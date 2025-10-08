AUSW vs PAKW: ७९-७ वरून २२१ धावा! पाकिस्तानने लावलेली वाट, पण ऑस्ट्रेलियाची बेथ मुनी-एलना किंग राहिल्या ताठ! वर्ल्ड रेकॉर्डही नावावर

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने पाकिस्तानविरुद्ध २२२ धावांचे लक्ष्य ठेवले. बेथ मुनी आणि एलना किंगच्या शानदार खेळीमुळे ऑस्ट्रेलियाने ९ बाद २२१ धावा केल्या. मुनीने १०९ धावा केल्या तर किंगने नाबाद ५१ धावा केल्या. .महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत बुधवारी ऑस्ट्रेलिया आणि पाकिस्तान संघात कोलंबोमधील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर सामना होत आहे. या सामन्यात पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी चांगली सुरुवात केली होती, पण बेथ मुनी आणि एलना किंगने केलेल्या शानदार कामगिरीमुळे ऑस्ट्रेलियाने पाकिस्तानसमोर २२२ धावांचे समाधानकारक लक्ष्य ठेवण्यात यश आले..INDW vs PAKW: पाकिस्तानला पराभूत केल्यानंतरही हरमनप्रीत कौर नाराज! म्हणाली, आता मायदेशात गेल्यानंतर....या सामन्यात पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांच्या गोलंदाजांनी त्यांना सुरुवातही चांगली करून दिली. ७ व्या षटकात ऑस्ट्रेलियाने कर्णधार एलिसा हेलीची २० धावांवर विकेट गमावली. त्यानंतर फोबी लिचफिल्डला १० धावांवर फातिमा सनाने बाद केले. यानंतर मात्र नशरा संधू आणि रमिन शमिम यांच्या गोलंदाजीसमोर ऑस्ट्रेलिया फलंदाजांची तारांबळ उडाली. एलिस पेरीला ५ धावांवर, ऍनाबेल सदरलँडला १ धावेवर, ताहलिया मॅकग्राला ५ धावांवर नशरा संधूने बाद केले. रमिन शमिमने ऍश्ले गार्जनरला १ धावेवर आणि जॉर्जिया वेरहॅमला शून्यावर बाद केले. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाची अवस्था २१.२ षटकात ७ बाद ७६ धावा अशी झाली होती..तरी चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेली बेथ मुनी एका बाजूने किल्ला लढवत होती. तिला काही वेळ किम गार्थने साथ दिली. त्यांच्यात ३९ धावांची भागीदारी झाली, त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने १०० धावांचा टप्पा पार केला. पण त्यानंतर ३४ व्या षटकात डायना बेगने गार्थला ४७ चेंडू ११ धावा केल्या असताना बाद केले. पण मुनीला नतंर शेवटपर्यंत भक्कम साथ दिली ती १० व्या क्रमांकावर उतरलेल्या एलना किंगने. या दोघींनी विकेट जाणार नाही, याची काळजी घेतानाच धावफलकही हलता ठेवला. पाहाता पाहाता मुनीने झुंजार शतकही केले. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने २०० धावाही पार केल्या..तिच्या शतकानंतर मात्र शेवटच्या दोन षटकात एलना किंगने आक्रमक खेळ केला. तिनेही तिचे अर्धशतक पूर्ण केले. अखेर डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर मुनी बाद झाली. पण मुनी आणि एलना यांनी ९ व्या विकेटसाठी १०६ धावांची भागीदारी करत ऑस्ट्रेलियाला ५० षटतात ९ बाद २२१ धावांपर्यंत पोहचवले. मुनीने ११४ चेंडूत ११ चौकारांसह १०९ धावा केल्या. एलना किंग्सने ४९ चेंडूत ३ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद ५१ धावांची खेळी केली.पाकिस्तानकडून नशरा संधूने ३ विकेट्स घेतल्या, तर रमिन शमिम आणि फातिमा सना यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. डायना बेग आणि सादिया इक्बाल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..INDW vs PAKW: भारताने केलेलं रनआऊट योग्यच! पाकिस्तानला क्रिकेटचा नियम सांगत MCC ने दाखवला आरसा.बेथ मुनी - एलना किंगचा विश्वविक्रमबेथ मुनी आणि एलना किंग यांनी १०९ धावांची भागीदारी केल्याने त्यांच्या नावावर विश्वविक्रम झाला आहे. महिला वनडेमध्ये ९ व्या किंवा त्याखालील (१० व्या) विकेटसाठी सर्वोच्च भागीदारी करणाऱ्या जोड्यांमध्ये त्यांची जोडी आता पहिल्या क्रमांकावर आली आहे. ९ किंवा १० व्या क्रमांकासाठी महिला वनडेत शतकी भागीदारी करणारी त्यांची पहिली जोडी आहे. यापूर्वी हा विक्रम ऍश्ले गार्डनर आणि किम गार्थ यांच्या नावावर होता. त्यांनी २०२४ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ७७ धावांची भागीदारी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.