मोहसिन नक्वी सुधर, नाहीतर...! Asia Cup Trophy वरून बीसीसीआय आक्रमक; पाकिस्तानी नेत्याला दिला इशारा...

BCCI's Strong Message to Mohsin Naqvi Over Asia Cup Trophy Delay : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेची ट्रॉफी अजूनही भारतीय संघाला मिळालेली नाही. त्यावरून आता भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ ( BCCI ) आक्रमक झाली आहे. बीसीसीआयने आशियाई क्रिकेट परिषदेचे ( ACC) प्रमुख मोहसिन नक्वी यांना पत्र पाठवले आहे आणि लवकर आशिया चषक आम्हाला द्या अन्यथा हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे ( ICC ) नेऊ, असा इशारा दिला आहे. .BCCI चे सचिव देवजित सैकिया यांनी इंडिया टुडेसोबत बोलताना हे अपडेट्स दिले आहेत. त्यांनी नक्वी यांनी उत्तर न दिल्यास किंवा नकारात्मक उत्तर दिल्यास टप्प्याटप्याने हे प्रकरण आयसीसीकडे नेणार असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, भारतीय संघाला आशिया चषक देण्यात यावे, या आशयाचे पत्र आम्ही ACC ला लिहिले आहे. आम्ही उत्तराची वाट पाहत आहोत. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने उत्तर न दिल्यास किंवा पुन्हा नकारघंटा लावल्यास आणि आयसीसीला तक्रार करण्याची प्रक्रिया सुरू करू..Mohammed Shami चा काढला काटा! सातत्याने धावा करणाऱ्या 'मुंबई'च्या खेळाडूकडे आगरकरचं दुर्लक्ष; पुनरागमन झालं अशक्य .पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख व पाकिस्तानी मंत्री असलेल्या मोहसिन नक्वी यांनी २८ सप्टेंबरला भारताला ट्रॉफी दिली नाही आणि स्वतःसोबत घेऊन निघून गेले. भारताने अंतिम सामन्यात पाकिस्तानवर ५ विकेट्स राखून विजय मिळवला होता. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या भारतीय संघाने नक्वी यांच्या हातून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे पुरस्कार वितरण सोहळ्याला एक-दीड तास विलंब लागला होता. नक्वी वाट पाहून शेवटी वैतागून ट्रॉफी व भारतीय खेळाडूंचे मेडल घेऊन निघून गेले. .भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये खेळवण्यात आलेल्या या स्पर्धेत पाकिस्तान तीन सामन्यांत पराभवाचे पाणी पाजले. सूर्यकुमारच्या नेतृत्वाखाली संघाने पहिल्या सामन्यात शेजाऱ्यांना पराभव केल्यानंतर हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला. त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी भारताला उगाच डिवचण्याचा प्रयत्न केला, परंतु भारताने सुपर ४ च्या लढतीतही बाजी मारली. नंतर पु्न्हा फायनलमध्ये उभय संघ समोरासमोर आले. त्यातही भारताने बाजी मारली आणि आशिया चषक जिंकला. .IND vs AUS: विराट-रोहित चॅम्पियन्स, त्यांना कमी लेखू नका! रिकी पाँटिंगचे टीकाकारांना दिलं उत्तर.आशिया चषक अजूनही ACC च्या दुबई येथील कार्यालयात आहे. नक्वी यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले होते की, माझ्या परवानगीशिवाय ही ट्रॉफी कोणालाही देता कामा नये. मी उपस्थित असेन तेव्हाच ती दिली जाईल. त्यामुळे बीसीसीआयकडून जो कोणी ही ट्रॉफी घ्यायला येईल, त्याला ती माझ्याच हस्ते घ्यावी लागेल.