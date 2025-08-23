रोहित शर्मा, विराट कोहली यांचे पुढे काय? BCCI म्हणते, आमचे धोरण स्पष्ट आहे, त्यांचा निर्णय...

Cricket

What’s Next for Kohli and Rohit? भारतीय क्रिकेटमध्ये विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या भवितव्याबाबत सतत चर्चा रंगत आहे. दोन्ही दिग्गज खेळाडूंनी कसोटी व ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर वन डे करिअरवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत.
  • गौतम गंभीरच्या मार्गदर्शनाखाली टीम इंडियात बदलाचे वारे वाहत असून शुभमन गिलला सर्व फॉरमॅट कर्णधार करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

  • रोहित शर्मा (३८) आणि विराट कोहली (३६) यांच्यावर २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळता येईल का, याबद्दल प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

  • दोघांनी टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी ते अजूनही वन डे खेळत आहेत.

What is BCCI’s policy on Virat Kohli and Rohit Sharma retirement : गौतम गंभीरच्या मार्गदर्शनाखाली टीम इंडियात बदलाचे जोरदार वारे वाहताना दिसत आहेत. शुभमन गिल हा ऑल फॉरमॅट कर्णधार होण्याच्या मार्गावर आहे आणि गंभीरला त्याचा फुल सपोर्ट आहे. कसोटी संघाचे कर्णधारपद सोपवल्यानंतर गिलला ट्वेंटी-२० व वन डे संघाचे नेतृत्व देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळेच रोहित शर्मा व विराट कोहली या दोन दिग्गजांच्या निवृत्तीच्या चर्चाही रंगू लागल्या आहेत. आता BCCI नेही त्यावर उघड भाष्य केले आहे.

