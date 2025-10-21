मोहसिन नक्वी सुधर, नाहीतर...! Asia Cup Trophy वरून बीसीसीआय आक्रमक; पाकिस्तानी नेत्याला दिला इशारा...

Cricket

Asia Cup Trophy Row: आशिया कप २०२५ ट्रॉफीवरून भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डांमध्ये पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झाला आहे. बीसीसीआयने आशिया क्रिकेट परिषदे (ACC) कडे औपचारिक पत्र पाठवून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांना कठोर शब्दांत इशारा दिला आहे.
BCCI’s Strong Message to Mohsin Naqvi Over Asia Cup Trophy Delay : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेची ट्रॉफी अजूनही भारतीय संघाला मिळालेली नाही. त्यावरून आता भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ ( BCCI ) आक्रमक झाली आहे. बीसीसीआयने आशियाई क्रिकेट परिषदेचे ( ACC) प्रमुख मोहसिन नक्वी यांना पत्र पाठवले आहे आणि लवकर आशिया चषक आम्हाला द्या अन्यथा हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे ( ICC ) नेऊ, असा इशारा दिला आहे.

