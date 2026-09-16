गणेश चतुर्थीला ओव्हलच्या मैदानात झालेली हत्तीची एंट्री अन् मग भारताने मिळवलेला ऐतिहासिक विजय; जाणून घ्या खास किस्सा

Elephant Behind India’s 1971 Oval Win: २४ ऑगस्ट १९७१ रोजी जेव्हा दक्षिण लंडनमध्ये असेलेल्या ओव्हल मैदानावर बेला (Bella) नावाची हत्तीण सजवून आणली होती, तेव्हा प्रत्येक भारतीयाच्या मुखातून नकळतच 'गणपती बाप्पा मोरया', असेच हेच शब्द बाहेर पडले असावेत. त्यावेळी ओव्हलच्या मैदानात फक्त क्रिकेचा सामना खेळला गेला नव्हता, तर एक दैवी आणि अलौकिक नाट्य घडलं होतं.भारताने १९७१ मध्ये इंग्लंड दौरा केला होता. त्याआधी भारताला इंग्लंडमध्ये एकही विजय मिळवता आला नव्हता. १९ पैकी १५ सामने गमावले होते, तर ४ सामने अनिर्णित राहिले होते. पण १९७१ मध्ये अजित वाडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंड दौऱ्यावर गेलेल्या भारतीय संघाकडून मोठी अपेक्षा होती. कारण त्याचवर्षी आधी भारताने वेस्ट इंडिजला त्यांच्याच भूमीत पराभूत करत कसोटी मालिका जिंकण्याचा कारनामा केला होता..Viral Cricket Video: गांगुलीने २००२ मध्ये जे केलं, तेच पुन्हा लॉर्ड्समध्ये? भारतीय खेळाडूंच्या सेलिब्रेशनचा VIDEO तुफान व्हायरल; नेमकं काय घडलं?.पण इंग्लंडमध्ये आव्हान वेगळे होते. त्यावेळी इंग्लंडने रे इलिंगवर्थच्या नेतृत्वातील इंग्लंड संघाने नुकतीच ऍशेस मालिका जिंकलेली होती. त्यामुळे भारत - इंग्लंड संघात होत असलेल्या तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेकडे सर्वांचे लक्ष होते. लॉर्ड्स आणि मँचेस्टर येथे झालेले पहिले दोन्ही सामने पावसाच्या व्यत्ययाने अनिर्णित राहिले होते. त्यानंतर द ओव्हलवर तिसरा कसोटी सामना होणार होता.द ओव्हलचा सामना १९ ऑगस्ट रोजी सुरू झाला. पहिल्या डावात इंग्लंडने ऍलन नॉट (९०), जॉ जेम्सन (८२) आणि रिचर्ड हटन (८१) यांच्या अर्धशतकांमुळे पहिल्या डावात ३५५ धावा केल्या. भारतासाठी एकनाथ सोळकर यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर भारतीय संघ पहिल्या डावात दिलीप सरदेसाई आणि फारुख इंजिनियर यांच्या अर्धशतकामुळे २८४ धावा करू शकला. त्यामुळे इंग्लंडला ७१ धावांची आघाडी मिळाली. .पण मग सुरू झाला भागवत चंद्रशेखर यांचा कारिष्मा. लहानपणी पोलिओ झाल्याने बाधित असलेला उजवा हात, त्यात गंभीर अपघातातून सावरून तब्बल चार वर्षांनी संघात पुनरागमन करणाऱ्या चंद्रशेखर यांनी इंग्लंडच्या दुसऱ्या डावात ६ विकेट्स घेतल्या आणि त्यामुळे इंग्लंडचा डाव १०१ धावांवरच संपला. त्यामुळे भारतासमोर १७३ धावांचे लक्ष्य उभं राहिलं.धावांचा पाठलाग करताना चौथ्या दिवसाखेर भारताने २ बाद ७६ धावा केल्या होत्या, त्यामुळे १०० हून कमी धावा राहिल्याने इतिहास समोर दिसत होता. मात्र तरी शेवटचा दिवस सोपा असणार नव्हता. जॉन स्नो, डेरेक अंडरवुड, इलिंगवर्थ भारतीय फलंदाजांवर दबाव टाकण्यासाठी सज्ज होते. सामन्याचा शेवटचा दिवस २४ ऑगस्ट १९७१ हा होता, जो योगायोगाने गणेश चतुर्थीचा दिवस होता..IND vs AFG: पहिल्या T20I पूर्वी 'जन गण मन'च्या आधी 'वंदे मातरम्' का वाजवलं गेलं? जाणून घ्या ऐतिहासिक घटनेमागचं कारण.चाहत्यांनी चक्क हत्तीणीला आणलं मैदानातगणेश चतुर्थी असल्याने भारतीय चाहत्यांच्या एका गटानं बेला नावाची अवघ्या ३ वर्षांची भारतीय हत्तीण चेसिंग्टन प्राणिसंग्रहालयाकडून मैदानात आणली. मैदानावर साक्षात बाप्पाचे प्रतीक बनून आलेल्या बेलाच्या दर्शनाने भारतीय संघात एक अद्भुत ऊर्जा संचारली. बेलाला पहिल्यांदा पाहिलेल्या भारताचे संघ व्यवस्थापक हेमू अधिकारी यांनी हा शुभसंकेत मानला. शेवटच्या दिवसाचा खेळ सुरू झाला आणि लगेलचच कर्णधार अजित वाडेकर ४५ धावांवर धावबाद झाले. पण तरी त्यांच्यामध्ये विश्वास होता. ते श्रद्धाळूही होते. त्यामुळे त्यांनी बेलाला शुभसंकेत मानत बाप्पाला विजयाचे साकडे घातले.अखेर फारुख इंजिनिअर, गुंडप्पा विश्वनाथ आणि दिलीप सरदेसाई यांनी इंग्लंडच्या गोलंदाजीचा दबाव झेलला आणि शेवटी अबिद अली यांनी विजयी धाव काढली..इतिहास रचला गेलाअबिद अली यांनी विजयी धाव काढताच ओव्हलवर जल्लोष झाला. भारतीय चाहते धावत मैदानात आले.द ओव्हलचं मैदान अक्षरश: जल्लोषात न्हाऊन निघालं होतं. तो दिवस फक्त विजयाचा नव्हता, तर कित्येक वर्षांचे अपयश अन् शंका झुगारून देणारा होता. त्यामुळे हा दिवस भारतीय इतिहासात कायमसाठी कोरला गेला. भारताने इंग्लंडच्या भूमीवर पहिलाच विजय मिळवला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.