प्रसिद्ध कृष्णा या दोघांना भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली आहे. त्यांना नितीश कुमार रेड्डी आणि अर्शदीप सिंग यांच्या जागेवर संधी देण्यात आली आहे. दरम्यान, नितीश कुमार रेड्डी तिसऱ्या वनडेत निवडीसाठीच उपलब्ध नव्हता, यामागील कारण आता बीसीसीआयने स्पष्ट केले आहे..नितीशला दुसऱ्या वनडेदरम्यान मांडीला दुखापत झाली आहे. याबाबत बीसीसीआयने माहिती दिली की 'ऍडलेडमध्ये झालेल्या दुसऱ्या वनडेदरम्यान नितीश कुमार रेड्डीच्या डाव्या मांडीला दुखापत झाली आहे. त्यामुळे तो तिसऱ्या वनडेतील निवडीसाठी उपलब्ध नव्हता. बीसीसीआयची मेडिकल टीम त्याच्यावर लक्ष ठेवून आहे.'.दरम्यान, आता नितीश कुमार रेड्डीच्या दुखापतीने भारताची चिंता वाढवली आहे. कारण २९ ऑक्टोबरपासून भारताची ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी२० मालिका सुरू होणार आहे. या मालिकेसाठीही नितीशचा भारताच्या टी२० संघात समावेश आहे. त्यामुळे त्याची दुखापत गंभीर नसावी आणि त्याने लवकरच पुनरागमन करावे, अशी इच्छा भारतीय संघाची असेल..तिसऱ्या वनडेसाठी प्लेइंग इलेव्हनभारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णाऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, मॅथ्यू शॉर्ट, मॅट रेनशॉ, अॅलेक्स केरी (यष्टीरक्षक), कूपर कॉनोली, मिचेल ओवेन, नॅथन एलिस, मिचेल स्टार्क, ऍडम झाम्पा, जोश हेझलवुड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.