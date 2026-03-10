Suryakumar Yadav: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी MS Dhoni ला कॉल; सूर्याने सांगितला, 'कॅप्टन कूल'चा सल्ला कसा कामी आला

Suryakumar Yadav reveals MS Dhoni advice before T20 World Cup: सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला... सलग दोन ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकणारा भारत हा पहिलाच संघ ठरला... अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेला हा सामना पाहण्यासाठी महेंद्रसिंग धोनी आणि रोहित शर्मा हे भारताचे माजी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेते कर्णधारही उपस्थित होते. धोनीने २००७ मध्ये पहिला वर्ल्ड कप उंचावला आणि त्यानंतर २०२४ मध्ये रोहितने दुष्काळ संपवला. सूर्यकुमार यादव हा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकणारा भारताचा तिसरा कर्णधार ठरला... पण, त्याच्या या यशात महेंद्रसिंग धोनीचाही मोलाचा वाटा असल्याचे, सूर्याने सांगितले..भारताने संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन व शिवम दुबे यांच्या फटकेबाजीच्या जोरावर ५ बाज २५५ धावा उभ्या केल्या, त्याला प्रत्युत्तर देणारा न्यूझीलंडचा संघ १५९ धावांत तंबूत परतला. जसप्रीत बुमराहने १५ धावांत ४ विकेट्स घेत सामनावीर पुरस्कार पटकावला, तर स्पर्धेत ३२१ धावा करणारा संजू प्लेअर ऑफ दी टुर्नामेंट ठरला. या विजयासाठी कॅप्टन कूल धोनीने कशा प्रकारे मदत केली हे सूर्याने सांगितले..BCCI Rewards T20 WC Champions: वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचणाऱ्या भारतीय संघाला १३१ कोटींचं बक्षीस; सूर्याची टीम झाली मालामाल.सूर्या म्हणाला, "वर्ल्ड कप स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वी मी महेंद्रसिंग धोनीला भेटलो होतो. आयसीसी स्पर्धेला कसं सामोरं जायचं, हे त्याने मला सांगितले. तो म्हणाला, आपला संघ चांगला आहे आणि आपल्याला फक्त धाडस दाखवण्याची गरज आहे.. आपण नक्की जिंकू. वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया अविश्वसनीय होती."."त्या दिग्गजांच्या क्लबमध्ये सामील होणे खूप छान वाटते. मला ते हळूहळू जाणवत आहे. अशा महान लोकांमध्ये आपले नाव असणे, ही एक खास भावना आहे. मी भविष्यातही असेच करण्याचा प्रयत्न करेन आणि भारताला अधिक ट्रॉफी जिंकण्यास मदत करेन," असे त्याने पीटीआयला सांगितले..भारताला जेतेपदाच्या हॅट् ट्रिकची संधी! T20 World Cup 2028 साठी १२ संघ पात्र, कसा असेल उर्वरित ८ जागांसाठीचा मार्ग?.सूर्यकुमार पुढे म्हणाला,"२०२४ आणि २०२६ सलग वर्ल्ड कप जिंकणे चांगले वाटले. आम्ही २०२४ मध्ये जिंकलो, तेव्हा २०२६ मध्ये घरच्या मैदानावर पुन्हा हे करणे खूप खास असेल, असे आम्हाला वाटले होते. पुढचे लक्ष्य २०२८ मध्ये ऑलिंपिक सुवर्णपदक जिंकणे आहे. भारताने त्याच वर्षी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला तर ते खूप छान होईल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.