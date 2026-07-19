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ENG vs IND: लॉर्ड्सवर भारताविरुद्ध डकेटचं शतक, बेथेलसोबत १९२ धावांची विक्रमी सलामी अन् ४६ वर्षांपूर्वीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला

Ben Duckett and Jacob Bethell Partnership Records: लॉर्ड्सवर भारत आणि इंग्लंड संघात तिसरा वनडे सामना सुरू असून या सामन्यात बेन डकेटने शतक केले. तसेच त्याने जेकब बेथलसोबत १९२ धावांची भागीदारी करताना मोठे विक्रम केले.
Ben Duckett and Jacob Bethell

Ben Duckett and Jacob Bethell

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

England vs India, 3rd ODI : इंग्लंड विरुद्ध भारत संघात लॉर्ड्सवर तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना रविवारी (१९ जुलै) सुरू आहे. या सामन्यात विजय मिळवणारा संघ मालिकाही जिंकणार असल्याने हा सामना महत्त्वाचा आहे.

या सामन्यात बेन डकेटने (Ben Duckett) शतकी खेळी करण्यासोबतच जेकब बेथलसोबत (Jacob Bethell) जवळपास द्विशतकी भागीदारीही केली. त्यामुळे मोठे विक्रम या सामन्यात झाले आहेत.

Ben Duckett and Jacob Bethell
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