रोहित शर्मा, विराट कोहली यांचे पुढे काय? BCCI म्हणते, आमचे धोरण स्पष्ट आहे, त्यांचा निर्णय...

गौतम गंभीरच्या मार्गदर्शनाखाली टीम इंडियात बदलाचे वारे वाहत असून शुभमन गिलला सर्व फॉरमॅट कर्णधार करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.रोहित शर्मा (३८) आणि विराट कोहली (३६) यांच्यावर २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळता येईल का, याबद्दल प्रश्न उपस्थित होत आहेत.दोघांनी टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी ते अजूनही वन डे खेळत आहेत..What is BCCI’s policy on Virat Kohli and Rohit Sharma retirement : गौतम गंभीरच्या मार्गदर्शनाखाली टीम इंडियात बदलाचे जोरदार वारे वाहताना दिसत आहेत. शुभमन गिल हा ऑल फॉरमॅट कर्णधार होण्याच्या मार्गावर आहे आणि गंभीरला त्याचा फुल सपोर्ट आहे. कसोटी संघाचे कर्णधारपद सोपवल्यानंतर गिलला ट्वेंटी-२० व वन डे संघाचे नेतृत्व देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळेच रोहित शर्मा व विराट कोहली या दोन दिग्गजांच्या निवृत्तीच्या चर्चाही रंगू लागल्या आहेत. आता BCCI नेही त्यावर उघड भाष्य केले आहे..मागच्या वर्षी वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर रोहित व विराट यांनी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. त्यानंतर मे २०२५ मध्ये दोघांनी कसोटी क्रिकेटलाही रामराम केला. आता दोघंही २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळण्याच्या आशेने वन डे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहेत. पण, रोहित आता ३८ आणि विराट ३६ वर्षांचा आहे. त्यामुळेच या दोघांच्या २०२७चा वर्ल्ड कप खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतोय. अशा परिस्थितीत बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी केलेले विधान महत्त्वाचे आहे..AUS vs SA 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया सलग चौथ्या सामन्यात ALL OUT! द. आफ्रिकेचा ऐतिहासिक मालिका विजय, पाकिस्तानचा विक्रम मोडला.UPT20 ( उत्तर प्रदेश ट्वेंटी-२०) लीगच्या सोशल मीडियावर राजीव शुक्ला यांचा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे आणि त्यात त्यांनी रोहित व विराटच्या भविष्याबाबत स्पष्ट भाष्य केले आहे. ते म्हणाले, ते अजून निवृत्त झालेले नाहीत, झालेत का? रोहित शर्मा व विराट कोहली अजूनही वन डे क्रिकेट खेळत आहेत. त्यांनी निवृत्ती जाहीर केलेली नाही, मग तुम्ही कशाला त्यावर चर्चा करता आणि त्यांच्या निरोप समारंभाच्या सामन्याची चिंता व्यक्त करता? त्यांनी दोन फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे आणि हे टप्पे आहेत. त्यामुळे चिंता नसावी. बीसीसीआयचे स्पष्ट धोरण आहे की, आम्ही कोणत्याही खेळाडूला निवृत्ती घ्यायला सांगत नाही, त्यांनी त्याबबत स्वतः निर्णय घ्यावा. खेळाडूच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. .बीसीसीआयच्या उपाध्यक्षांनी निरोप समारंभाच्या सामन्याबद्दल चर्चा करणाऱ्यांवर टीका केली आहे. विराट अजूनही तंदुरुस्त आहे आणि रोहित चांगली खेळतोय. त्यामुळे निरोप समारंभाच्या सामन्याची चर्चा आताच करण्यात काहीच अर्थ नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. .ICC World Cup : वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या वेळापत्रकात बदल; नवी मुंबईच्या डी वाय पाटीलवर होणार फायनलसह ५ सामने .'रोहित, विराट जेव्हा निर्णय कळवतील तेव्हा आम्ही त्याचा विचार करू. तुम्ही आधीपासूनच त्यांच्यासाठी फेअरवेल सामन्याची तयारी सुरू केली आहे. विराट अजूनही तंदुरुस्त आहे आणि रोहित चांगला खेळतोय. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीच्या सामन्याची चिंता कशाला करताय?, असा सवाल त्यांनी केला..FAQsप्रश्न 1: बीसीसीआयचं धोरण काय आहे?👉 बीसीसीआयचं धोरण स्पष्ट आहे – कोणत्याही खेळाडूला जबरदस्ती निवृत्ती द्यायला सांगितली जात नाही. निर्णय पूर्णपणे खेळाडूंचा असतो.प्रश्न 2: विराट कोहली आणि रोहित शर्मा अजून कोणत्या फॉरमॅटमध्ये खेळत आहेत?👉 ते सध्या वन डे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहेत.प्रश्न 3: त्यांनी कोणत्या फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली आहे?👉 त्यांनी ट्वेंटी-२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे.प्रश्न 4: बीसीसीआय निरोप समारंभाचं काय म्हणतं?👉 बीसीसीआयचा स्पष्ट संदेश आहे – अजून निवृत्ती न घेतलेल्या खेळाडूसाठी निरोप सामन्याची चर्चा करण्याची गरज नाही.प्रश्न 5: राजीव शुक्ला यांनी काय विधान केलं?👉 “रोहित-कोहली अजून वन डे खेळत आहेत, त्यांनी निवृत्ती घेतली नाही. त्यांच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करू,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.प्रश्न 6: २०२७ च्या वर्ल्ड कपबाबत काय प्रश्न आहे?👉 रोहित (३८) आणि विराट (३६) यांच्या वयामुळे ते २०२७ च्या वर्ल्ड कपपर्यंत टिकतील का, हा मोठा प्रश्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.