कसोटी क्रिकेटला सीरियसली घ्या ! Jasprit Bumrah ला मिळालीय सूचना, गौतम गंभीर संतापलाय; BCCI म्हणतेय...

Why BCCI wants Jasprit Bumrah to play full WTC cycle? भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने भारतीय खेळाडूंना कसोटी क्रिकेटला गांभीर्याने घेण्याचा सल्ला दिला आहे आणि त्यांनी प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतील उर्वरित सर्व सामने खेळण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यामध्ये न्यूझीलंडविरुद्धच्या दोन कसोटी आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पाच कसोटी सामन्यांचा समावेश आहे. भारतीय संघाला WTC मध्ये संघर्ष करावा लागतोय आणि ते तालिकेत सहाव्या क्रमांकावर आहेत. BCCI ने कसोटी क्रिकेटला प्राधान्य देण्याचे ठरवले आहे आणि त्यासाठी बुमराहने काही वन डे मालिका चुकवल्या तरी त्यांना हरकत नाही. .बुमराहच्या वर्क लोड हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. ऑस्ट्रेलियातील पाचही कसोटी सामने खेळल्यानंतर तो बऱ्याच काळासाठी संघाबाहेर होता, त्यामुळे तो चॅम्पियन्स ट्रॉफीलाही मुकला. भारताने इंग्लंडमधील पाचपैकी दोन कसोटी सामन्यांत त्याला विश्रांती दिली, ही मालिका त्यांनी गेल्या ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये २-२ अशी बरोबरीत सोडवली. २०२५-२७ च्या WTC फायनलमध्ये पोहोचण्याची अजूनही बीसीसीआयला आशा आहे आणि त्यासाठी बुमराहने सर्व सामने खेळणे, तितकेच महत्त्वाचे आहे.."बुमराहला सर्व कसोटी सामने खेळण्यासाठी तंदुरुस्त ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. तो श्रीलंका आणि न्यूझीलंडमधील चार कसोटी सामने खेळेल अशी अपेक्षा आहे. मायदेशात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणाऱ्या पाच कसोटी सामन्यांसाठी त्याला ताजेतवाने ठेवणे हे एक आव्हान असेल. काही वन डे मालिकांसाठी त्याला विश्रांती देण्यास निवड समितीची हरकत नाही. गेल्या सप्टेंबरमध्ये आशिया कपमध्ये दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर तो ट्वेंटी-२० क्रिकेट खेळला आणि तरीही त्याने चांगली कामगिरी केली," असे बीसीसीआयच्या एका सूत्राने TOI ला सांगितले..भारताची पुढील कसोटी मालिका ६ जूनपासून न्यू चंदीगड येथे अफगाणिस्तानविरुद्ध एकच कसोटी सामना आहे. भारत दोन कसोटी सामन्यांसाठी सप्टेंबरमध्ये श्रीलंकेचा दौरा करेल. दर्जेदार फिरकी गोलंदाजीसमोर भारतीय फलंदाजांना येणारी अडचण पाहता, ही मालिका एक मोठे आव्हान ठरेल अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर भारत न्यूझीलंडचा दौरा करेल, जिथे त्यांनी २००९ पासून एकही मालिका जिंकलेली नाही. योगायोगाने, गौतम गंभीरने त्या विजयात मोठी भूमिका बजावली होती. २०२७ च्या फेब्रुवारी- मार्चमध्ये भारतीय संघ BGT विजेतेपद कायम राखण्याचा प्रयत्न करणार आहे..कसोटी क्रिकेटमधील नाट्यमय घसरणीमुळे भारताला आधीच फटका बसत आहे. गेल्या दोन वर्षांत भारताला मायदेशात दोनदा व्हाईटवॉश मिळाला आहे. २०२४ मध्ये न्यूझीलंडकडून ०-३ आणि गेल्या नोव्हेंबरमध्येच दक्षिण आफ्रिकेकडून ०-२ असा पराभव झाला.