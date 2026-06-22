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Ben Stokes Captain : दंगेखोर बेन स्टोक्स पुन्हा संघात परतला, सोबत 'तो' साथीदारही आला... ECB च्या कारवाईत काय समोर आले?

Ben Stokes returns to England squad : इंग्लंड क्रिकेट संघाचा कर्णधार बेन स्टोक्स आणि वेगवान गोलंदाज गस ॲटकिन्सन यांची न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीसाठी पुन्हा संघात निवड करण्यात आली आहे. दुसऱ्या कसोटीत शिस्तभंगाच्या कारणावरून दोघांनाही संघाबाहेर ठेवण्यात आले होते.
Ben Stokes and Gus Atkinson have been recalled to England's squad for the third Test

Ben Stokes and Gus Atkinson have been recalled to England's squad for the third Test

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

England squad for third Test against New Zealand: न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत १-१ अशा बरोबरीनंतर इंग्लंडने तिसऱ्या कसोटीपूर्वी संघात बदल केले आहेत. पबमध्ये मारामारी केल्यामुळे दुसऱ्या कसोटीत संघाबाहेर करण्यात आलेला कर्णधार बेन स्टोक्स ( Ben Stokes) याचे पुनरागमन झाले आहे. ८ जूनच्या पहाटेच्या वेळी त्याच्या वर्तणुकीसंदर्भात ईसीबीची (ECB) शिस्तभंगाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर, बेन स्टोक्स आणि गस ॲटकिन्सन यांना दुसऱ्या सामन्यात खेळता आले नव्हते. ही सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीसाठी त्यांचा इंग्लंडच्या पुरुष संघात समावेश करण्यात आला आहे.

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