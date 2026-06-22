Ben Stokes Captain : दंगेखोर बेन स्टोक्स पुन्हा संघात परतला, सोबत 'तो' साथीदारही आला... ECB च्या कारवाईत काय समोर आले?

England squad for third Test against New Zealand: न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत १-१ अशा बरोबरीनंतर इंग्लंडने तिसऱ्या कसोटीपूर्वी संघात बदल केले आहेत. पबमध्ये मारामारी केल्यामुळे दुसऱ्या कसोटीत संघाबाहेर करण्यात आलेला कर्णधार बेन स्टोक्स ( Ben Stokes) याचे पुनरागमन झाले आहे. ८ जूनच्या पहाटेच्या वेळी त्याच्या वर्तणुकीसंदर्भात ईसीबीची (ECB) शिस्तभंगाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर, बेन स्टोक्स आणि गस ॲटकिन्सन यांना दुसऱ्या सामन्यात खेळता आले नव्हते. ही सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीसाठी त्यांचा इंग्लंडच्या पुरुष संघात समावेश करण्यात आला आहे..स्टोक्स आणि ॲटकिन्सन यांनी विशिष्ट करारनाम्यातील अटींचे उल्लंघन केल्याचे आढळले आहे. या अटींनुसार इंग्लंडच्या खेळाडूंनी नेहमीच आचारसंहितेच पालन करणे आणि इंग्लंड क्रिकेटच्या सर्वोत्तम हितासाठी काम करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या कसोटीसाठी संघात निवड न होण्याव्यतिरिक्त, त्या दोघांनाही त्यांच्या वर्तनाबद्दल लेखी ताकीद देण्यात आली आहे. नाईटक्लबमधील हिंसक वर्तनाबद्दल खेळाडूंना दोष देऊ नये, असाही निष्कर्ष काढण्यात आला. स्टोक्स त्या भांडणात सामील नव्हता आणि त्याने दोन्ही घटना पाहिल्याही नाहीत..WTC Point Table: टीम इंडियाच्या स्वप्नांना आणखी एक धक्का... न्यूझीलंडच्या विजयाने सर्व समीकरण बिघडले; गंभीरचे टेंशन वाढवले....ईसीबीने पाहिलेल्या पुराव्यांवरून हे दिसून येते की, अॅटकिन्सन विनाकारण झालेल्या हल्ल्यांची बळी ठरला आणि त्याने दोन्ही प्रसंगी प्रत्युत्तर दिले नाही. त्यामुळे त्यांचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. तिसऱ्या कसोटीपूर्वी स्टोक्सच्या पुनरागमनामुळे इंग्लंडची ताकद वाढली असून न्यूझीलंडविरुद्धच्या निर्णायक सामन्यात यजमान संघ अधिक मजबूत दिसत आहे..ओव्हल येथे न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी इंग्लंडला २५३ धावांनी हार पत्करावी लागली. या सामन्यादरम्यान षटकांचा संथ वेग ठेवल्याबद्दल इंग्लंडच्या पुरुष क्रिकेट संघावर आयसीसीने नुकतीच कारवाई केली. संघाचे १२ वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (WTC) गुण कमी करण्यात आले आणि त्यांच्या खेळाडूंना सामना शुल्काच्या ५० टक्के दंड आकारण्यात आला. .England Men’s third Test squadबेन स्टोक्स, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस अॅटकिन्सन, शोएब बशीर, जेकब बेथेल, हॅरी ब्रूक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मॅथ्यू फिशर, एमिलिओ गे, ऑली रॉबिन्सन, जो रूट, जेमी स्मिथ, जॉश टंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.