Gautam Gambhir: गौतम गंभीर, अजित आगरकर अन् शुभमन गिल BCCI च्या मुख्यालयात! भारतीय क्रिकेटमध्ये उलथापालथ होण्याचे संकेत

नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट मंडळाची एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक उद्या होत आहे. त्यामध्ये आगामी न्यूझीलंडचा तिन्ही प्रकारांतील महत्त्वाचा दौरा तसेच पुढील वर्षी होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेसंदर्भात चर्चा केली जाणार आहे. त्यात मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांचाही सहभाग असणार आहे. भविष्यातील दौरा आणि स्पर्धेबाबत चर्चा अपेक्षित असताना जून-जुलै महिन्यातील इंग्लंड दौऱ्यात मर्यादित षटकांच्या मालिकांमध्ये आलेले अपयश याचेही विश्लेषण केले जाणार आहे; परंतु भूतकाळापेक्षा भविष्याचा विचार करून सुधारणा करण्याबाबत बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी प्राधान्य देण्याचे संकेत दिले आहेत..रोहित शर्माचे काय होणार? या बैठकीत पुढील वर्षी नियोजित असलेल्या एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेचा रोडमॅप तयार केला जाण्याची शक्यता आहे आणि त्यासाठी सिनियर खेळाडू रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि रवींद्र जडेजा यांच्याबाबत चर्चा होऊ शकते. विराट आणि जडेजा यांची निवड जवळपास निश्चित आहे; परंतु रोहित शर्माबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे. इंग्लंड दौऱ्यात लॉर्ड्स येथे झालेला सामना रोहितचा अखेरचा सामना असेल, अशी जोरदार चर्चा केली जात होती; परंतु त्या सामन्यात रोहितने शतकी खेळी करून आपली उपयुक्तता सिद्ध केली होती..बीसीसीआयच्या उच्च कामगिरी केंद्राचे प्रमुख (सेंटर ऑफ एक्सलंन्स) प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मणही उपस्थित रहाणार आहेत. भारतीय संघासाठी सध्या विविध खेळाडूंच्या दुखापतींचा प्रश्न अजडचणीचा ठरत आहे. दुखापतींनंतर उच्च कामगिरी केंद्रात पुनर्वसन कार्यक्रम राबवत असलेल्या प्रमुख खेळाडूंच्या तंदुरुस्तीबाबत गौतम गंभीर आणि अजित आगरकर काही प्रश्न उपस्थित करू शकतात. .श्रीलंका दौऱ्यातील दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील किमान एका कसोटीसाठी बुमरा उपलब्ध असेल, असे आगरकर यांना कळवण्यात आले होते. त्यानुसार त्याची निवडही करण्यात आली होती, प्रत्यक्षात मात्र बुमरा अनफिटच होता. .श्रीलंकेत दुसऱ्या कसोटीत अखेरच्या दिवशी बुमराची अनुपस्थिती जाणवली. सिराज आणि प्रसिध कृष्णा विकेट मिळवण्यात अपयशी ठरले. हार्दिक पंड्याचा विषय वेगळाच आहे. आयपीएलनंतर तो मैदानापासून दूरच आहे, हे सर्व मुद्दे चर्चेसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत, असे बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्याने सांगितले..आगरकर यांना मुदतवाढ? निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांचा कार्यकाल ४ ऑक्टोबर रोजी संपत आहे. या आढावा बैठकीसाठी ते निमंत्रित आहेत, त्यामुळे त्यांना पुढील वर्षी होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेपर्यंत मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यता अधिक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.