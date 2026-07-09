Ben Stokes : निवृत्तीचा व्हिडीओ वादात अडकला, ICC ने इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाला जाब विचारला; स्टोक्सच्या २ शब्दांनी वाद चिघळला...

Ben Stokes two-word reaction viral: ट्रेंट ब्रिज कसोटी सुरू असताना इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्स याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने ( ECB) स्टोक्सचा एक व्हिडीओ पोस्ट केला, ज्यामध्ये तो आपल्या कारकिर्दीला रामराम करताना दिसला. पण, आता त्याच व्हिडीओवरून नवा वाद उफाळून आला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) इंग्लंड बोर्डाकडे स्पष्टिकरण मागवलं आहे. आयसीसीच्या मते ECB ने आंतरराष्ट्रीय सामन्यांदरम्यान खेळाडू आणि सामना अधिकारी यांच्या क्षेत्रांसाठी (PMOA) असलेल्या मानकांचे उल्लंघन झाल्याचे सांगितले आहे..इंग्लंड-न्यूझीलंड तिसऱ्या कसोटीच्या चौथ्या दिवशी बेन स्टोक्स ड्रेसिंग रूममध्ये आपल्या सहकाऱ्यांना निवृत्तीबाबत सांगतानाचा तो व्हिडीओ होता. ECB ने तो पोस्ट केला होता. चहापानाच्या ब्रेक होण्यापूर्वी स्टोक्सने ही घोषणा केली..BBC ने दिलेल्या वृत्तानुसार ड्रेसिंग-रूमचा व्हिडिओ प्रसिद्ध करण्याची वेळ ही त्यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी संहितेचे उल्लंघन आहे, असे आयसीसीचे म्हणणे आहे. पीएमओएच्या किमान मानकांच्या कलम २.२.११ नुसार, राष्ट्रीय क्रिकेट मंडळांनी “व्हिडिओ किंवा ऑडिओ फुटेज प्रसारित करण्याच्या उद्देशाने ड्रेसिंग रूममध्ये कोणतेही कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरते व्हिडिओ कॅमेरे किंवा इतर रेकॉर्डिंग उपकरणे बसवलेली नाहीत याची खात्री करावी.”.आता इंग्लंडच्या माजी कर्णधाराने त्यावर दोन शब्दाची प्रतिक्रिया दिली आहे. Sack Him असे त्याने टेलेग्राफ स्पोर्ट्सने दिलेल्या या वृत्ताबाबतच्या एका ट्विटवर पोस्ट केले आहे. त्यामुळे आता आयसीसीची यावर काय प्रतिक्रिया येते, याची उत्सुकता आहे..त्याने इंग्लंडसाठी १२२ कसोटी सामने खेळले आणि त्यापैकी ४४ सामन्यांमध्ये तो कर्णधार होता. त्याने ११४ वन डे आणि ४३ ट्वेंटी-२० सामने खेळले, ज्यात २०२२ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील अंतिम सामन्यातील त्याच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा समावेश आहे. त्याने कसोटीत ७२२८ धावांसह २५० विकेट्स घेतल्या. वन डेत त्याच्या नावावर ३४६३ धावा आहेत आणि ७४ विकेट्स आहेत. ट्वेंटी-२०त ५८५ धावा व २६ विकेट्स त्याच्या नावावर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.