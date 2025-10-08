Cricket

AUSW vs PAKW: ७९-७ वरून २२१ धावा! पाकिस्तानने लावलेली वाट, पण ऑस्ट्रेलियाची बेथ मुनी-एलना किंग राहिल्या ताठ! वर्ल्ड रेकॉर्डही नावावर

Australia vs Pakistan, Women's World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानने ऑस्ट्रेलियाची अवस्था ७ बाद ७९ अशी केलेली असतानाही ऑस्ट्रेलियाने २०० धावा पार केल्या. बेथ मुनी आणि एलना किंग यांनी शानदार खेळी केल्या.
Alana King - Beth Mooney | Women's World Cup 2025

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने पाकिस्तानविरुद्ध २२२ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

  • बेथ मुनी आणि एलना किंगच्या शानदार खेळीमुळे ऑस्ट्रेलियाने ९ बाद २२१ धावा केल्या.

  • मुनीने १०९ धावा केल्या तर किंगने नाबाद ५१ धावा केल्या.

