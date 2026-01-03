Mustafizur Rahman बाबत फैसला झाला, बीसीसीआयने KKR ला स्पष्टच सांगितले; पण, बांगलादेशी खेळाडूला द्यावे लागणार ९.२० कोटी?

Why BCCI asked KKR to release Mustafizur Rahman? बांगलादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधामुळे इंडियन प्रीमिअर लीगमधून मुस्ताफिजुर रहमानची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी जोर धरून होती. कोलकाता नाइट रायडर्सने ( KKR) करारबद्ध केलेल्या रहमान ( Mustafizur Rahman ) वरून अनेकांनी KKR व संघ मालक शाहरुख खान ( Shahrukh Khan) यांच्यावर देशद्रोही असल्याची टीका केली. त्यात आता भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) या प्रकरणी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली..आयपीएल २०२६ च्या मिनी लिलावात कोलकाताने ९.२० कोटी रुपयांच्या विक्रमी किमतीत बांगलादेशी गोलंदाजाला विकत घेतले. पण, बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरता आणि हिंसक घटनांमुळे, KKR आणि BCCI यांच्यावर सोशल मीडियावर टीका होत आहे. पाकिस्तानी खेळाडूंप्रमाणे बांगलादेशी खेळाडूंनाही आयपीएलमधून बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी काही राजकीय नेते आणि धार्मिक नेत्यांनी केली आहे..IPL 2026 : बांगलादेश आपला शत्रू नाही...! Mustafizur Rahman वादावर बीसीसीआयने स्पष्ट केली भूमिका, म्हणतात....अशात भारताचा माजी फलंदाज मोहम्मद कैफने रहमानच्या IPL 2026 मधील सहभागाभोवतीच्या वादावर मत मांडताना सर्वांना "वाट पाहण्याचे" आवाहन केले. कैफ म्हणाला की, "मला या विषयाची फारशी माहिती नाही. मी गेल्या २-३ आठवड्यांपासून दुबईत आहे. निर्णय काय असेल? सर्व काही बीसीसीआयच्या अखत्यारीत येते, निर्णय त्यांच्या हातात असतो. आपण फक्त वाट पाहावी, निर्णय काहीही असो, बीसीसीआय तिथे बसली आहे, ते मोठ्या लीग चालवतात, त्यांना काय करायचे आणि कसे करायचे हे माहित आहे..आता बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी कोलकाता नाइट रायडर्सला बांगलादेशच्या गोलंदाजाला रिलीज करण्यास सांगितले आहे. बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी एएनआयला सांगितले आहे की, "सध्या सर्वत्र सुरू असलेल्या घडामोडींमुळे, बीसीसीआयने केकेआर फ्रँचायझीला मुस्तफिझुर रहमानला संघाबाहेर काढण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि बीसीसीआयने हे देखील सांगितले आहे की, जर त्यांनी कोणत्याही बदली खेळाडूची मागणी केली, तर बीसीसीआय त्या बदली खेळाडूला परवानगी देईल."आयपीएलच्या नियमानुसार फ्रँचायझी स्वतःहून खेळाडूला रिलीज केल्यास त्याला संपूर्ण रक्कम द्यावी लागते. पण, फ्रँचायझी व खेळाडू यांच्या परस्पर सहमतीने हा निर्णय झाल्यास काही तोडगा निघू शकतो. .आयपीएल २०२५ च्या हंगामात, रहमानला दिल्ली कॅपिटल्सने जेक फ्रेझर-मॅकगर्कच्या जागी बदली खेळाडू म्हणून करारबद्ध केले. त्याने सीएसके, मुंबई इंडियन्स, राजस्थान रॉयल्स आणि सनरायझर्स हैदराबादचे प्रतिनिधित्व देखील केले आहे..Big Breaking : बांगलादेशात हिंदूंवर अत्याचार होतोय अन् टीम इंडिया मालिका खेळण्यासाठी जाणार; ६ सामन्यांच्या तारखा जाहीर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.