Viral Video: गांगुलीने २००२ मध्ये जे केलं, तेच पुन्हा लॉर्ड्समध्ये? भारतीय खेळाडूंच्या सेलिब्रेशनचा VIDEO तुफान व्हायरल; नेमकं काय घडलं?

Ganguly Lord’s celebration recreated by Indian players: २००२ मधील इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात भारतीय संघाने केलेला जल्लोष भारतीय क्रिकेट चाहते आजही विसरलेले नाहीत. त्यावेळी सौरव गांगुलीने इंग्लंडचा पराभव केल्यानंतर लॉर्ड्सच्या मैदानाच्या बाल्कनीत आपला शर्ट काढून अनोख्या पद्धतीने विजय साजरा केला होता. आता पुन्हा एकदा लॉर्ड्सच्या त्याच बाल्कनीत असाच जल्लोष पाहायला मिळाला आहे. बुधवारी (१९ ऑगस्ट) लॉर्ड्सच्या ऐतिहासिक मैदानावर भारतीय मिश्र दिव्यांग क्रिकेट संघाने इंग्लंडवर ११८ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. या विजयानंतर लॉर्ड्सच्या बाल्कनीत भारतीय खेळाडूंनी केलेला जल्लोष पाहून अनेकांना गांगुलीच्या त्या जुन्या सेलिब्रेशनची आठवण झाली. या सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे..नेमकं काय घडलं?भारतीय मिश्र दिव्यांग क्रिकेट संघ इंग्लंडच्या दौऱ्यावर आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या या सामन्यात विजय मिळवल्यानंतर भारतीय संघातील काही खेळाडूंनी लॉर्ड्सच्या बाल्कनीत जोरदार जल्लोष केला. यावेळी एका खेळाडूने आपला ब्लेझर काढला, तर दुसऱ्या खेळाडूने शर्ट काढून विजयाचा आनंद साजरा केला. त्यामुळे २००२ मध्ये सौरव गांगुलीने केलेल्या सेलिब्रेशनची आठवण पुन्हा एकदा झाली..या सामन्यात अर्जुन गवरेने ४४ चेंडूंत ६८ धावांची खेळी केली, तर कर्णधार माजिद मग्रेने १९ चेंडूंत नाबाद ६३ धावा ठोकल्या. त्यांच्या या खेळीच्या जोरावर भारतीय संघाने २०६ धावांची मोठी धावसंख्या उभी केली. सलामीवीर साई आकाशनेही ३८ चेंडूंत ४८ धावा करत संघाला चांगली सुरुवात करून दिली..IND vs SLC XI: जडेजाने केली कुलदीपच्या गोलंदाजीची नक्कल; गंभीरलाही आवरता आलं नाही हसू, VIDEO व्हायरल.यानंतर भारतीय गोलंदाजांनीही इंग्लंडच्या फलंदाजांना जास्त वेळ मैदानावर टिकू दिले नाही. हिलाल अहमद वानीने चार षटकांत २१ धावा देत चार बळी घेतले. तर जयेश परमारने दोन षटकांत १४ धावा देत तीन बळी घेतले. त्यामुळे इंग्लंडचा संघ अवघ्या १३.४ षटकांत ८८ धावांवर ऑलआऊट झाला.इंग्लंडकडून सलामीवीर जॉनी गेलने १६ चेंडूंत १९ धावा केल्या. तर त्याचा सलामीचा साथीदार अँगस ब्राऊनने ११ चेंडूंत १६ धावा केल्या. यापेक्षा मोठी खेळी मात्र इंग्लंडच्या कोणत्याही फलंदाजाला करता आली नाही..२००२ मध्ये गांगुलीने लॉर्ड्सच्या बाल्कनीत शर्ट काढून केलेल्या सेलिब्रेशनची आजही चर्चा होते. काही वर्षांनंतर त्याची पत्नी डोना गांगुलीने या घटनेबद्दल एक मजेशीर खुलासा केला होता. डोनाने सांगितले होते की, सौरवला स्वतःलाच वाटत होतं की त्याने तसं करायला नको होतं. मात्र, डोनाच्या मते तो क्षण अप्रतिम होता आणि तिला ते सेलिब्रेशन खूप आवडलं होतं.आता जवळपास दोन दशकांनंतर भारतीय दिव्यांग क्रिकेट संघाने लॉर्ड्सच्या त्याच बाल्कनीत केलेल्या जल्लोषामुळे गांगुलीच्या त्या जुन्या सेलिब्रेशनच्या आठवणी पुन्हा ताज्या झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.