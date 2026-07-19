ENG vs IND: लॉर्ड्सवर भारताविरुद्ध डकेटचं शतक, बेथेलसोबत १९२ धावांची विक्रमी सलामी अन् ४६ वर्षांपूर्वीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला

England vs India, 3rd ODI : इंग्लंड विरुद्ध भारत संघात लॉर्ड्सवर तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना रविवारी (१९ जुलै) सुरू आहे. या सामन्यात विजय मिळवणारा संघ मालिकाही जिंकणार असल्याने हा सामना महत्त्वाचा आहे. या सामन्यात बेन डकेटने (Ben Duckett) शतकी खेळी करण्यासोबतच जेकब बेथलसोबत (Jacob Bethell) जवळपास द्विशतकी भागीदारीही केली. त्यामुळे मोठे विक्रम या सामन्यात झाले आहेत. .IND vs ENG: भारताला मोठा धक्का! जसप्रीत बुमराह दुखापतीमुळे बाहेर; टॉसनंतर Playing XI जाहीर.या सामन्यात इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी केली. इंग्लंडकडून बेन डकेट आणि जेकॉब बेथल यांनी डावाची सुरुवात केली. डकेट आणि बेथल या दोघांनीही सुरुवातीला संयमी खेळ केला. पण खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर त्यांनी चुकीच्या चेंडूंचा समाचार घेण्यासोबतच अफलातून फलंदाजी केली. दोघांनीही अर्धशतके करण्यासोबत दीड शतकी भागीदारीही पूर्ण केली. त्यांनी तब्बल ३० षटके भारताला एकही विकेट मिळू दिली नव्हती. बेथल शतकाच्या उंबरठ्यावर होता, पण त्यावेळीच अखेर प्रसिद्ध कृष्णाने पहिली विकेट भारताला मिळवून दिली. त्याने बेथलला रोहित शर्माच्या हातून झेलबाद केले. बेथलने ९३ चेंडूत ९१ धावांची खेळी केली, ज्यात ११ चौकार आणि २ षटकारांचा समावेश होता. बेथल बाद झाल्याने सलामीची १९२ धावांची भागीदारीही तुटली..बेथल बाद झाल्यानंतरही जो रुटने डकेटची भक्कम साथ दिली. यादरम्यान डकेटने शतकही पूर्ण केले. त्याने रुटसोबतही शतकी भागीदारी केली. पण दीडशे धावांच्या जवळ असताना प्रिन्स यादवने स्वत:च्याच गोलंदाजीवर डकेटला बाद केले. डकेटने १३५ चेंडूत १८ चौकार आणि १ षटकारासह १४१ धावांची खेळी केली. त्याने रुटसोबत १०१ धावांची भागीदारी केली..बेथल - डकेटची विक्रमडकेटने १४१ धावा केल्याने तो लॉर्ड्सवर वनडेत सर्वात मोठी खेळी करणारा खेळाडू ठरला आहे. त्याने ४७ वर्षांपूर्वी सर विव रिचर्ड्स यांनी १९७९ च्या वर्ल्ड कपमध्ये केलेला विक्रम मोडला आहे. त्यांनी अंतिम सामन्यात नाबाद १३८ धावा केल्या होत्या.डकेट हा लॉर्ड्सवर कसोटी आणि वनडे या दोन्ही प्रकारात शतक करणारा सहावाच सलामीवीर ठरला आहे. त्याने यापूर्वी लॉर्ड्सवर कसोटीतही शतक केले आहे. त्याच्यापूर्वी असा विक्रम डेनिस अमिस, ग्रॅहम गुच, ग्रॅहम वूड, मार्कस ट्रेस्कॉथिक आणि ऍलिस्टर कूक यांनी असा पराक्रम केला आहे.दरम्यान, बेथल आणि डकेट यांची १९२ धावांची भागीदारी ही लॉर्ड्सवर वनडेत सलामीला केलेली सर्वोच्च भागीदारी ठरली आहे. यापूर्वी हा विक्रम जॉफ्री बॉयकॉट आणि पीटर विली यांच्या नावावर होता, त्यांनी ४६ वर्षांपूर्वी १९८० साली वेस्ट इंडिजविरुद्ध १३५ धावांची सलामीला भागीदारी केली होती..ENG vs IND: भारत-इंग्लंडचे खेळाडू दंडाला काळी पट्टी बांधून लॉर्ड्सवर का उतरले? कारण वाचून जड होईल अंतःकरण.तसेच वनडेत लॉर्ड्सवर कोणत्याही विकेटसाठी केलेली ही चौथ्या क्रमांकाची सर्वोच्च भागीदारी आहे, तर भारताविरुद्ध वनडेत इंग्लंडकडून केलेली ही सर्वोच्च भागीदारी ठरली आहे. यापूर्वी हा विक्रम जो रुट आणि ओएन मॉर्गनच्या नावावर होता. त्यांनी २०१८ मध्ये भारताविरुद्ध तिसऱ्या विकेटसाठी नाबाद १८६ धावांची भागीदारी केली होती.वनडेत लॉर्ड्सवर कोणत्याही विकेटसाठी सर्वोच्च भागीदारी२२६ धावा - स्ट्रॉस – अँड्र्यू फ्लिंटॉफ विरुद्ध वेस्ट इंडिज २००४ (चौथी विकेट)२१३ धावा ग्रॅमी हिक – नील फेअरब्रदर विरुद्ध वेस्ट इंडिज १९९१ (तिसरी विकेट)२०२ धावा - ग्रॅहम गूच – डेविड गोवर विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया १९८५ (दुसरी विकेट)१९२ धावा - बेन डकेट – जेकब बेथेल विरुद्ध भारत २०२६ (पहिली विकेट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.