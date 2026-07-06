Cricket

Women's T20 World Cup Final: शाब्बास पोरी... बेथ मूनीने मोडला Virat Kohli चा वर्ल्ड रेकॉर्ड! ऑस्ट्रेलियाला जिंकून दिला वर्ल्ड कप

Beth Mooney breaks Virat Kohli world record: लॉर्ड्सच्या ऐतिहासिक मैदानावर बेथ मूनीने आणखी एक सुवर्णअध्याय लिहित ऑस्ट्रेलियाला आयसीसी महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६चे विजेतेपद मिळवून दिले. इंग्लंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात तिने ४९ चेंडूंत ६४ धावांची दमदार खेळी केली.
Beth Mooney breaks Virat Kohli world record

Beth Mooney breaks Virat Kohli world record

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Australia Women win T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलियाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये यजमान इंग्लंडवर दणदणीत विजय मिळवून सातव्यांदा ट्रॉफी उंचावली. यष्टिरक्षक-फलंदाज बेथ मूनी ( Beth Mooney ) हिने ऑस्ट्रेलियाच्या डावाची सुरुवात करताना ४९ चेंडूंत ६४ धावांची खेळी केली. तिने फोएबे लिचफिल्डसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी १० चौकारांसह १०० धावांची भागीदारी केली आणि १५१ धावांचे लक्ष्य १७.१ षटकांत सहज पार केले. ऑस्ट्रेलियाने हा सामना ७ विकेट्सने जिंकला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Womens Cricket Team
Australia Women
womens cricket
England Women Cricket
cricket news today
T20 Cricket World Cup
ICC T20 World Cup format