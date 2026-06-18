Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी आयर्लंड दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी BCCI चा मोठा निर्णय; नेमकं काय घडलं?

Why Did BCCI Allow Vaibhav Sooryavanshi Parents to Travel?: वैभव सूर्यवंशी याची निवड भारताच्या टी-२० संघात झाली आहे. आयपीएल २०२६(IPL 2026) च्या हंगामात स्फोटक फलंदाजी करत त्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. अजित आगरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील बीसीसीआयच्या निवड समितीने (BCCI Selection Committee) आगामी आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी तसेच आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय टी-२० संघाची शनिवारी (६ जून) घोषणा केली होती..भारतीय संघ जूनच्या अखेरीस आयर्लंड दौऱ्यावर जाणार असून तेथे दोन टी-२० सामने खेळले जाणार आहेत. त्यानंतर १ जुलैपासून भारत इंग्लंडविरुद्ध पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळणार आहे. या मालिकांसाठी वैभव सूर्यवंशीची संघात निवड करण्यात आली आहे. मात्र, अवघ्या १५ वर्षांच्या वैभवसाठी बीसीसीआयने एक मोठा निर्णय घेतला आहे..Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीचा प्रवास सोपा नव्हता; वडिलांनी सांगितल्या पडद्यामागच्या गोष्टी.वैभव अजून शालेय विद्यार्थी असल्यामुळे त्याला परदेशातील आणि वरिष्ठ संघातील वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी मानसिक पाठबळ मिळावे, यासाठी त्याच्या आई-वडिलांनाही या दौऱ्यावर त्याच्यासोबत जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे..BCCI सचिव देवजित सैकिया यांनी सांगितले कारणया ऐतिहासिक निर्णयाबाबत माहिती देताना बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया म्हणाले की, वरिष्ठ भारतीय संघात १४ किंवा १५ वर्षांचा खेळाडू असणे ही अत्यंत दुर्मिळ गोष्ट आहे. सचिन तेंडुलकरनंतर एवढ्या कमी वयात राष्ट्रीय संघात स्थान मिळवणारा वैभव सूर्यवंशी हा एक विशेष खेळाडू आहे. त्यामुळे त्याला नवीन वातावरणाशी जुळवून घेणे सोपे जावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे..वैभवच्या आई-वडिलांना का दिली परवानगी?देवजित सैकिया म्हणाले की, वरिष्ठ संघातील इतर सर्व खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ हे १८ वर्षांपेक्षा मोठ्या वयाचे आहेत. अशा परिस्थितीत एवढ्या लहान खेळाडूला सुरुवातीला काही अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे वैभवला आरामदायी वातावरण मिळावे आणि त्याला नवीन वातावरणाची सवय व्हावी, यासाठी त्याच्या आई-वडिलांना त्याच्यासोबत जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे..ते पुढे म्हणाले की, शाळेतील एखादा विद्यार्थी सहलीला गेला तरी त्याच्यासोबत एखादी ज्येष्ठ व्यक्ती असते. वैभव अजूनही एक लहान मुलगा आहे. तो नुकताच शाळेतून बाहेर पडला आहे किंवा कदाचित अजूनही शिक्षण घेत आहे. त्यामुळे त्याच्या आई-वडिलांनी त्याच्यासोबत असणे योग्य ठरेल, असे आम्हाला वाटले..Vaibhav Sooryavanshi चा भारतीय संघात युरोप दौऱ्यावेळी समावेश होणार? BCCI सचिवांकडून मोठे संकेत.देवजित सैकिया यांनी वैभवचे कौतुक करताना म्हटले की, तो केवळ सध्याचाच नाही तर पुढील दोन-तीन दशकांसाठी भारतीय क्रिकेटची मोठी संपत्ती ठरू शकतो. त्याच्या आई-वडिलांकडून त्याची योग्य काळजी घेतली जात असल्याचा आनंद असल्याचेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.