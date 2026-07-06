Women's T20 World Cup Final: शाब्बास पोरी... बेथ मूनीने मोडला Virat Kohli चा वर्ल्ड रेकॉर्ड! ऑस्ट्रेलियाला जिंकून दिला वर्ल्ड कप

Australia Women win T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलियाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये यजमान इंग्लंडवर दणदणीत विजय मिळवून सातव्यांदा ट्रॉफी उंचावली. यष्टिरक्षक-फलंदाज बेथ मूनी ( Beth Mooney ) हिने ऑस्ट्रेलियाच्या डावाची सुरुवात करताना ४९ चेंडूंत ६४ धावांची खेळी केली. तिने फोएबे लिचफिल्डसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी १० चौकारांसह १०० धावांची भागीदारी केली आणि १५१ धावांचे लक्ष्य १७.१ षटकांत सहज पार केले. ऑस्ट्रेलियाने हा सामना ७ विकेट्सने जिंकला..मूनीने इंग्लंडविरुद्ध अर्धशतक झळकावून भारताचा दिग्गज फलंदाज विराट कोहली याचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला. आयसीसी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये ( पुरुष आणि महिला) सर्वाधिक अर्धशतकं झळकावणारी ती जगातील पहिली खेळाडू ठरली. मूनीने महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या पाच फायन्समध्ये ३ वेळा 50+ धावांची खेळी केल्या आहेत. विराट कोहली, मार्लोन सॅम्युअल्स आणि कुमार संगकारा यांनी प्रत्येकी दोनवेळा असा पराक्रम केला आहे..W,W,W,W! दासून शनाकाने घेतल्या ४ चेंडूंत ४ विकेट्स; सुपर किंग्सला विजयाचा घास पळवला, Video .रविवारी इंग्लंडविरुद्ध ६४ धावा करण्यापूर्वी, मूनीने २०२० च्या महिला ट्वेंटी-२०वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंडवर भारताविरुद्ध नाबाद ७८ धावांची खेळी केली होती आणि २०२३ च्या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात केप टाऊनमधील न्यूलँड्स येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ५३ चेंडूंमध्ये नाबाद ७४ धावा केल्या होत्या. महिला क्रिकेटच्या इतिहासात कोणत्याही खेळाडूने महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात एकापेक्षा जास्त वेळा ५० पेक्षा जास्त धावा केलेल्या नाहीत..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप फायनलमध्ये तीन अर्धशतके झळकावणारी पहिली खेळाडू ठरण्यासोबतच, मूनी फायनलमध्ये (पुरुष आणि महिला ) सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीतही अव्वल स्थानी आहे. तिने पाच फायनलमध्ये मिळून २३० धावा केल्या आहेत. मेग लॅनिंगने ६ फायनलमध्ये १७५ धावा केल्या आहेत. पुरूष खेळाडूंमध्ये विराटने दोन फायनलमध्ये १५३ धावा केल्या आहेत..T20 World Cup विजेत्या ऑस्ट्रेलियासह उपविजेता इंग्लंडवरही पैशांची बरसात; जाणून घ्या ICC कडून किती कोटींचं मिळालं बक्षीस.इंग्लंडकडून कर्णधार नॅट शिव्हर ब्रंटने ५८, फ्रेया केम्पने नाबाद ४४ आणि एलिसे कॅप्सीने २३ धावा करून संघाला ४ बाद १५० धावांपर्यंत पोहोचवले. प्रत्युत्तरात मूनीने ६४ व लिचफिल्डने ४८ धावांची खेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.